«Сдерживать вражеский флот на большом расстоянии»: как ракеты «Циркон» и подлодки «Ясень-М» усилят ВМФ России

Новейшая российская многоцелевая атомная подлодка «Казань» модернизированного проекта 885М «Ясень-М» способна нести ракеты «Циркон» для ударов по наземным и морским целям. Об этом сообщил командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков. 3M22 «Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, скоростные характеристики которой делают её недоступной для существующих систем ПРО противника. От ракеты практически невозможно увернуться, а также своевременно обнаружить её пуск, отмечают военные эксперты. Оснащение российских подлодок таким оружием на несколько порядков повысит боевую мощь ВМФ России, подчёркивают аналитики.

Новая российская атомная подлодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М», вошедшая в состав ВМФ России в мае, может нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» для ударов по морским и наземным целям. Об этом в ходе единого дня приёмки военной продукции сообщил командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков. Военачальник напомнил, что «Казань» является головным подводным крейсером модернизированного проекта «Ясень-М».

«Особенностью проекта является наличие универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты «Оникс», гиперзвуковые ракеты «Циркон» или крылатые ракеты «Калибр», что обеспечивает возможность нанесения многочисленных ударов как по надводным, так и по наземным объектам противника», — сообщил адмирал Заренков.

Флотоводец добавил, что подводные лодки проекта «Ясень-М» должны стать основой ударных подводных сил ВМФ России.

Морской гиперзвук

3М22 «Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Её принципиальное отличие от других российских и зарубежных ракет морского базирования — значительно большая скорость полёта.

Эта ракета является одним из наиболее закрытых проектов российского ВПК. Долгое время о её тактико-технических характеристиках ничего не было известно. Однако 20 февраля 2019 года в послании Федеральному собранию их частично раскрыл президент России Владимир Путин.

Атомная подводная лодка «Казань» прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте

© mil.ru

Он рассказал, что скорость полёта боеприпаса составит 9 Махов (скоростей звука), а дальность — свыше 1 тыс. км. Ракета сможет уничтожать как морские, так и наземные цели.

В мае 2020 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что принятие комплекса на вооружение намечено на 2021—2022 годы.

«Циркон» предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов», — сказал Криворучко журналу «Национальная оборона».

Тогда Криворучко также рассказал о планируемых испытательных пусках ракеты с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М. ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что ракета может быть испытана на подлодке «Северодвинск» в августе этого года.

В июле 2021 года прошли успешные запуски ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков». Фрегат произвёл пуск «Циркона» из акватории Белого моря, после чего ракета прямым попаданием поразила цель на побережье Баренцева моря, которая находилась на расстоянии 350 км.

Алексей Криворучко 10 августа сообщил, что испытания «Циркона» завершатся в этом году.

В свою очередь, официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что «новые российские гиперзвуковые ракеты несут потенциально дестабилизирующее воздействие и представляют серьёзные риски, поскольку способны доставлять ядерные заряды».

Кирби добавил, что США разрабатывают гиперзвуковые системы, не предназначенные для доставки ядерных снарядов. Стоит отметить, что различные американские военачальники, правительственные службы и экспертные издания неоднократно указывали, что Соединённые Штаты серьёзно отстают от России в сфере создания гиперзвукового оружия.

Ни США, ни другие страны НАТО не обладают подобными технологиями, отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Сейчас в Соединённых Штатах только ведутся разработки такого оружия для сухопутных войск, которое представляет собой двухступенчатую ракету, где первая ступень выполняет роль разгонного модуля. Учитывая, что страны Запада созданием сверхзвуковых противокорабельных ракет не занимались, сразу прыгнуть от обычных ракет до гиперзвуковых в кратчайшие сроки нереально, для этого потребуется не одно десятилетие», — пояснил эксперт.

«Великий уравнитель»

Намерение России оснастить гиперзвуковыми ракетами морского базирования свои новейшие подводные лодки и корабли привлекло внимание западных военно-политических СМИ. Так, портал Military.com отметил, что американские ПРО морского базирования не смогут перехватить «Цирконы» на пути к цели.

«Время запаздывания, чтобы отреагировать на атаку и отправить ракеты на перехват, составляет для американских систем ПРО Aegis 8—10 секунд. За эти 8—10 секунд российские ракеты «Циркон» уже проделают путь в 20 километров, а ракеты-перехватчики летят недостаточно быстро, чтобы их догнать», — отмечает портал.

Military.com также указывает, что вооружённые такими ракетами малые ракетные корабли типа «Буян» смогут нести до 25 «Цирконов» и будут представлять серьёзную угрозу для авианосцев ВМС США.

«На то, чтобы потопить даже самый современный американский авианосец, такой как USS Gerald R. Ford, потребуется менее полудюжины этих ракет», — пишет издание.

В свою очередь, издание The National Interest в своём материале назвало ракету «Циркон» «великим уравнителем».

Материал The National Interest «Великий уравнитель. Знакомьтесь: российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон»

© The National Interest

«Нести пусковую установку будет, по всей видимости, российская АПЛ, предназначенная для запуска крылатых ракет, усовершенствованная подлодка проекта «Ясень» — самая современная и продвинутая в ВМФ России. Корпус усовершенствованной подлодки проекта «Ясень» изготовлен из немагнитной или маломагнитной стали, что значительно уменьшает или совершенно убирает её магнитную сигнатуру», — пишет The National Interest.

Напомним, что подлодки проекта «Ясень» и его новейшей модернизации «Ясень-М» являются многоцелевыми АПЛ четвёртого поколения, предназначенными для поражения боевых надводных кораблей, транспортных средств, подводных лодок и наземных объектов противника. «Ясени» оснащены вертикальными пусковыми установками, которые обеспечивают возможность залповой стрельбы высокоточными крылатыми ракетами.

АПЛ «Казань» проекта 885М «Ясень-М», о которой упомянул контр-адмирал Александр Заренков, вошла в состав российского флота в мае 2021 года.

The National Interest также отмечает, что вооружённые «Цирконами» новейшие российские подлодки будут представлять большую опасность для любых кораблей и целей потенциального противника.

«Считается, что боевой нагрузкой «Циркона» будут обычные взрывчатые вещества, но это едва ли имеет значение. При скорости 5 Махов и более кинетическая энергия такова, что, будь боеголовка даже залита бетоном, она создаст масштабный взрыв при попадании в землю или пробьёт огромную дыру при попадании в авианосец», — заключает издание.

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, появление в ВМФ России подлодок, оснащённых гиперзвуковыми ракетами морского базирования, обеспечит защиту России от так называемого мгновенного глобального удара, заложенного в военную доктрину США.

«Как известно, основными силами в стратегии глобального мгновенного удара являются Военно-морские силы США и блока НАТО, поэтому чем дальше эти силы будут находиться от российских границ, тем лучше. Как раз такое сдерживание обеспечивает ракета «Циркон» с дальностью поражения цели до 1000 км», — отметил эксперт.

На момент её создания учитывались все факторы возможного противодействия со стороны сил вероятного противника, в частности их комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, подчеркнул Алексей Леонков.

«Это оружие было разработано на основе ракет «Оникс» и стало следующей ступенью их эволюционного развития. Для этих ракет используются универсальные пусковые установки, которые могут запускать как ракеты «Циркон», так и противокорабельные ракеты «Оникс» и «Калибр». Такими установками будут оснащаться все новые корабли, подводные лодки 885М «Ясень-М», а также корабли Военно-морского флота России, которые в ближайшее время пройдут модернизацию», — рассказал Леонков.

Оснащение подлодок 885М «Ясень-М» с пониженной заметностью гиперзвуковым оружием на несколько порядков повысит боевые возможности российского флота, пояснил в беседе с RT военный эксперт, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

«Оснащение АПЛ «Ясень-М» ракетами «Циркон» делает их одними из самых мощных — они становятся на порядок сильнее американских многоцелевых лодок аналогичного класса, ведь они способны не только поражать авианосные ударные группы, но и наносить удары по наземным целям», — пояснил эксперт.

Это достаточно серьёзная угроза, которую невозможно решить системами ПВО и ПРО, подчеркнул Юрий Кнутов.

«Это прорывные технологии, которые позволяют России за счёт небольшого количества ультрасовременных подводных лодок, вооружённых высокоточным оружием пятого поколения, сдерживать вражеский флот на большом расстоянии от российских берегов», — заключил эксперт.