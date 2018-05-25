Сдвиг в отношениях Болгарии и России сигнализирует о переменах в Европе

По следам визита Румена Радева в Москву

Одним из главных итогов визита президента Болгарии Румена Радева в Россию 21-22 мая стала высказанная им идея возобновления в новой конфигурации проекта строительства российско-болгарского газопровода. В ходе переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым болгарский лидер выразил надежду на возобновление проекта прямых поставок российского газа по дну Чёрного моря. Президент Болгарии напомнил, что вопрос безопасности энергопоставок для Софии и для Европейского союза является очень важным. Он подчеркнул, что Россия всегда была стратегическим партнёром Болгарии в энергетике, поставляя болгарам природный газ, нефть и атомное топливо.

В развитии российско-болгарских отношений в последнее время наметились позитивные изменения, имеющие более широкое значение для Балканского региона. В частности, правительство Бойко Борисова приняло решение возобновить реализацию проекта сооружения АЭС «Белене» общей мощностью 2 ГВт, от которого София отказалась в 2012 году под давлением Брюсселя. Реализация данного проекта, подчёркивает Румен Радев, невозможна без России.

Непростая история проекта АЭС «Белене» насчитывает уже больше 10 лет. В 2006 году российская компания «Атомстройэкспорт» выиграла международный тендер на строительство объекта, но спустя несколько лет стройка была заморожена, уже после того как стороны успели вложить в проект значительные средства. В частности, российские предприятия изготовили первый комплект оборудования для АЭС. По итогам разбирательства в арбитражном суде в Женеве «Атомстройэкспорт» получил от болгарского заказчика компенсацию в 601,5 млн евро, выплаченную в полном объёме к концу 2016 года.

«Хорошим ходом является то, что наше правительство снова поднимает тему об АЭС «Белене». Было время, когда те же самые политики гордились прекращением этого проекта. Я думаю, что это проявление реализма и зрелости. Этот проект имеет будущее...» – подчеркнул Румен Радев в интервью российской газете «Коммерсант». По его мнению, возрождение проекта сооружения АЭС «Белене» может дать импульс более активному взаимодействию Москвы и Софии и в других областях энергетики, в том числе в газовой сфере. Президент Болгарии высказался за постройку прямого газопровода из России.

«Я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море. Назовем это «Болгарским потоком», – сказал Р. Радев. – Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток - 2». Конечно, Болгария и Германия являются государствами-членами ЕС и должны соблюдать правила Третьего энергетического пакета. Надеюсь, что и российская сторона, и Брюссель воспримут эту идею с пониманием… Бесспорно, самый безопасный, самый надежный и самый дешевый путь – прямой. Особенно когда речь идет о поставках дополнительного количества российского природного газа в Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и на север Италии. Как для России, так и для Болгарии логичным выбором для расширения поставок российского природного газа в Европу является путь через болгарскую территорию».

Тема сотрудничества России и Болгарии в энергетической сфере всесторонне обсуждалась на встречи болгарского президента с российским коллегой Владимиром Путиным 22 мая в Сочи.

«Мы с президентом Путиным провели стратегический обзор отношений между нашими странами, выявили все традиции, огромный потенциал, который существует между нашими странами», – отметил Р. Радев по итогам сочинской встречи. По его словам, «это станет положительным стимулом для болгарского правительства, для реализма и ответственного отношения в работе по развитию отношений между нашими странами. Этот импульс продолжится визитом премьер-министра Болгарии господина Борисова, который в скором времени прибудет в Россию».

«Считаю, что этот визит господина президента является хорошим сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений», – подтвердил В. Путин.

К сожалению, все последние годы среди балканских стран Болгария занимала по отношению к России наименее конструктивную позицию. Достаточно сказать, что встреча президентов 22 мая стала первым подобным мероприятием за последнее десятилетие.

С начала текущего года ситуация в российско-болгарских отношениях стала меняться. Сначала Болгария, будучи действующим председателем Европейского союза, отказалась высылать российских дипломатов на волне «дела Скрипаля». По выражению официального органа ЕС издания EUobserver, София заняла в данном вопросе «нейтральную» позицию. Премьер-министр Бойко Борисов во время заседания Совета Евросоюза в конце марта, когда обсуждались антироссийские меры, заявил о «нехватке информации» по «делу Скрипаля».

Вслед за этим в Софии приняли решение возобновить российско-болгарские контакты на высшем уровне. Этот шаг продиктован как стремлением вывести из тупика двусторонние отношения, так и пониманием важности взаимодействия с Россией в более широком международном контексте.

«Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес», – заявил Владимиру Путину Румен Радев.

По его словам, «Болгария заинтересована в том, чтобы стать энергетическим центром в Юго-Восточной Европе, что также означает стать государством, распределяющим природный газ». При этом в Софии отдают себе отчет, что решение такой задачи возможно лишь на основе российского газа.

Сейчас Болгария и другие балканские страны действуют на фоне реализации проекта сооружения газопровода «Турецкий поток», к которому в том или ином виде могут подключиться другие государства региона. Строительство морской части первой нитки этого газопровода было завершено 30 апреля с её выводом на приёмный терминал в районе поселка Кыйыкей. Как подчеркнули в «Газпроме», «с окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены». Начало сооружения морской части второй нитки газопровода «Турецкий поток» запланировано на III квартал 2018 года. Совокупно по двум ниткам по дну моря уже проложен 1161 км трубы, что составляет 62% общей протяжённости газопровода.

«Каким странам в Южной и Юго-Восточной Европе российский газовый гигант «Газпром» будет поставлять природный газ? Откуда и куда пойдет вторая нитка «Турецкого потока»?» – задаётся вопросами турецкое издание Habertürk. – Пока неизвестно. Какой будет эта линия: Греция – Италия, Болгария – Сербия – Венгрия? Время покажет. Картину прояснят отношения России с Европейским союзом, а также двусторонние контакты с заинтересованными странами».

Стремительно меняющаяся ситуация на энергетической карте Европы требует от Болгарии и других балканских стран более чётко и оперативно выстраивать свои приоритеты. У России здесь имеются и козыри, и риски.

(Окончание следует)