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Себастьян Курц объявил об отставке. Названа причина

09 октября 2021, 22:30  •  186 • Политика
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о том, что уходит в отставку. По информации СМИ, причиной такого решения могло стать давление из-за уголовного дела по подозрению в коррупции.
Как гром среди ясного неба из Австрии пришла новость об отставке канцлера Себастьяна Курца. Это решение самого политика. О нём он объявил сам.
Причиной столь внезапного ухода 35-летнего Курца с занимаемой им должности называется давление на фоне дела по подозрению в коррупции. К слову, это уже второй раз за последние два года, когда канцлер уходит в отставку.
Временно исполнять обязанности канцлера будет министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Сам Курц пока останется лидером Австрийской народной партии и депутатом парламента.

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