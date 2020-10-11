Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"

Шоумен, а ныне президент Украины Владимир Зеленский задолго до своего политического поста высмеивал то, как люди ведутся на политическую рекламу. В одном из концертов "Квартала 95" он спросил у зала, готовы ли они проголосовать за ведущего-юмориста, чтобы избрать его на пост главы государства.

Многие в зале подняли свои руки вверх. Зеленский не сдержался и сыронизировал над толпой: "Ребята, вы что, все с ума сошли? Разве так можно?"

Он отметил, что нельзя юмориста, даже если он хорошо пошутил и завёл зал, выдвигать в лидеры страны.

"Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал и всё. Все уже готовы голосовать. Не надо вестись на всякую рекламу. Вы же выберете человека, а не йогурт", - провёл он сеанс разоблачения.

Зеленский недвусмысленно объяснил, что на самом деле скрывается за политтехнологической уловкой: "Я просто показал технологию, как это работает. Как можно сделать из… А что, кроме говна и конфетки, другого сравнения нет? И я не мог просто подобрать".

В Сети, вспомнив видео 2016 года, признались, что это и было пророчеством Зеленского для самого себя.

"А говорят, нет пророка в своём отечестве", - отмечает в Twitter FedorShuldansky.

"Я просто показал вам технологию. Как можно сделать из лоха нелоха", - интерпретировал oodinest_nik.

"Да это было уравнение вообще без неизвестных, но украинцы опять решили его по-своему и теперь йидять та плачуть", - заметил frostissimo.