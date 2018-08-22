Себастьян Курц ответил на критику из-за появления Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Присутствие Путина на свадьбе главы МИД Австрии не повлияло на политику Вены, заявил Курц.

Визит президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии никак не повлиял на внешнюю или внутреннюю политику республики страны. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он признался, что воспользовался свадебными торжествами министра иностранных дел, чтобы встретиться с главой России и обсудить с ним актуальные темы международной повестки дня. Тем не менее присутствие Путина на свадьбе главы МИД не изменило позицию Австрии по внешним и внутренним вопросам, подчеркнул Себастьян Курц.

«Что касается нашей позиции в Европе, свадьба (главы МИД) ее не поменяла», - сказал глава правительства Австрии.

Заявления были сделаны на фоне критики, обрушившейся на власти Австрии после появления президента России Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Особое негодование прессы вызвал глубокий реверанс австрийского министра во время танца с главой России. Отдельные личности австрийского политикума увидели в этом «тайный смысл».