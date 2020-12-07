«Сдерживать агрессивные устремления»: как Балтийский флот противодействует растущей военной активности НАТО

Наращивание боевых возможностей Балтийского флота обусловлено прежде всего военной активностью НАТО в районе Калининградской области. Об этом сообщил в интервью «Красной звезде» командующий БФ адмирал Александр Носатов. По его словам, к российскому эксклаву стянуты ударные подразделения государств — членов Североатлантического альянса. В ответ Россия развернула мотострелковую дивизию и усилила систему ПВО. Как отмечают эксперты, на Балтике вблизи российских границ регулярно проводятся учения НАТО, однако активность военного блока не подрывает обороноспособности РФ в регионе.

Командующий Балтийским флотом (БФ) России адмирал Александр Носатов заявил об усилении военной активности НАТО вблизи Калининградской области. По его словам, к границам российского эксклава стянуты одна бронетанковая, несколько многонациональных батальонно-тактических групп и другие иностранные ударные армейские формирования.

«В ответ на эту угрозу руководство вооружённых сил вынуждено принимать ответные меры. Одной из них стало формирование полноценной мотострелковой дивизии, вошедшей в состав армейского корпуса Балтийского флота. Новое соединение включает в себя мотострелковые, артиллерийский и отдельный танковый полки», — рассказал Носатов в интервью «Красной звезде».

Также командующий БФ сообщил, что в течение 2020 года в зоне ответственности этого оперативно-стратегического объединения было зафиксировано более 1 тыс. разведывательных полётов зарубежной авиации. Это на 150 больше, чем в прошлом году.

«Более десяти раз к нашим границам приближались американские стратегические бомбардировщики. В прошлом году, для сравнения, были отмечены всего два таких случая. Причём впервые за всё время стратегические бомбардировщики совершили в этом году групповые перелёты. Разумеется, всё это не может не беспокоить», — заявил Носатов.

В связи с этим, как подчеркнул командующий БФ, одной из приоритетных задач Балтийского флота является дальнейшее укрепление противовоздушной обороны. В настоящее время для защиты российского неба в регионе используют зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Тор-М2», средства ПВО надводных кораблей и истребители Су-27.

«Силы ПВО (Балтийского. — RT) флота ежегодно участвуют в практических ракетных пусках на полигонах Ашулук и Капустин Яр, и результат этих пусков неизменно высокий. Нынешний год не стал исключением», — отметил Носатов.

«Натовские стратеги кривят душой»

2020 год, несмотря на пандемию коронавируса, стал достаточно богатым на учения стран НАТО в Балтийском регионе. Так, весной в Латвии прошли наземные манёвры Crystal Arrow 2020, Iron Spear 2020 и Steel Brawler.

В июне в Польше состоялись перенесённые ранее учения Defender Europe 20 Plus с преобладающим участием войск Соединённых Штатов. Масштаб манёвров из-за распространения COVID-19 был сокращён, но в Генштабе ВС РФ заявили, что натовские мероприятия сохранили изначальный антироссийский характер.

Американо-польские учения Defender Europe 20 Plus

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© NATO

Почти одновременно с Defender Europe 20 Plus прошли крупные военно-морские учения Baltops-2020 с привлечением частей ВМС 17 государств альянса, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Норвегию и Прибалтийские республики, а также подразделений Финляндии и Швеции, которые не входят в НАТО.

Baltops-2020 состояли из трёх основных стадий: отработки «улучшенного выполнения боевых задач» (CET), «интеграции сил и средств» (FIT) и финального тактического этапа (TACEX), в ходе которого участники манёвров действовали в режиме свободной игры. От проведения первоначально запланированной сухопутной фазы манёвров командование НАТО решило отказаться.

За ходом Baltops-2020 наблюдали силы Балтийского флота. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, они выполнили комплекс учебно-боевых задач, который состоял из проверки готовности к ведению противолодочной борьбы, противовоздушной обороны. Кроме того, было отработано нанесение ракетных ударов по отрядам кораблей условного противника.

В конце августа американские стратегические бомбардировщики B-52 в сопровождении десятков истребителей провели специальное показное учебно-боевое мероприятие под условным наименованием Allied Sky 2020, которое затронуло в том числе Балтийский регион.

Как пояснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, официальная цель этого пролёта заключалась в демонстрации США солидарности со своими союзниками по альянсу. Однако в Воздушно-космических силах России иначе оценили замысел Allied Sky 2020.

«В ходе них (полётов в рамках Allied Sky 2020. — RT) экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Чёрного моря и территорией Эстонии», — рассказал в сентябре на брифинге главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

Между тем из информации Минобороны следует, что в 2020 году части Балтийского флота также приняли участие в ряде учений, носивших оборонительный характер. Например, в августе — сентябре подразделения БФ были задействованы на манёврах «Океанский щит — 2020».

Военнослужащие и моряки выполняли задачи на нескольких полигонах Калининградской области, в Балтийске и в акватории Балтийского моря. В ходе манёвров были успешно отработаны вопросы материально-технического обеспечения, эвакуации и восстановления повреждённой противником боевой техники, пополнения запасов кораблей на военно-морской базе и в море, а также ряд других задач.

В начале декабря силы противовоздушной обороны БФ отработали отражение атаки авиации условного противника. В учении был задействован дивизион С-400.

Эпизод учений Балтийского флота

© Михаил Голенков/РИА Новости

Как отметил в комментарии RT научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин, военная активность НАТО в Балтийском регионе направлена на выявление болевых точек России, особенно в Калининградской области.

«Натовские стратеги очень сильно кривят душой, когда говорят, что Россия начинает вести избыточную военную активность и каким-либо образом угрожает государствам Европы. Это, конечно же, не так. Россия усиливает оборону в ответ на недружественную политику», — подчеркнул Козюлин.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что страны — члены НАТО последовательно наращивают количество войск вблизи российских рубежей после украинских событий 2014 года.

Эксперт напомнил, что в настоящее время на территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии размещены четыре батальона, состоящих из военнослужащих США и других западных стран. Кроме того, в ближайшее время в Польше будет увеличена группировка американских сухопутных войск.

Сдерживание потенциальной агрессии

Аналитики считают, что усиление военной активности НАТО вынудило Москву заняться укреплением боевого потенциала Балтийского флота. Самым грозным оружием БФ эксперты назвали оперативно-тактический комплекс «Искандер», способный поражать крупные цели на дальности до 500 км.

В интервью «Красной звезде» адмирал Александр Носатов заявил, что Балтийский флот в плановом порядке получает образцы новой военной техники. По его словам, сейчас в этом оперативно-стратегическом объединении несут службу три малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт», вооружённые ракетами «Калибр».

Недавно в состав флота поступили новый быстроходный десантный катер проекта 02510 БК-16, тяжёлый многоцелевой истребитель Су-30СМ, а на вооружение армейского корпуса была принята партия из 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

«Не станет исключением и следующий год, в течение которого на флот должны поступить малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М», морской тральщик проекта 12700 «Александрит», патрульные катера проекта 03160 «Раптор», истребитель Су-30СМ, дивизион подвижного берегового ракетного комплекса «Бастион» и многие другие образцы вооружения», — рассказал Носатов.

Как полагает Виктор Мураховский, на фоне растущей военной активности НАТО в Балтийском регионе военное руководство РФ предприняло адекватные меры по сдерживанию потенциальной агрессии альянса.