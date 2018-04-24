СДПГ обретает нового председателя партии

Даст ли Андреа Налес импульс обновлению немецкой социал-демократии?

22 апреля на состоявшемся в Висбадене съезде СДПГ председателем Cоциал-демократической партии Германии избрана 47-летняя Андреа Налес. В составе прошлого правительственного кабинета она занимала важный пост министра труда, а в настоящее время является главой фракции СДПГ в бундестаге.

Налес стала первой женщиной, возглавившей партию со 155-летней историей. Её единственным оппонентом выступала Симона Ланге, которая бросила вызов сопернице в расчёте на поддержку рядовых членов партии: она не входит в партийное руководство, а является политиком коммунального уровня (с января 2017 г. – обербургомистр Фленсбурга, третьего по величине города федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии).

Андреа Налес всю жизнь посвятила партийной карьере. В 1990-е гг. она была лидером молодёжного крыла СДПГ, а в критическом 2005 году (когда Шрёдер согласился на канцлерство Меркель, хотя социал-демократы на досрочных выборах получили больше голосов) была избрана генеральным секретарем партии, но из-за сопротивления тогдашнего лидера СДПГ Франца Мюнтеферинга отказалась от этого поста. Генсеком СДПГ Налес стала 4 года спустя; потом ещё 4 года в правительстве – и теперь она на вершине партийной иерархии. Вот только результат, с которым она была избрана, явно разочаровал как саму виновницу торжества, так и президиум партии: за Налес проголосовали 2/3 делегатов съезда, что ниже ожидавшегося результата не менее 70-75%.

Не только немецкая, но и европейская пресса поспешили с выводами о фальстарте Андреа Налес. Однако не в процентах счастье. Мартин Шульц, предшественник Налес на посту председателя партии, был избран почти единогласно, а к чему это привело? На том съезде делегаты связывали с приходом Шульца победу на федеральных выборах, но, как говорится, большие надежды – большое разочарование.

По крайней мере, нынешний результат на съезде СДПГ не даёт повода к напрасным иллюзиям, он намного ближе к реальности. Андреа Налес – действительно очень ответственный человек и уж определённо заслужила свое продвижение, но назвать ее харизматическим лидером, тем более лидером всех немцев, никак не получится. Газета Zeit уже поставила вопрос о шансах Налес стать федеральным канцлером. На сегодняшний день эти шансы призрачны: только 13% немцев готовы видеть её в будущем на этом посту. Только 39% немцев считают, что Налес будет успешным лидером СДПГ и почти столько же верят в её способность добиться возрождения партии.

Опыт другой политической партии – Свободной демократической – показывает, насколько важны лидерские качества: партия СвДП обязана своим возвращением в парламент именно приходу действующего председателя Кристиана Линднера. Такой лидер не должен бояться смелых поступков: к примеру, Линднер не побоялся положить конец коалиционным переговорам. Вряд ли на такие рискованные действия способна Налес. По последним опросам, в списке популярности немецких политиков она стоит на 15-м месте, позади своих однопартийцев Олафа Шольца (нынешний министр финансов) и Штефана Вайля (премьер-министр Нижней Саксонии). Оба они приветствовали избрание Андреа Налес, а одно из первых поздравлений отправила ей канцлер Меркель, сопроводив его пожеланием плодотворного сотрудничества.

Председатель парламентской группы ХСС Александр Дорбриндт также приветствовал нового председателя СДПГ. Зато лидер оппозиционной Левой партии Бернд Риксингер, припоминая не слишком удачный опыт сотрудничества с социал-демократами в прошлом правительстве, сомневается, что под руководством Налес Социал-демократическая партия придёт к обновлению.

Так что избрание Налес – выбор, удобный элитам, в первую очередь действующему правительству. СМИ, чья редакционная политика чётко вписывается в официальную линию, комментируют итоги съезда своеобразно. Со страниц этих изданий рядовым членам партии адресован мягкий упрёк: надо было решительнее поддержать, а не огорчать партийное руководство. Frankfurter Allgemeine назвала результат голосования делегатов «детской пощёчиной», которую неразумные делегаты влепили своему будущему лидеру вместо того, чтобы выказать ей поддержку FAZ, сгущая краски, даже предрекла СДПГ превращение в секту.

На самом деле результат голосования на съезде повторяет голосование по участию СДПГ в правительстве «большой коалиции» и, бесспорно, свидетельствует о продолжающемся кризисе в партии. Свой диагноз причин кризиса поставила Симона Ланге, за которую вопреки ожиданиям проголосовали почти треть делегатов съезда. «У многих в партии есть чувство, что они уже не принимают участия в решениях партийной верхушки. Они узнают об этом только из СМИ. Это отчуждение нужно преодолеть», – сказала она в интервью австрийскому изданию. Ланге обращает внимание в первую очередь на социальные проблемы Германии: рост неравенства, крен в сторону частного пенсионного страхования и т. п.

Между партийной верхушкой СДПГ и рядовыми членами партии нет единства и по вопросам внешней политики, включая проблему взаимоотношений с Россией. «При Габриэле такого бы не было» – так реагировали многие рядовые социал-демократы на решение немецкого министра иностранных дел в связи с ракетным обстрелом Сирии. Есть недовольство не только «проявлением солидарности» с США, Великобританией и Францией, которые нанесли удар по Сирии, но и с высылкой российских дипломатов (опять же из «солидарности» с Вашингтоном). Позиция Хайко Мааса не нашла полной поддержки и среди депутатов СДПГ в бундестаге; наконец, уважаемый в партии Франк-Вальтер Штайнмайер открыто выступил против линии на отчуждение с Россией. Он и прежде высказывался против нагнетания напряжённости: большой резонанс вызвала в своё время его статья с призывом к Западу воздержаться от «бряцания саблями», имея в виду наращивание военного потенциала НАТО вблизи границ РФ. Статья была написана в июне 2016 г. и вызвала шквал критики со стороны «этаблированных» СМИ.

Штайнмайер, как и прежний министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, подкрепляли свою позицию ссылкой на исторический опыт «восточной политики» Вилли Брандта. Социал-демократы, которые представляют партию в составе нынешнего правительства, склонны от этого наследия отмежеваться: дескать, Советский Союз 70-х годов прошлого века был более надёжным и менее агрессивным партнёром, чем нынешняя Россия. Примерно в таком же духе высказывается и новый уполномоченный федерального правительства по отношениям с Россией, странам Центральной Азии и «Восточного партнёрства» 34-летний социал-демократ Дирк Визе.