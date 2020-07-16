Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
Главная / Аналитика

Себе в ущерб: взгляд на геополитику по-эстонски

16 июля 2020, 14:00  •  94 • Аналитика
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Судя по заявлениям госпожи Кальюлайд, Эстония – крайне стабильное, устойчивое государство. Прежде всего, если говорить о его внешней политике. Тут все давно ясно. Маленькая, но гордая страна была и остается заслоном для всего Запада от "агрессивного восточного соседа". Эта нехитрая идея регулярно и в одном и том же контексте транслируется ее высшим руководством. Контекст этот очень прост: Эстония должна быть на особом счету, ей нужно помогать буквально во всем.
Керсти Кальюлайд заявила, что стала Россия более непредсказуема, а значит и ситуация для всего западного мира гораздо опасней, чем прежде. Стало быть, пришла к выводу президент, нахождение военнослужащих НАТО на территории Эстонии на регулярной основе – явление нормальное. Раньше они туда прибывали только на время крупных российских учений. Глава эстонского государства давно и регулярно призывает Европу активней вооружаться против России, но в этот раз посетовала на несправедливость в рамках альянса: не все отдают в его бюджет положенные 2% ВВП. Небогатая Эстония действительно исправно перечисляет, а богатая Германия – нет. В результате, что не секрет, страдает экономика и социальная сфера.
Чтобы закрепить демонстрацию своей политической самостоятельности, госпожа Кальюлайд отметила, что неоднократно говорила Берлину о своих сомнениях по поводу проекта "Северный поток-2". Впрочем, там к ее душевным терзаниям не прислушались, добавим мы.
А вот когда речь зашла о роли США в обеспечении безопасности западного мира, эстонский президент заметила, что этой стране приходится заниматься не только Европой, но и проблемными регионами совсем в других частях света. Стало быть, европейцы должны взять ответственность на себя и быть в состоянии обороняться самостоятельно.
По большому счету, Керсти Кальюлайд озвучила идею, с которой Дональд Трамп "носится" все последние годы. Вопрос лишь в том, за чей счет будет этот "банкет". США несет львиную долю расходов на содержание НАТО. И Белый дом давно хочет скинуть эту ношу с плеч, переложив ее на европейцев. Но те не горят особым желанием, да и еще и в нынешних "коронавирусных" экономических условиях. Так что госпожа Кальюлайд выступила с некой особой, скорее проамериканской точкой зрения. Но, опять-таки, вряд ли к ней прислушаются в Брюсселе, Берлине или Париже при принятии важных решений.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik.
Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
16 июля 2020, 05:00
Спала, любила, погубила: ядовитые отношения французской маркизы
16 июля 2020, 08:00
Протесты в Хабаровске. Что это было?
16 июля 2020, 10:00
Кавказское обострение. Почему Ереван и Баку взялись за оружие
16 июля 2020, 08:00
Японская «Белая книга»: взаимодействие с США и «ревизионистские державы»
15 июля 2020, 22:00
Есть ли будущее у российской электроники: факты и размышления
16 июля 2020, 11:00
Демократические государства Азии должны отстаивать свои общие интересы, не вступая в конфликт с Китаем
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2020, 14:00
"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
11 июля 2020, 13:25
"Свободу Фургалу": Хабаровск вышел на улицы - показать Москве свою обиду за все
11 июля 2020, 21:00
Как Россия до сих пор цела? На Украине проверили в деле "ракетные комплексы унижения"
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
11 июля 2020, 00:00
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
11 июля 2020, 23:00
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера
13 июля 2020, 09:00
"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, критикующего Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.