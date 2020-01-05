Сдерживающий фактор: что ожидает договор СНВ-III в 2020 году

В 2020 году властям России и США предстоит решить судьбу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Однако Белый дом может затянуть процесс продления соглашения вплоть до грядущих президентских выборов в Штатах, считают эксперты. При этом высока вероятность, что в конечном итоге американская сторона и вовсе откажется от продления договора, сославшись на недостаток времени или инициативу по расширению документа, полагают аналитики. В конце декабря глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Вашингтона больше нет отговорок, чтобы отказываться от продления договора СНВ, и Москва рассчитывает на конструктивную реакцию американских коллег. Вместе с тем, по словам российского президента Владимира Путина, если это соглашение сохранить не удастся, то «вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений».

В апреле 2020-го исполнится десять лет с момента подписания Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, более известного как СНВ-III. Согласно условиям соглашения, действующие до февраля 2021 года договорённости могут быть продлены ещё на пять лет по взаимному согласию сторон. Однако власти Соединённых Штатов пытаются всячески отсрочить пролонгацию договора, несмотря на призывы Москвы.

Так, в ходе декабрьской большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия готова «просто взять и продлить» действующий договор СНВ-III, который является одним из ключевых соглашений в сфере глобальной безопасности.

«Если завтра пришлют нам по почте, или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть поставят там свою подпись соответствующие руководители, в том числе президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-III, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — подчеркнул российский лидер.

Комментируя этот призыв, глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала заметил, что у Вашингтона больше нет поводов для отказа от продления СНВ-III и Москва рассчитывает на конструктивную реакцию американских коллег.

«Это дополнение весьма важно, потому что до недавнего времени США на переговорах пытались делать вид, что, задавая некоторые вопросы о том, как выполняются американцами обязательства по договору, мы как бы препятствуем его беспроблемному продлению. Теперь эта двусмысленность снята», — заявил Лавров.

Кроме того, в интервью ТАСС глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия и США могли бы уже сейчас продлить ДСНВ.

«Чтобы успокоить мировое сообщество и не допустить вакуума в сфере стратстабильности. Хочется надеяться, что в Вашингтоне проявят здравый и ответственный подход», — добавил Лавров.

В первой половине декабря глава МИД России в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом подтвердил предложение продлить ДСНВ до конца 2019 года, добавив, что Москва выступает за любые варианты продления договора, однако этого не произошло.

Ранее, в феврале 2019 года, высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что Соединённые Штаты привержены «выполнению договора СНВ-III», но американская сторона пока не приняла решение о его продлении.

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

«Надавить на Россию»

Несмотря на актуальность вопроса, американская сторона неоднократно давала понять, что не исключает ситуации, при которой договор не будет продлён Соединёнными Штатами.

С подобным заявлением выступил в конце июля занимавший пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон, вскоре ушедший в отставку. По его словам, СНВ-III «с самого начала имел недостатки» и не охватывал «тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки».

Критиковал договор и Трамп, называвший его неудачной для США односторонней сделкой, которую заключил его предшественник Барак Обама.

Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, вероятность того, что СНВ-III не будет продлён Соединёнными Штатами, крайне велика.

«Думаю, нынешнее американское руководство отрицательное решение уже приняло. Однако не исключены и отлагательные варианты — например, Вашингтон может продлить соглашение на полгода или несколько месяцев, заявив, что США необходимо время для принятия решения», — заявил аналитик в разговоре с RT.

При этом Брутер отметил, что, вероятно, Вашингтон не будет озвучивать свою позицию по этому вопросу вплоть до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2020 года.

«В случае если Трамп проиграет эту гонку и к власти придут демократы, то ситуация поменяется — они не будут отрицать необходимость продления СНВ-III. Однако представители Демпартии будут за это дорого просить, и вопрос в том, насколько это соответствует российским интересам», — отметил эксперт.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков полагает, что Вашингтон сейчас «намеренно закладывает ситуацию, которая не позволит им подписать данный договор».

«Белый дом хочет, чтобы договор не был подписан из-за придуманных нарушений со стороны Москвы, как это было организовано с ДРСМД. США сделают всё, чтобы непродление СНВ-III легло на Россию», — заявил собеседник RT.

При этом Судаков выразил уверенность в том, что американцы выйдут из этого договора, поскольку «хотят ещё больше надавить на Россию и показать свою смелую позицию».

«Некорректно со стороны США»

Как отмечают аналитики, в качестве причины отказа от продления действующего соглашения Вашингтон может использовать свою инициативу по расширению ДСНВ.

В частности, 10 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что формат договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений необходимо расширить, учитывая современные вызовы и степень развития оружия. По словам госсекретаря, «создать систему договоров, обеспечивающих стратегическую стабильность» необходимо при участии Китая.

«Мы говорим о разработке системы условий, которая обеспечивает стабильность для людей в США, России, людей во всём мире. И требуется хороший стратегический диалог», — заявил Помпео на пресс-конференции с главой МИД России в Вашингтоне.

Ранее замминистра обороны США Джон Руд также объяснил нежелание Вашингтона в ближайшее время продлевать СНВ-III стремлением заключить более широкое соглашение по контролю над вооружениями с участием КНР.

«Если бы США согласились продлить соглашение сейчас, то это бы сократило возможности для включения России и Китая в переговоры по расширению соглашения», — сказал он во время слушаний в сенате.

По его словам, для продления существующего договора не понадобится много усилий — нужно будет «лишь договориться о временном периоде действия».

США выступили с таким предложением, хотя в китайском МИД ранее заявили, что Пекин не собирается присоединяться к переговорам по ядерному разоружению, которые ведут Москва и Вашингтон. Об этом сообщил директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

Идею подключить КНР к российско-американскому диалогу по разоружению высказывал и сам Дональд Трамп: «Мы занимаемся вопросом контроля над вооружениями прямо сейчас. Работаем с Китаем, Россией. И по-моему, и он, и она в этой работе заинтересованы — особенно в том, что касается ядерного оружия. Речь идёт о чём-то вроде крупного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием России, Китая и, возможно, не только их».

Здание Капитолия в Вашингтоне

Reuters

По мнению Владимира Брутера, обуславливать продление соглашения мерами, которые касаются третьих стран, некорректно со стороны США.

«Соединённые Штаты с тем же успехом могут предлагать установить ежедневные совместные полёты в космос, но к СНВ-III это никакого отношения не имеет. Договор существует в таком виде, в котором он был изначально. Есть только два варианта: сохранить соглашение или не продлевать его, тогда оно просто перестаёт существовать. Китай в данном случае вообще ни при чём — у страны нет такого количества ядерных боеголовок, как у России и Соединённых Штатов», — подчеркнул эксперт.

По мнению Сергея Судакова, Вашингтон «будет стараться создавать некий коллективный договор», чтобы туда входили страны, располагающие производством ракет средней и меньшей дальности, например Пакистан, Франция и Китай. Однако этим государствам «ни к чему вступать в такое соглашение» с американской стороной — они осознают, что США будут заключать его только на условиях, выгодных исключительно Белому дому.

«Сейчас идёт геополитический передел мира, существуют новые кластеры силы, такие как Россия и Китай. Но Вашингтон никак не может с этим смириться и почему-то думает, что США — центр мира. Поэтому Белому дому непонятно, что новый договор взамен СНВ должен быть выгоден всем его сторонам. Однако Соединённые Штаты считают, что только с помощью гегемонии можно добиться успеха», — заявил аналитик.

«Серьёзно ударит по системе безопасности»

При этом эксперты сходятся во мнении, что прекращение действия договора развяжет руки Вашингтону, который «сможет постоянно наращивать темпы милитаризации».

«США считают, что могут брать на себя весь уровень международной безопасности. Им абсолютно безразлично, как к этому будут относиться даже те, кто потенциально считает их союзником и партнёром. Они не будут обращать на это никакого внимания — мнение всех сторон они игнорируют вполне сознательно», — полагает Владимир Брутер.

В свою очередь, Сергей Судаков подчеркнул, что непродление СНВ-III станет серьёзным ударом по мировой системе безопасности.

«Если договор не продлевается, мир становится более опасным. Тогда не будет соглашения, которое сдерживает стороны, и, соответственно, нет дорожной карты, чтобы США и Россия не нацеливали ракеты друг на друга», — отметил аналитик.

Кроме того, Судаков отмечает, что прекращение действия ДСНВ приведёт к «размыванию» классического «ядерного клуба», в который официально входят Россия, США, КНР, Индия, Пакистан, Франция и Великобритания.

«Сегодня договор СНВ-III — сдерживающий фактор для многих стран, чтобы не создавать ядерный арсенал или не наращивать его. Однако, если такого договора больше не будет, ряд государств серьёзно задумаются о таких опциях», — заключил эксперт.