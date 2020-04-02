Сдерживание стабильности: зачем Вашингтон откладывает пролонгацию договора СНВ-III

Россия готова немедленно приступить к переговорам с американской стороной о продлении договора СНВ-III. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, хотя в Вашингтоне считают, что пролонгация соглашения не займёт много времени, на самом деле на это могут уйти месяцы. Действие договора истекает в 2021 году, однако Соединённые Штаты не спешат его продлевать, постоянно выдвигая новые требования. По мнению экспертов, американская сторона специально тянет время, чтобы выторговать наиболее выгодные для себя условия.

Москва готова «хоть сегодня» договориться с Вашингтоном о продлении договора СНВ-III. Об этом посол России в США Анатолий Антонов сообщил в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today.

Дипломат напомнил, что ещё в прошлом году российское руководство заявляло о готовности продлить действие текущего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Однако ответа мы пока так и не получили. Представители администрации Трампа продолжают утверждать, что «время ещё есть», поскольку, по их мнению, продление договора может быть оформлено в считанные дни», — отметил Антонов.

США придерживаются такой позиции, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны о том, что продление договора — не «простая формальность», а весьма масштабный процесс, требующий проведения ряда внутригосударственных законодательных процедур.

Анатолий Антонов

РИА Новости

© Михаил Тургиев

«Хотел бы повторить: прошлые аналогичные процессы рассмотрения показывают, что на продление СНВ-III может уйти несколько месяцев», — напомнил российский дипломат.

Однако небольшие подвижки в переговорах всё же есть. Cторонам удалось обсудить факторы, оказывающие влияние на стратегическую стабильность. По мнению российской стороны, в первую очередь к подобным факторам относится развёртывание глобальной системы ПРО, угроза размещения оружия в космосе, а также разработка ядерных боеприпасов малой мощности и опасность снижения порога применения ядерного оружия.

Напомним, в середине января Россия и США провели в Вене переговоры о стратегической стабильности. Делегации стран возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд.

Как отметил Антонов, позитивным итогом состоявшихся переговоров стала договорённость о проведении дискуссий на экспертном уровне по ряду тем.

В рамках интервью был также поднят вопрос о вовлечении в соглашение третьих стран помимо России и США. Белый дом давно настаивает на необходимости подключить к договору о стратегических наступательных вооружениях Китай. Это требование стало одним из ключевых препятствий для пролонгации российско-американского соглашения СНВ-III. Как заявил в декабре 2019 года Джон Руд (занимал тогда пост заместителя главы Пентагона. — RT), если бы США сейчас согласились пролонгировать договор, это понизило бы шансы на создание более широкого соглашения с участием КНР.

Москва не возражает против расширения формата соглашения, но не считает, что речь должна идти исключительно о Пекине. Как напомнил Антонов, Москва не раз говорила о том, что с подписанием СНВ-III любые возможности дальнейшего сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений на двусторонней основе практически исчерпаны и дальнейший прогресс в данной области потребует вовлечения других государств, обладающих военным ядерным потенциалом.

«Однако не понимаем, почему некоторые наши американские коллеги говорят исключительно о Китае. Давайте подключим к этому и членов НАТО, обладающих ядерными вооружениями, — Великобританию и Францию», — подчеркнул дипломат, напомнив, что китайская сторона отвергла идею своего участия в трехстороннем соглашении по контролю над стратегическими вооружениями.

Основа мировой стабильности

Пекин уже неоднократно заявлял, что не намерен становиться третьим участником договора СНВ-III, несмотря на призывы Вашингтона. В очередной раз эту мысль повторил в начале марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай уже много раз повторял, что мы не намерены присоединяться к так называемым трёхсторонним переговорам по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и США, и эта позиция достаточно чёткая», — заявил китайский дипломат.

Следует отметить, что позиция ООН по вопросу ДСНВ во многом совпадает с подходом к проблеме российской стороны. В январе 2020 года заместитель Генсека ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу призвала Россию и США сначала продлить действующее сейчас соглашение и уже после этого вести переговоры о заключении нового договора с другими условиями или числом участников. По её словам, сейчас сторонам нужно сосредоточиться на сохранении и продлении существующего договора. При этом в будущем было бы правильно подключить к соглашению о сокращении ядерных вооружений все страны, входящие в ядерный клуб.

«Договор СНВ-III — это один из краеугольных камней, поддерживающих систему международного баланса, контроля за вооружениями. Это договор фиксирует определённые правила игры для ядерных держав в этой области», — отметил в комментарии RT доктор политических наук, член Научного совета при Совбезе России Андрей Манойло.

Как подчеркнул эксперт, если договор прекратит действовать, для мировых игроков не остается ограничений.

«Это, в свою очередь, приведёт к определённой разбалансировке системы международной безопасности. И в такой ситуации появляется риск несогласованных действий какого-то государства, это может обернуться негативными последствиями для всех», — пояснил Манойло.

По словам эксперта Российского института стратегических исследований Сергея Ермакова, тревогу вызывают постоянные претензии, которые звучат со стороны американского руководства в адрес России и КНР.

«В целом США всё же исходят из того, что СНВ-III должен быть продлён, хотя и откладывают эти переговоры. Это внушает некоторый оптимизм, хотя есть и негативные сигналы», — отметил эксперт в беседе с RT.

Однако американская сторона продолжает отстаивать свой подход. Как заявили ранее в Госдепе, процесс продления СНВ-III потребует лишь обмена дипломатическими нотами между Россией и США и не займёт много времени.

По мнению американской стороны, странам необходимо заключить соглашение, которое будет охватывать новые российские вооружения. В частности, речь может идти об «экзотических новинках», таких как несущий ядерный боезаряд подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон», оснащённая ядерной боеголовкой крылатая ракета на ядерной тяге и других.

Дмитрий Медведев и Барак Обама

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Напомним, договор СНВ-III был подписан в 2010 году тогдашними лидерами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение заменило собой договор СНВ-I от 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года (ДСНП). Согласно действовавшему с 1994 по 2009 год договору СНВ-I, Россия и США довели численность ядерных боезарядов с каждой стороны до 6 тыс. ед. Кроме того, в 1993 году стороны заключили соглашение о запрете баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, договор получил название СНВ-II.

Однако после того, как США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2001 году, СНВ-II фактически утратил силу. Вместо этого в 2002 году США и Россия подписали Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), согласно которому Москва и Вашингтон обязались сократить количество стоящих на боевом дежурстве боеголовок до 2,2 тыс. с каждой стороны.

По условиям заменившего и СНВ-I, и СНП договора СНВ-III США и Россия обязались в течение семи лет сократить численность развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков до 700 единиц. Количество боезарядов на развёрнутых носителях должно не превышать 1550. При этом численность развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок не должна превышать 800 единиц.

Документом предусмотрено право каждого участника самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических вооружений, а также проводить их модернизацию. Действие договора истекает в начале 2021 года, но его можно пролонгировать ещё на пять лет.

«Серьёзная перспектива»

Говоря о пролонгации СНВ-III, не следует забывать о том, что это только первый этап работы, которую должны проделать страны для сохранения глобальной безопасности, отметил Сергей Ермаков. После окончания пролонгации придётся заключать новый договор о стратегических наступательных вооружениях, который должен прийти на смену СНВ-III.

«И работу в этом направлении нужно начинать уже сегодня. Даже если текущее соглашение будет продлено, странам всё равно предстоит очень непростой диалог. Особенно, если учесть претензии и требования Вашингтона», — отметил Сергей Ермаков.

Стратегический бомбардировщик Ту-160

РИА Новости

© Максим Туманов

Однако то, как сейчас будут договариваться США и Россия о простой пролонгации соглашения, покажет, в каком направлении в целом будет двигаться мир.

«Именно эти переговоры обозначат серьёзную перспективу для всего мирового сообщества. Если Вашингтон и Москва смогут наладить диалог, если получится подключить к переговорам другие страны ядерного клуба, то это укрепит международную стабильность», — уверен Ермаков.

Андрей Манойло согласен с тем, что США не прекратят свои усилия по втягиванию Китая в стратегическое соглашение. По мнению эксперта, американские политики связывают свои надежды с теми потерями, которые понёс Китай в результате торговой войны и пандемии коронавируса.

«Пекин получил сильный удар по экономике, в результате всех событий последних лет он понёс ощутимый ущерб и будет теперь долго восстанавливаться. И в США считают, что сейчас Китай не станет противиться мощному сопернику», — считает эксперт.

При этом ничего странного в неспешности США в вопросе пролонгации СНВ-III нет, пояснил Манойло.

«Это обычная практика при подписании международных соглашений. Когда одна сторона старается сделать вид, что спешить некуда — это элемент торга. США тоже пытаются сейчас выторговать для себя лучшие условия, к чему это приведёт, пока сложно сказать», — подытожил эксперт.