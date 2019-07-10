Sea Breeze на контроле ВМФ России. Москва о действиях "Сметливого", напугавшего Киев

Представители Черноморского флота России прокомментировали панические сообщения ВМС Украины о вторжении российского сторожевика в закрытую зону учений НАТО Sea Breeze - 2019.

"Сметливый" в зону проведения учений не заходил. В то же время сторожевик и не сходил с собственных позиций. Корабль, действительно, контролирует в Черном море действия кораблей НАТО для реагирования на нештатные ситуации.

Напомним, украинская позиция выглядит так.

"Корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 08:00 мск 10 июля зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции".

По версии украинских представителей, "российский корабль не ответил на запросы". Правда, на этом какие бы то ни было подробности заканчивались. Кстати, если верить сути сообщения и дате публикации заявления, ВМС Украины ждали 5 часов, прежде чем сообщить о вторжении русских.

Напомним, Sea Breeze - это учения НАТО, где в том числе принимают участие украинские военные. Организаторы учений открыто говорят, что проводят их в качестве репетиции отражения агрессии России, что подразумевает тренировку на случай войны с нашей страной...

Фото: Facebook.com/navy.mil.gov.ua