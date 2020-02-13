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«Сдерживающее влияние»: смогут ли Сирия и Турция избежать крупномасштабных конфликтов из-за Идлиба

13 февраля 2020, 21:54  •  105 • В мире
Дамаск был вынужден начать военную операцию в провинции Идлиб против укрепившихся в этом районе боевиков из-за бездействия Анкары. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Пойти в наступление сирийской армии пришлось из-за того, что Турция не выполнила взятые на себя обязательства по созданию буферной зоны по периметру идлибской зоны деэскалации, добавили в ЦПВС. Вместо этого Анкара пригрозила наносить удары по сирийским правительственным силам. Тем не менее эксперты считают, что Турция и Сирия смогут удержаться от развязывания полномасштабного конфликта, а турецкое руководство в итоге вернётся к исполнению взятых на себя обязательств.
 
Сирийская правительственная армия продвигается в Идлибе AFP
 

Операция сирийской правительственной армии в Идлибе стала вынужденным решением из-за неспособности Анкары исполнить свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны вдоль идлибской зоны деэскалации. С таким заявлением выступил накануне начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«Действия правительственных сил позволили нейтрализовать атаки террористов и прекратить гибель мирного населения вследствие их регулярных нападений и обстрелов», — подчеркнул Боренков, выступая на брифинге.

Он пояснил, что турецкому руководству не удалось выполнить пункты сочинского меморандума, согласно которым по периметру зоны деэскалации планировалось создать демилитаризованную зону.

  • Сирийские боевики
  • AFP
  • © Omar HAJ KADOUR

Кроме того, Турция не смогла отделить боевиков из умеренной оппозиции от террористов из организаций «Джабхат ан-Нусра»* и «Хурас ад-Динк». Невыполнение турецкой стороной этих обязательств также послужило причиной обострения в районе Идлиба. Кроме того, в Минобороны отметили, что именно через турецкую границу в Идлиб попадают вооружения. 

Похожее заявление сделали и в российском МИД. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия остаётся приверженной сочинскому меморандуму и настроена на продолжение сотрудничества. Однако турецкая сторона «хронически» не выполняет взятые на себя обязательства.

«Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и в переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооружённой оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции «Источник мира», и в Ливию», — отметила Захарова, выступая на брифинге.

Оплот радикалов

 

Сирийская провинция Идлиб остаётся на сегодняшний день ключевым оплотом как вооружённой сирийской оппозиции, так и террористических структур, действующих в регионе. Именно здесь в 2011 году мирный гражданский протест перешёл в вооружённый конфликт, охвативший вскоре всю территорию САР. За все годы войны Идлиб ни разу не переходил под полный контроль правительственных сил. Сюда по мере освобождения других районов Сирии от радикальных вооружённых структур стекались на протяжении последних лет боевики и их семьи.

По итогам астанинских переговоров 2017 года, в которых приняли участие Россия, Турция, Иран и представители вооружённой сирийской оппозиции, было принято решение сделать Идлиб и некоторые из прилегающих к нему районов одной из зон деэскалации.

  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

А в сентябре 2018 года Турция и Россия подписали меморандум по ситуации в Идлибе. Согласно этим договорённостям, вокруг идлибской зоны деэскалации планировалось создать буферные полосы шириной около 20 км, которые должны были покинуть все вооружённые формирования, а также сирийские правительственные силы. Турецкое руководство обязалось проследить за реализацией этих условий, поскольку турецкая сторона на тот момент имела опорные наблюдательные пункты по периметру идлибской зоны.

Однако практическая реализация этих соглашений застопорилась, а боевики продолжили наносить удары по прилегающим территориям.  

Так, всего за три дня — с 16 по 19 января 2020 года — в результате атак боевиков погибли около 100 человек, половина из которых была мирными жителями, а 47 жертв — сирийскими военными. Такую статистику ранее привели в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Как отмечал руководитель ЦПВС Юрий Боренков, за указанный период боевики обстреляли мирные населённые пункты 253 раза, а также 16 раз атаковали правительственные войска. 

В ответ на эту активность Дамаск был вынужден начать операцию в районе Идлиба. По мнению экспертов, у сирийского правительства не было другого выхода. Как отметил в беседе с RT эксперт по Ближнему Востоку профессор МГУ Александр Вавилов, власти САР не могли поступить иначе, поскольку боевики, закрепившиеся в Идлибе, не прекращали боевые вылазки на сопредельные территории.

«Конечно, боевики при этом понимали, что своими действиями вызовут ответную реакцию. Но они хотели показать, что остаются серьёзной силой, чтобы привлечь новых сторонников в свои ряды. Понимая неспособность переломить ход событий, они стремились продемонстрировать свою «живучесть», несмотря на все трудности», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

По мнению эксперта, находившиеся в Идлибе боевики занимались намеренными провокациями, добиваясь эскалации напряжённости в регионе.

«Дамаск в ответ не мог не начать наступление в Идлибе, поскольку от обстрелов засевших там боевиков постоянно гибли мирные жители. Это было абсолютно неприемлемо. Москва ранее предупреждала Анкару о том, что если боевики не прекратят свои атаки, сирийская армия начнёт против них операцию», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

 Обвинения Анкары

 

Однако наступление сирийской правительственной армии вызвало протест со стороны Анкары, которая начала стягивать в этот район своих военных и технику. Между сирийскими и турецкими армейскими силами уже произошёл ряд столкновений, результатом которых стали жертвы с обеих сторон. Так, 13 февраля Министерство национальной обороны Турции сообщило о «нейтрализации» 55 солдат армии Башара Асада на севере САР.

При этом ранее в турецком оборонном ведомстве сообщили о гибели пяти турецких военнослужащих в идлибской зоне деэскалации. 

Вместе с тем ВС Турции перебросили к сирийской границе реактивные системы залпового огня (РСЗО).

  • Турецкая военная техника около Идлиба
  • Reuters
  • © Khalil Ashawi
Турция пригрозила подключить США к ситуации в Идлибе. В Кремле ответили спокойно

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил атаковать сирийские правительственные войска даже за пределами идлибской зоны деэскалации, если они будут наступать. Кроме того, турецкий лидер обвинил Россию в том, что её силы якобы наносят удары по мирному населению в Идлибе.

В Москве опровергли обвинения турецкого лидера. Как заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин, сирийские и российские военные не наносят удары по мирным жителям.

Стремясь отстоять свою позицию по Идлибу, турецкое руководство даже обратилось за помощью к США, потребовав от американской стороны и НАТО поддержать Турцию в этом вопросе. С призывом «внести более конкретный вклад» в поддержку Анкары ранее выступил турецкий министр обороны Хулуси Акар. 

Впрочем, Вашингтон не спешит вмешиваться в идлибскую кампанию. Как пояснил ранее помощник главы Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен, американское руководство не собирается направлять силы для участия в конфликте, не имеющем отношения к США. Однако позднее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью телеканалу NTV заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поддержать Анкару передачей военного оборудования и разведданных турецким военным.

В то же время турецкое руководство прибегает ко всё более резкой риторике. Выступая 12 февраля перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении поражать все цели, угрожающие турецким военным в районе Идлиба.

«Авиация, бомбившая мирных жителей в Идлибе, больше не будет летать так же беспрепятственно», — приводит слова Эрдогана турецкое издание Daily Sabah.

При этом президент Турции заявил, что условия сочинской сделки больше недействительны, «поскольку режим Асада и остальные грубо их нарушили». 

«Обычная тактика»

Впрочем, это не помешало турецкому лидеру в тот же день провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщается на сайте Кремля, во время беседы была «отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договорённостей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года».

По мнению Александра Вавилова, Анкара сохранит свою приверженность сочинскому меморандуму и сотрудничеству с Россией по сирийской проблематике, несмотря на громкие заявления, звучащие сейчас.

«Эти обвинения — просто попытки как-то «уколоть» Москву со стороны Анкары, но они не имеют под собой серьёзных намерений», — считает эксперт.

Аналитики сходятся во мнении, что Дамаск и Анкара всё же не допустят перетекания локальных стычек в крупномасштабный конфликт.

«Сирия и Турция смогут удержаться от крупномасштабной войны. Дамаску не по силам вести такие военные действия, Анкаре это тоже не выгодно. Кроме того, Россия сможет оказать на обе стороны сдерживающее влияние», — уверен Александр Вавилов.

В свою очередь, Константин Труевцев полагает, что Сирия и Турция не станут вступать в крупномасштабную войну, поскольку Дамаск является союзником сразу двух крупных международных игроков — Ирана и России.

«Крупномасштабное столкновение в данном случае будет означать включение в войну Москвы и Тегерана на стороне Дамаска. И это абсолютно неприемлемо для турецкого руководства», — подытожил эксперт.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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