Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Владимир Путин ущучил американцев
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Почему США не поддержат Россию в борьбе с нацизмом?
Как тебе проголосовать?
Главная / Политика

Sea Breeze на контроле ВМФ России. Москва о действиях "Сметливого", напугавшего Киев

10 июля 2019, 18:39  •  89 • Политика
Сторожевик ВМФ РФ присматривает за учениями НАТО Sea Breeze, контролируя территорию Черного моря, однако ни в какие закрытые зоны "Сметливый" не входил. Россия ответила на панические заявления Киева.
Представители Черноморского флота России прокомментировали панические сообщения ВМС Украины о вторжении российского сторожевика в закрытую зону учений НАТО Sea Breeze - 2019.
"Сметливый" в зону проведения учений не заходил. В то же время сторожевик и не сходил с собственных позиций. Корабль, действительно, контролирует в Черном море действия кораблей НАТО для реагирования на нештатные ситуации.
Напомним, украинская позиция выглядит так.
"Корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 08:00 мск 10 июля зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции".
По версии украинских представителей, "российский корабль не ответил на запросы". Правда, на этом какие бы то ни было подробности заканчивались. Кстати, если верить сути сообщения и дате публикации заявления, ВМС Украины ждали 5 часов, прежде чем сообщить о вторжении русских.
Напомним, Sea Breeze - это учения НАТО, где в том числе принимают участие украинские военные. Организаторы учений открыто говорят, что проводят их в качестве репетиции отражения агрессии России, что подразумевает тренировку на случай войны с нашей страной...
Фото: Facebook.com/navy.mil.gov.ua

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
10 июля 2019, 15:24
Зеленский выгнал чиновника-разбойника, использовав два языка и русское "Господи" - видео
10 июля 2019, 18:39
Москва не ведет переговоров с Киевом об освобождении удерживаемых лиц
10 июля 2019, 18:39
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
10 июля 2019, 18:39
"Оскорбить и осмеять Путина" не получилось, ученый подтвердил слова о червяках и ветряках
10 июля 2019, 08:54
Посол Японии раскрыл, кого из граждан России коснется упрощенный визовый режим
10 июля 2019, 08:54
"Дурацкий, тупой и...." Трамп публично оскорбил британского посла
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2019, 00:24
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине и о ставке Киева на Хиллари Кли...
10 июля 2019, 05:39
"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают...
10 июля 2019, 02:24
"Тяжело на всё это смотреть шестой год": Украинские активисты не понимают, ...
10 июля 2019, 05:39
Совпадение? Американские соцсети рухнули за три дня до появления "Адмирала Горшк...
10 июля 2019, 02:24
"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин спас г...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2019, 10:24
Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
03 июля 2019, 20:54
Что сказал Путину премьер Голландии о МН17
07 июля 2019, 19:09
«Жрецы слабеют»: как солдат расстрелял бойцов «Азова»
06 июля 2019, 20:09
В Крыму оценили антироссийскую резолюцию в ОБСЕ
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста
07 июля 2019, 12:24
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
06 июля 2019, 17:09
"В палате с Наполеоном свободно место": В соцсетях поставили диагноз заикнувшемуся об украинских танках на Красной площади политику
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.