Себе в ущерб: взгляд на геополитику по-эстонски

Судя по заявлениям госпожи Кальюлайд, Эстония – крайне стабильное, устойчивое государство. Прежде всего, если говорить о его внешней политике. Тут все давно ясно. Маленькая, но гордая страна была и остается заслоном для всего Запада от "агрессивного восточного соседа". Эта нехитрая идея регулярно и в одном и том же контексте транслируется ее высшим руководством. Контекст этот очень прост: Эстония должна быть на особом счету, ей нужно помогать буквально во всем.

Керсти Кальюлайд заявила, что стала Россия более непредсказуема, а значит и ситуация для всего западного мира гораздо опасней, чем прежде. Стало быть, пришла к выводу президент, нахождение военнослужащих НАТО на территории Эстонии на регулярной основе – явление нормальное. Раньше они туда прибывали только на время крупных российских учений. Глава эстонского государства давно и регулярно призывает Европу активней вооружаться против России, но в этот раз посетовала на несправедливость в рамках альянса: не все отдают в его бюджет положенные 2% ВВП. Небогатая Эстония действительно исправно перечисляет, а богатая Германия – нет. В результате, что не секрет, страдает экономика и социальная сфера.

Чтобы закрепить демонстрацию своей политической самостоятельности, госпожа Кальюлайд отметила, что неоднократно говорила Берлину о своих сомнениях по поводу проекта "Северный поток-2". Впрочем, там к ее душевным терзаниям не прислушались, добавим мы.

А вот когда речь зашла о роли США в обеспечении безопасности западного мира, эстонский президент заметила, что этой стране приходится заниматься не только Европой, но и проблемными регионами совсем в других частях света. Стало быть, европейцы должны взять ответственность на себя и быть в состоянии обороняться самостоятельно.

По большому счету, Керсти Кальюлайд озвучила идею, с которой Дональд Трамп "носится" все последние годы. Вопрос лишь в том, за чей счет будет этот "банкет". США несет львиную долю расходов на содержание НАТО. И Белый дом давно хочет скинуть эту ношу с плеч, переложив ее на европейцев. Но те не горят особым желанием, да и еще и в нынешних "коронавирусных" экономических условиях. Так что госпожа Кальюлайд выступила с некой особой, скорее проамериканской точкой зрения. Но, опять-таки, вряд ли к ней прислушаются в Брюсселе, Берлине или Париже при принятии важных решений.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik.