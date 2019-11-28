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«Сдерживание, устрашение и трансформация»: в ЕП призвали разработать долгосрочную стратегию по противодействию РФ

28 ноября 2019, 10:39  •  91 • В мире
В Европарламенте выступили с инициативой разработать долгосрочную стратегию по противодействию России. Об этом говорится в предлагаемых евродепутатами поправках к проекту годового отчёта, с которыми ознакомился RT. Так, по мнению парламентариев из Литвы, стратегия в отношении РФ должна базироваться «на трёх столпах — сдерживании, устрашении и трансформации». Как отмечают эксперты, такая недружественная риторика соответствует существующей в Европе политической конъюнктуре. Аналитики подчёркивают, что в последнее время в ЕС часто безосновательно винят третьи силы, в частности Россию, в беспокоящих Брюссель проблемах.
 
Здание Европарламента AFP © PATRICK HERTZOG
 

Депутаты Европарламента подготовили поправки к проекту годового отчёта под названием «Реализация общей внешней политики и политики безопасности» (ОВПБ). В документе, с текстом которого ознакомился RT, в том числе указывается на ряд уязвимостей в системе безопасности Европейского союза.

Причём польские евродепутаты Анна Фотыга, Витольд Ващиковский, Яцек Сариуш-Вольский и Кароль Карский выразили отдельную обеспокоенность «враждебной российской пропагандой» и деятельностью террористических группировок.

«Обстановка в области безопасности в рамках ЕС подвержена внешнему давлению, которое уже сейчас проявляется в виде гибридной войны, включая враждебную пропаганду со стороны России и других субъектов, а также в виде растущей угрозы со стороны радикальных террористических групп», — говорится в тексте документа.

Об «опасной природе российской пропаганды» напомнил и евродепутат из Словакии Владимир Билчик, призвав к принятию решений, направленных на борьбу с дезинформацией.

Его коллеги из Литвы Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене отметили, что РФ стала «главным источником гибридных и обычных угроз в сфере безопасности для ЕС и его членов». По их мнению, Россия якобы активно стремится «подорвать европейское единство, независимость, универсальные ценности и международные нормы».

Эстонский евродепутат Урмас Паэт в свою очередь осудил ситуацию с возвращением Крыма в состав России и якобы военным вмешательством РФ в конфликт на востоке Украины, а также призвал не ослаблять усилий по обеспечению выполнения Минских соглашений. Кроме того, парламентарий выступил с критическими замечаниями по Абхазии и Южной Осетии.

«Осуждает продолжающуюся милитаризацию на оккупированных грузинских территориях (Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия) и призывает Россию выполнять свои международно-правовые обязательства», — гласит внесённая Паэтом поправка.

Между тем Москва не раз отмечала, что не является участницей конфликта на юго-востоке Украины, а Крым воссоединился с Россией согласно всем международным нормам — после законного референдума — и вопрос его принадлежности закрыт.

Что же касается бывших грузинских республик, то их независимость РФ признала в 2008 году после того, как Грузия напала на Южную Осетию, а также нанесла удар по российским миротворцам. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что западные коллеги не пожелали воспринимать реальную картину событий и у России не было иного выбора, кроме как защищать миротворцев и гражданское население Южной Осетии.

  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Более того, российские официальные лица отмечали, что РФ не собирается ни на кого нападать, и опровергали обвинения со стороны европейских партнёров в якобы «вмешательстве» в дела других государств и «распространении дезинформации» на их территории.

«Российская угроза» — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это», — заявлял Владимир Путин.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что в ЕС и США так и не смогли предоставить факты пропагандистской деятельности российских СМИ. Она добавила, что российские дипломаты не раз обращались к американским и европейским коллегам с запросами, на которые не было получено ответов.

Руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов в свою очередь назвал ошибкой Евросоюза рассмотрение «российской пропаганды» в одном ряду с террористической угрозой.

«Терроризм остаётся главной угрозой для ЕС, и ставить в один ряд пропаганду, не говоря уже о том, насколько она присутствует, насколько она весома, с терроризмом — большая ошибка с точки зрения безопасности самой Европы, на мой взгляд», — отметил эксперт в беседе с RT.

Примечательно, что европейские чиновники сфокусировали внимание на вызовах, не представляющих опасности для жителей ЕС, вместо того чтобы сосредоточить ресурсы на проблемах, несущих непосредственную угрозу здоровью и благополучию граждан интеграционного объединения, считает Куликов.

Долгосрочная стратегия

В связи с этими мнимыми угрозами ЕС со стороны России евродепутаты предложили ряд мер по противодействию Москве. В список таких инициатив вошло, в частности, продолжение санкционной политики в отношении РФ.

Так, по мнению эстонского депутата Урмаса Паэта, антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока Москва не выполнит условия минских договорённостей. Однако Россия не раз подчёркивала, что является только гарантом, а не одной из сторон этих соглашений.

Литовские парламентарии Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене выступили с более масштабным предложением — призвали разработать долгосрочную стратегию в отношении РФ из-за якобы стремления Москвы «подорвать европейское единство».

«Активизировать усилия по укреплению способности Европейского союза и его членов к адаптации, а также разработать для ЕС долгосрочную стратегию в отношении России, основанную на трёх столпах: сдерживании, устрашении и трансформации», — говорится в тексте.

Евродепутаты также предложили укрепить сотрудничество со странами программы ЕС «Восточное партнёрство», в том числе с целью воздействия на российскую общественность.

«Успешная трансформация в странах Восточного партнёрства — особенно в ассоциированных (подписавших соглашение об ассоциации. — RT) с ЕС Украине, Грузии и Молдавии — может позитивно сказаться и на обществе расположенной по соседству России», — говорится в тексте.

Напомним, программа «Восточное партнёрство» была запущена 10 лет назад. Она предполагает углубление сотрудничества Евросоюза с бывшими республиками СССР — Азербайджаном, Белоруссией, Арменией, Украиной, Молдавией и Грузией. Как отмечал Сергей Лавров, некоторые страны ЕС и участники «Восточного партнёрства» ищут возможность использовать рассматриваемый формат с целью противодействия России.

Враждебная риторика в адрес Москвы соответствует нынешней политической конъюнктуре в Европе, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. При этом эксперт подчеркнул, что доказательств какой-либо «подрывной деятельности» РФ на территории европейских государств никто не предоставил, несмотря на многочисленные обвинения.

Дайджест СМИ: Британия проиграет войну России, Турция отвергла антироссийский план НАТО

«Европа очень часто в последнее время пытается списать все свои внутренние противоречия, кризисы и проблемы не на объективные обстоятельства, которые существуют внутри Европейского союза, а на некое «вмешательство» третьих сил. Россия в этом плане является самым удобным игроком, на которого можно возложить ответственность за то, что происходит в Европе, потому что РФ якобы занимается антиевропейской пропагандой, подрывом демократических ценностей. На самом деле никаких доказательств этого нет. Россия представляет альтернативную точку зрения на то, что происходит в Европе и в мире», — пояснил он.

Альтернативный взгляд


Стоит отметить, что есть в документе и позитивная поправка в адрес России, выбивающаяся по смыслу из общей канвы. В ней говорится, что Россия и ЕС обоюдно ответственны за обеспечение безопасности на континенте. В связи с этим, по словам авторов поправки — испанского и немецкого евродепутатов Идои Вильянуэва Руис и Гельмута Шольца, — Москве и Брюсселю необходимо сотрудничать, внести свой вклад в том числе в «укрепление демократии и правопорядка».

«Евросоюз и Россия обязаны содействовать установлению европейского мирного порядка, который будет гарантировать всеобщую безопасность, включая безопасность государств — общих соседей (ЕС и России. — RT), укрепление демократии, верховенство права, соблюдение всех прав человека, содействие контактам по линии гражданского общества и содействие торгово-экономическому сотрудничеству», — уточняется в тексте.

  • Заседание Европарламента
  • Reuters
  • © Vincent Kessler

При этом парламентарии в свете создавшейся «напряжённости, гонки вооружений» предлагают в корне переориентировать политику ЕС в отношении России.

«Этот процесс должен начаться с честной оценки результатов текущей политики; критический анализ внутреннего развития и внешней политики России следует дополнить критическим анализом собственной политики», — уточняется в тексте.

По словам Никиты Данюка, подобные конструктивные предложения порой исходят не только от депутатов Германии и Испании, но и от ряда других европейских политиков, в частности из Италии, Чехии, Австрии и Франции. Однако в настоящее время сожаление вызывает то, что количественный показатель таких заявлений не переходит в качественный.

«Пока что подобного рода заявлений не хватает для того, чтобы конвертировать их в конкретные политические шаги, потому что сопротивление такой позиции (на выстраивание конструктивного диалога с РФ. — RT) остаётся довольно жёстким», — отметил он.

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