Сдвиг по сезону: как восстанавливаются туризм и досуг в России

Полное восстановление туристического бизнеса в стране может занять более двух лет. Об этом «Известиям» заявили в Федерации рестораторов и отельеров России и Российском союзе туриндустрии по итогам совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами . 29 июня глава кабинета министров заявил, что уровень заболеваемости снижается, а туристический сезон внутри страны пройдет по плану. Досуг в России также восстанавливается — кинотеатры по всей стране откроются с 15 июля. Правда, в самой отрасли говорят о закрытии многих залов и серьезных потерях . Более глобально ситуацию на рынке труда премьер обсудил на совещании с министрами и главами регионов.

Остаток лета

Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил снижение ежесуточного числа заболевших . Он также рассказал о распоряжении выделить из резервного фонда правительства почти 3,5 млрд рублей Роспотребнадзору. Они пойдут на производство тест-систем для государственных и муниципальных учреждений по дальнейшей диагностике коронавируса.

— Мы и дальше будем расширять тестирование. Это позволяет вовремя выявить болезнь, помочь человеку и не дать ему заразить окружающих, — сказал премьер.

Кроме того, он отметил, что по поручению Владимира Путина правительство ведет работу по повышению доступности ипотеки . В мае, по данным Банка России, средняя ставка по таким кредитам уменьшилась до 7,4%. Глава правительства считает, что есть потенциал и для дальнейшего снижения. Этому способствует в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами РФ Фото: ТАСС/Александр Астафьев

С 1 июля также расширится налоговый режим для самозанятых по всей стране, о чем ранее объявлял Владимир Путин . При этом минимальный возраст, когда россиянин сможет зарегистрироваться в этом статусе, теперь составит 16 лет вместо прежних 18. Каждый новый самозанятый получит стартовый капитал в размере 10 тыс. рублей. Более того, каждый зарегистрированный автоматически получит один МРОТ для оплаты будущих налогов.

На совещании премьер-министр также рассказал о восстановлении туристического сезона. По его словам, всё больше регионов по всей стране возвращаются к привычной жизни, люди задумываются, как провести оставшиеся летние месяцы . С 1 июля уже более 70 субъектов смогут принимать туристов. Спрос на услуги туриндустрии начинает расти, но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20 до 30%.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Чтобы ускорить восстановление туристической сферы, мы включили ее в перечень пострадавших отраслей. А также предусмотрели дополнительные меры поддержки туризма в общенациональном плане действий, — сказал председатель правительства.

Многие вынуждены были отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвигом, но продлится до октября–ноября, доложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его оценкам, за это время отпуск в России проведут примерно 20–22 млн граждан.

— Пока отмечаем, что цены сохраняются на уровне 2018–2019 годов. Многие двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки. На прошлой неделе Роспотребнадзор существенно смягчил требования к работе санаториев. Сегодня в 64 регионах можно путешествовать без ограничений, а с 1 июля еще 10 регионов планируют открыться. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха открыты в 46 регионах, санатории в 21 работают, — сказал вице-премьер.

По его словам, появились чартеры по новым туристическим направлениям : Калининград, Бурятия, Хакасия, Алтай. В Крым, Краснодарский край самолеты летают из большого количества городов страны. Он добавил, что туроператоры перестраиваются на внутренний туризм и создают новые предложения: Русская Балтика, Север, Алтай, Бурятия и Урал.

Полное восстановление отрасли может занять около двух лет, сообщили «Известиям» в Федерации рестораторов и отельеров России. Вице-президент ассоциации Вадим Прасов уточнил, что россияне не стали богаче за прошедшие три месяца, поэтому многие откладывают свой отпуск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— На наших курортах далеко не все санатории и гостиницы пока открылись. Стал ниже спрос, и есть опасения по путешествиям — внутренний туризм сильно снизился. Сейчас ситуация печальная , — отметил он. — При этом пока нет предпосылок к увеличению цен на отдых.

С оценкой состояния индустрии согласен и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. При этом, по его словам, многие курорты уже начали открываться для посетителей и сезон всё же состоится.

— Большую часть по I и II кварталу не доберут. Скорее всего, сезон будет продлеваться, — отметил вице-президент РСТ. — Полное восстановление всей индустрии займет около полутора-двух лет.

На широком экране

С учетом спада пандемии COVID-19 власти решили, что пора позволить россиянам вновь посещать кинотеатры. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, их деятельность возобновится 15 июля.

— Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец возвращаются к нормальной жизни, — отметил вице-премьер.

Российский кинопрокат и индустрия, так же как и туризм, не смогут восстановиться раньше чем через два-три года, считает основатель исследовательской компании Movie Research Олег Иванов. Он отметил, что, несмотря на послабления, всё же о полноценном открытии кинотеатров с 15 июля речи не идет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Думаю, что откроются далеко не все и будет разная ситуация в регионах . Заполняемость окажется довольно низкой из-за неплотной рассадки, — сказал Олег Иванов.

По мнению эксперта, больших кассовых сборов в российских кинотеатрах не будет, а потери в этом году ожидаются грандиозные. Согласно его оценкам, отрасль недосчитается почти 50 млрд рублей. Из-за этого, по словам эксперта, часть кинозалов будет закрыта.

Всех устроить

29 июня Михаил Мишустин провел совещание по ситуации на рынке труда. Премьер отметил, что с 1 апреля число официально зарегистрированных в органах службы занятости как безработные выросло более чем в 3,5 раза. Сейчас их свыше 1,9 млн человек.

Он напомнил, что правительство приняло целый комплекс решений, чтобы поддержать людей, которые потеряли работу, и тех, кто сейчас под угрозой увольнения . Прежде всего увеличен размер пособия по безработице — и минимальный, и максимальный. Расширен круг лиц, которые имеют право на получение таких выплат. Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта этого года, получают пособие по верхней планке — 12 130 рублей.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Введены выплаты в размере 3 тыс. рублей в месяц на детей тех родителей или опекунов, которые остались без работы. Вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают именно неработающие родители. Также для них был упрощен порядок оформления федеральных выплат на детей.