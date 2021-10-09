Себастьян Курц объявил об отставке. Названа причина

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о том, что уходит в отставку. По информации СМИ, причиной такого решения могло стать давление из-за уголовного дела по подозрению в коррупции.

Как гром среди ясного неба из Австрии пришла новость об отставке канцлера Себастьяна Курца. Это решение самого политика. О нём он объявил сам.

Причиной столь внезапного ухода 35-летнего Курца с занимаемой им должности называется давление на фоне дела по подозрению в коррупции. К слову, это уже второй раз за последние два года, когда канцлер уходит в отставку.

Временно исполнять обязанности канцлера будет министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Сам Курц пока останется лидером Австрийской народной партии и депутатом парламента.