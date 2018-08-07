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Себе в убыток
07 августа 2018, 13:54 • 135 • Карикатуры
Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина". По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения ударит прежде всего по гражданам Украины, которые работают за границей, но также нанесет и огромный ущерб народному хозяйству в стране.
© Виталий Подвицкий
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