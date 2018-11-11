«Сдерживание неадекватного гегемона»: как Китай и США готовятся к противостоянию в Тихом океане

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ предостерёг США от военного конфликта с КНР. По его словам, открытая конфронтация между двумя государствами станет «бедствием для всего мира». Эти заявления были сделаны на пресс-конференции по итогам второго раунда китайско-американского стратегического диалога по дипломатии и безопасности. Позднее стороны обвинили друг друга в нагнетании обстановки в Южно-Китайском море. Эксперты считают, что сложившая напряжённость в регионе действительно может привести к локальным столкновениям. Однако до полномасштабной войны, по мнению аналитиков, дело не дойдёт.

Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ предостерёг американцев от военного конфликта с КНР, сообщили в субботу, 10 ноября, мировые СМИ.

«Противостояние и столкновение армий двух стран станет бедствием не только для Китая и США, но и для всего мира, — цитирует министра ТАСС. — Китайские войска будут твёрдо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность родины, а также интересы её развития».

Сообщение прозвучало на пресс-конференции по итогам состоявшегося ранее второго раунда американо-китайского стратегического диалога по дипломатии и безопасности, в котором помимо Фэнхэ с китайской стороны принимал участие ответственный секретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК Ян Цзечи, а с американской — министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео.

Пресс-конференция китайских и американских представителей, 9 ноября 2018

Reuters

И хотя по итогам встречи обе стороны пришли к соглашению о том, что необходимо избегать конфликта, каждая осталась при своём мнении относительно того, что происходит в Южно-Китайском море. Так, в пятницу, 9 ноября, Помпео обвинил Китай в усилении военной напряжённости в Тихом океане.

«Нас продолжает тревожить деятельность Китая и милитаризация в Южно-Китайском море», — отметил Майк Помпео после переговоров. — Мы потребовали от Китая выполнения данных им ранее обещаний в этой области». Китайские представители, в свою очередь, потребовали от США не подрывать стабильность в Южно-Китайском море и не вмешиваться в дела Тайваня.

«Подготовиться к войне»

В текущем году возросла военная активность как США, так и Китая в Южно-Китайском море и в районе острова Тайвань, который КНР считает своим, хотя он находится под контролем союзного Вашингтону правительства. За последние 12 месяцев США шесть раз направляли свои суда в Южно-Китайское море под предлогом защиты свободы мореплавания. В предшествующий 12-месячный период было всего четыре таких операции.

Причиной их проведения Вашингтон называет китайское военное строительство на островах Спратли. КНР считает их своими, но на архипелаг и прилегающие воды также претендуют другие страны — Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань (Китайская Республика). Острова имеют стратегическое значение, поскольку мимо них проходят морские маршруты, соединяющие Тихий и Индийский океаны через Малаккский и Сингапурский проливы. Суда, следующие из Европы, Индии и с Ближнего Востока в Японию, Китай и Корею, идут именно этим путём.

В апреле 2018 года китайское государственное телевидение показало кадры тренировок, которые тайваньские и американские СМИ расценили как «захват типичной тайваньской деревни». Вслед за этим КНР провела военно-морские учения в проливе, отделяющем остров от материкового Китая. И уже в июле 2018 года, впервые за 11 лет, в Тайваньском проливе появились американские военные суда.

В конце сентября военное командование США заявило, что китайский военный корабль «небезопасно и непрофессионально» сблизился с американским эскадренным миноносцем Decatur в Южно-Китайском море.

В начале октября, после того как несколько американских военных кораблей посетили Тайвань, министр обороны Китая пригрозил военными действиями.

«Если кто-либо попытается отделить Тайвань от КНР, китайские вооружённые силы предпримут контрмеры любой ценой», — предупредил Вэй Фэнхэ.

Позже, во время инспекционной поездки в провинцию Гуандун председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ об усилении военного командования, которое осуществляет контроль над Южно-Китайским морем и Тайванем. По его словам, китайские военные обязаны готовиться к войне.

«Необходимо сконцентрироваться на подготовке к войне. Мы должны учитывать возможность любого развития событий и составить план действий в любых чрезвычайных ситуациях. Мы должны повысить боеготовность, провести совместные и конфронтационные учения, чтобы усовершенствовать навыки наших военнослужащих и быть готовыми к войне», — подчеркнул китайский лидер.

Возможные сценарии

Многие американские и китайские эксперты убеждены, что военное столкновение между Китаем и США весьма вероятно.

Так, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что такой конфликт возможен в течение ближайших 14—15 лет.

«Я думаю, через 15 лет мы будем находиться в состоянии войны с Китаем. Это не неизбежность, но шансы очень высоки. У США нет возможности справляться со всеми своими задачами в Европе и одновременно сдерживать китайскую угрозу в Тихом океане», — заявил он, выступая на конференции по безопасности в Варшаве.

Согласно опросу издания Military Times, проведённому в октябре 2018 года среди бывших и действующих военных, 46% американских военнослужащих ждут в ближайшем году начала вооружённого конфликта с участием США, 69% считают серьёзной угрозой именно Китай.

По мнению китайских аналитиков, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года даёт им возможность в будущем окружить КНР кольцом ракетных баз, опираясь на своих союзников в регионе — Тайвань, Южную Корею и Японию.

«В настоящее время китайское сообщество опасается того, что США могут в сжатые сроки разработать и развернуть по всему региону наземные баллистические ракеты средней дальности. Даже если бы Вашингтон снабдил такие ракеты неядерными боеголовками, это могло бы создать угрозу военному потенциалу Пекина и значительно изменить текущий баланс сил вблизи китайского побережья, что усложнило бы для КНР задачу защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, по мнению китайских военных стратегов, американские ракеты будут представлять недопустимую угрозу сохранению боеспособности небольшого ядерного арсенала КНР, что вынудит Пекин принимать радикальные меры для его наращивания», — отмечается в публикации китайского Центра Карнеги.

В свою очередь, как отмечает в своей статье в журнале Foreign Policy американский политолог Таннер Грир, в случае попытки захвата Тайваня со стороны КНР, главную роль в подготовке вторжения будет играть упреждающий ракетный удар со стороны материкового Китая.

Сейчас остров находится в зоне поражения китайских ракет средней и меньшей дальности, размещённых на побережье. Именно подключение Китая к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было названо президентом США Дональдом Трампом одним из условий возобновления американского участия в соглашении.

«Обратите внимание, США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не из-за России, а из-за Китая», — заявил в интервью RT президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Укрепление обороны

На фоне обострения противоречий и Пекин, и Тайбэй активно вооружаются. Так, в ноябре 2018 года Минобороны Тайваня сообщило о планах закупки американских беспилотных вертолётов MQ-8B Fire Scout и морских мин MK62 Quickstrike. Последние используются для создания минных заграждений близ побережья и, по мнению экспертов, должны воспрепятствовать высадке частей Народно-освободительной армии Китая на остров. Кроме того, в начале месяца в состав тайваньских ВМС вошли два приобретённых у США ракетных фрегата, предназначенных для борьбы с подводными лодками.

В марте министр обороны Тайваня Йен Тех-Фа в интервью местным СМИ заявил, что заинтересован в приобретении американских многоцелевых истребителей F-35, и переговоры по этому вопросу с США уже начались. В апреле текущего года Вашингтон разрешил американским оборонным фирмам продавать Тайваню технологии, необходимые для постройки современных подводных лодок. В июле 2018 года правительство Тайваня заявило о намерении закупить 108 американских танков M1A2 Abrams.

CM-401, противокорабельная баллистическая ракетная система

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В свою очередь, Китай тоже активно наращивает военно-технический потенциал. С 2015 года на вооружении КНР стоят баллистические ракеты средней дальности DF-26, способные достичь американской базы на острове Гуам. В начале октября китайское телевидение продемонстрировало новый стратегический бомбардировщик H-20, способный наносить удары по территории Соединённых Штатов. В 2019 году ожидается ввод в состав ВМС первого авианосца собственной постройки (проект 001А). Успешно реализуются контракты по поставке в Китай российских самолётов Су-35 и комплексов ПВО и ПРО С-400 «Триумф».

Кроме того, на выставке вооружений в Гуанчжоу в начале ноября зрителям был представлен целый набор военно-технических новинок, призванных сдерживать вероятного противника на море. Это и первый китайский беспилотный ракетный катер Look Out II (ранее такое оружие производилось только в Израиле), и предназначенная для борьбы с авианосцами крылатая ракета HD-1, и нацеленный на те же авианосцы гиперзвуковой ракетный комплекс CM-401, и прототип боевого малозаметного беспилотника CH-7, и разведывательный беспилотник морского базирования HK-5000G, а также ряд других систем.

США также расширяют свои оборонные возможности. В сентябре 2018 года на полях Space & Cyber Conference, проводимой при содействии ВВС США, министр ВВС Хизер Уилсон представила план по укрупнению американских ВВС — самый масштабный с момента окончания холодной войны. К 2030 году количество боевых эскадрилий возрастёт на 25% — до 386. Причинами были названы усиление России и КНР, в частности действия Пекина в Южно-Китайском море.

Также в ответ на «усилия Китая по модернизации ВМС» США планируют увеличить число своих военных кораблей.

9 ноября председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Роберт Дандфорд сообщил, что в стратегии противостояния Китаю в Тихом океане США основное внимание будут уделять сотрудничеству с союзниками.

Американская авианосная группа близ берегов Тайваня.

Reuters

На прошедшей неделе военно-морские силы США, Канады и Японии провели совместные учения Keen Sword вблизи спорных акваторий. Как сообщает The Japan Times со ссылкой на свои источники, между США и Японией также существуют договорённости по совместному реагированию на притязания Китая на острова Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Об усилении взаимодействия с Вашингтоном говорят и в Тайване. 5 ноября тайваньский министр обороны сообщил парламенту, что правительство рассматривает вопрос допуска судов США к контролируемому тайваньцами острову Тайпин в Южно-Китайском море.

По мнению Феликса Санакоева, масштабное оборонное строительство в Китае, осуществляемое при поддержке России, является фактором, сдерживающим агрессию США как в региональном, так и в глобальном масштабе.

«На сегодняшний день эта китайская армада оказывает серьёзное влияние на сдерживание неадекватного гегемона, — отметил эксперт. — Слава богу, что за последние 25 лет истории российско-китайских отношений мы успели вооружить и оснастить нашего фактического союзника».

К тому же, отмечают эксперты, хотя у Китая (в отличие от России) нет стратегического ядерного паритета с США, поддержка Пекина Москвой является фактором, удерживающим США от ядерного удара по КНР.

«В ядерной войне с Китаем США получат серьёзный ядерный удар. К тому же в этом случае на стороне Китая может выступить и Россия», — заявил RT заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Если завтра война

Как отметил Сергей Сивков, если широкомасштабный вооружённый конфликт между США и Китаем развернётся с применением неядерного вооружения, то ни одна из сторон не сможет полностью разгромить противника.

«США на море завоюют господство, но не смогут оказать влияние на суше, — отметил Сивков. — На море уже китайцы ничего не смогут сделать».

Американский беспилотный вертолёт

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По словам эксперта, такой исход предопределён наличием у Соединённых Штатов крупнейших в мире военно-морских сил, а у КНР — крупнейшей в мире группировки боевых самолётов (до 15 тыс. единиц, по экспертным оценкам), хотя и в значительной степени устаревшей, а также гигантской сухопутной армии.

США не смогут вторгнуться в материковый Китай, КНР не сможет с помощью неядерных средств достичь территории США. При этом, по словам эксперта, сомнительна перспектива китайского вторжения в Японию, но более чем вероятно, что США потеряют Тайвань.

«Для Штатов развязывать войну с Китаем рискованно, Китаю нападать на США нечем», — отмечает эксперт.

Так что, по словам Константина Сивкова, пока в спорных зонах Тихого океана возможны только «локальные морские столкновения», хотя и тут дело может дойти до применения оружия и отдельных «потопленных кораблей».

«Со стороны Китая будут действовать ограниченные корабельные силы и мощная авиационная группировка, а со стороны США — военно-морские силы, где главную роль будут играть авианосцы, поддерживаемые тактической авиацией с сухопутных аэродромов», — отмечает эксперт.

Кроме того, по его словам, в ближайшем будущем возможно противостояние на территории третьих стран, например в Африке, где усиливается роль КНР и есть серьёзные американские интересы.

В то же время, по словам эксперта, существует риск, что ограниченный военный конфликт между двумя державами может перерасти в ядерную войну. Чтобы этого не произошло, военные обеих стран, несмотря на противоречия, предпочитают проводить встречи, подобные той, что состоялась в Вашингтоне.

По словам Феликса Санакоева, поскольку в основе противостояния США и Китая лежит конкуренция идеологий однополярного и многополярного мира, а Вашингтон не хочет отказываться от роли мирового гегемона, противоречия между двумя странами будут только нарастать.

«Противостояние будет обостряться, нарастать, и не только в Южно-Китайском море, — считает политолог. — Но большой глобальной войны не будет. Простой расчёт сил показывает, что США не смогут её вести сразу на нескольких фронтах. Так что те силы, которые стоят за многополярность, смогут одержать победу без крупного кровопролития».