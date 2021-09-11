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Сдерживать "американскую муляку" в Афганистане будут русские танки - Баранец

11 сентября 2021, 06:50  •  351 • Политика
Полковник Баранец в беседе с журналистами высказался о русских танках, призванных сдерживать "американскую муляку" в Афганистане.
Военная база России в Таджикистане укреплена. Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, войска получили порядка сотни единиц бронетанкового оружия и 30 танков Т-72Б3М. Техника поступит на вооружение до конца года. "ПолитРоссия" побеседовала с военным обозревателем "Комсомольской правды" Виктором Баранцом и выяснила, в чём преимущество поставляемого вооружения.
Баранец отметил, что буква "М" в названии танка означает, что мы имеем дело с модернизированной машиной. Обновлено там всё - от прицелов до системы управления огнём. Конструкторы предусмотрели целый ряд новшеств, которые помогут выполнить боевые задачи русской армии. А усилить границу решено, чтобы разобраться с "американской мулякой" в Афганистане, добавил Баранец:
"Эта муляка, которую замутили американцы, оседать будет долго. Однако укрепление танкового кулака нужно, и прежде всего для прикрытия границы", - подчеркнул эксперт.
Напомним, американские военные, а также союзные войска покинули Афганистан несколько недель тому назад. В результате страна оказалась под контролем талибов*, которые уже сформировали правительство.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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