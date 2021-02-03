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«Сдерживание КНР не отменяет диалога»: как могут развиваться отношения Китая и США в период президентства Байдена

03 февраля 2021, 01:50  •  93 • В мире
Пекин надеется, что новые власти Соединённых Штатов будут способствовать возврату двусторонних контактов «на предсказуемую и конструктивную траекторию развития». Об этом сообщил начальник канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Он также призвал Вашингтон выстроить модель взаимодействия, ориентированную в том числе на «взаимовыгодное сотрудничество». Политик подчеркнул, что республика продолжит «твёрдо стоять» на защите суверенитета, безопасности и интересов развития. Ранее в Белом доме заявили, что нацелены на подход к КНР «с позиции силы». По мнению экспертов, США при отработке контактов с Китаем придут к «избирательной» концепции — сдерживанию и одновременно выстраиванию диалога.
 
Флаги США и КНР Reuters © Hyungwon Kang
 

Китай надеется, что Пекину и Вашингтону удастся вернуть двусторонние контакты «на предсказуемую и конструктивную траекторию развития». Об этом сообщил начальник канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Его заявление было размещено на сайте китайского МИД.

«И перед Китаем, и перед Соединёнными Штатами стоит задача вернуть отношения на предсказуемую и конструктивную траекторию развития и выстроить между двумя основными странами модель взаимодействия, ориентированную на мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество», — отметил он.

Ян Цзечи подчеркнул, что отношения между Китаем и США «сейчас переживают ключевой момент и стоят перед новыми возможностями и новыми вызовами».

«Китай готов сотрудничать с Соединёнными Штатами в целях дальнейшего развития отношений без конфликтов, конфронтации, на основе взаимного уважения и обоюдного сотрудничества во имя благополучия обеих стран и народов. В то же время мы будем продолжать твёрдо стоять на защите нашего суверенитета, безопасности и интересов развития», — сказал он.

Кроме того, Ян Цзечи подчеркнул, что, сосредоточившись на сотрудничестве и совместно преодолевая разногласия, обе стороны «смогут вернуть отношения на путь здорового и устойчивого развития».

Политик также напомнил, что в последние несколько лет администрация 45-го президента США Дональда Трампа «проводила ошибочную политику в отношении Китая», ввергнув взаимодействие между странами в «самый трудный период с момента установления дипломатических связей».

Ранее, 29 января, в Белом доме заявили, что новая администрация Соединённых Штатов сейчас нацелена на подход к КНР «с позиции силы».

«Группа по вопросам национальной безопасности, недавно утверждённый госсекретарь и президент Байден рассматривают все аспекты нашего подхода к национальной безопасности, в том числе, разумеется, наши отношения с Китаем. Вы знаете, мы нацелены на то, чтобы подходить к этим отношениям с позиции силы, а это означает координацию и общение с нашими союзниками и партнёрами по вопросу о том, как мы собираемся работать с Китаем», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

О будущих контактах Вашингтона и Пекина при новой американской администрации высказался и госсекретарь США Энтони Блинкен 27 января.

«Не секрет, что отношения между Соединёнными Штатами и Китаем — это, пожалуй, самые важные отношения в контексте развития современного мира», — сказал он во время своей первой пресс-конференции в должности главы Госдепа.

  • Reuters
  • © Tyrone Siu

При этом он отметил, что всё чаще в отношениях между сторонами «возникают некоторые аспекты враждебности». Блинкен также назвал Пекин одновременно и конкурентом, и необходимым партнёром, в частности в борьбе с изменением климата.

«Сотрудничество происходит в тех областях, где в наших общих интересах попытаться работать вместе, в том числе, очевидно, по вопросам климата», — сказал он.

Подход Трампа

Напомним, экс-глава Белого дома Дональд Трамп ещё во время предвыборной гонки 2016 года обвинял Китай в том, что он не оставляет шансов США в торговле, девальвируя юань и разоряя американские компании. Также бывший американский лидер ещё до получения своих полномочий обещал забрать «назад» рабочие места у Китая.

После прихода к власти Трамп начал реализовывать эти планы, фактически развязав торговую войну с КНР. В том числе за счёт повышения ввозных пошлин на китайские товары. Летом 2018 года Вашингтон установил пошлины в 25% на импорт более 800 видов продукции из китайской республики объёмом $34 млрд в год.

В январе 2020 года США и КНР пришли к соглашению о так называемой первой фазе торговой сделки. Согласно договорённостям, за два года Пекину нужно увеличить закупки американских товаров на $200 млрд. По плану Вашингтона это должно было значительно уменьшить торговый дисбаланс между Китаем и Соединёнными Штатами. По данным американского торгового представительства, торговый дефицит в 2019 году сократился, но всё же достигал значительных размеров — $345 млрд.

Однако отношения двух стран стали ухудшаться на фоне многочисленных обвинений со стороны США, связанных с пандемией COVID-19. Трамп не раз утверждал, что вина за распространение коронавирусной инфекции на планете лежит именно на КНР. Пекин, в свою очередь, неоднократно отвергал подобные обвинения, подчёркивая, что COVID-19 — «общий враг всего человечества, который может показать своё лицо в любое время и в любом месте мира».

Тем не менее летом прошлого года Трамп сначала заявил, что утратил интерес к торговой сделке с Китаем. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции. А затем, выступая в штате Аризона, и вовсе сказал, что отложил торговые переговоры с КНР, в очередной раз обвинив страну в распространении коронавируса в мире.

Позже, в конце августа, Трамп пообещал рассмотреть возможность «разъединения» экономик Соединённых Штатов и Китая, если он переизберётся на второй срок.

«Ещё ни одна страна не обдирала нас сильнее, чем Китай... Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. От Китая не получаем ничего. Да, поступают к нам определённые товары, которые мы и сами могли бы производить... Мы же не получаем ничего. Только денег лишаемся», — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом он спрогнозировал, что КНР «завладеет» Соединёнными Штатами, если на президентских выборах в США выиграет Джо Байден.

В ноябре 45-й американский президент подписал указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные с военными структурами КНР. В документе он отметил, что Китай «всё больше эксплуатирует американский капитал и использует его ресурсы для разработки и модернизации своих вооружённых сил, разведки и других служб безопасности». По словам Трампа, из-за этого республика «продолжает представлять прямую угрозу для территории США и сил США за рубежом».

  • 45-й президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque
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Пекин осудил такой шаг американской стороны, назвав его необоснованным. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции страны.

В декабре Минторг США опубликовал список из 58 китайских организаций, в отношении которых Вашингтон намерен ввести ограничения на экспорт.

В китайском МИД расценили эту меру как очередной шаг, предпринимаемый США, чтобы нанести ущерб принципам свободной торговли.

«Перешагнуть через конъюнктурные соображения»

Как отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, призывы Пекина наладить двусторонние отношения с Вашингтоном «логичны и обоснованны».

«Ведь Байден не так ярко демонстрирует агрессивный курс в отношении Китая, как Трамп. 45-й президент США центральным звеном своей внешнеполитической линии сделал курс на сдерживание КНР. Китайская республика была для Трампа экзистенциальным противником, для Байдена она таковой не является. Однако в целом новая американская администрация всё же будет проводить политику сдерживания Пекина. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления Псаки и Блинкена», — сказал аналитик.

Однако «такого уровня китаефобии, как при Трампе», в администрации Байдена не будет, считает Блохин.

«Для Пентагона, для американских аналитических центров Китай — это угроза. Однако политический истеблишмент, связанный одновременно как с Демпартией, так и с китайскими компаниями, будет выступать за нормализацию отношений с КНР», — отметил эксперт.

Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, в свою очередь, сообщил, что американский бизнес выступает в основном за расширение связей с КНР.

«И это новая администрация не может не учитывать. Однако важнейшим моментом здесь является то, смогут ли США перешагнуть через конъюнктурные, политические соображения. Ведь поддержание экономических связей с КНР наносит удар по стратегии Вашингтона, связанной с максимальным ограничением развития Китая и желанием оставить КНР на вторых ролях в мире», — сказал аналитик в беседе с RT.

Эти факторы, скорее всего, приведут новую администрацию к «избирательной» концепции, которая будет заключаться в том, что «сдерживание КНР не отменяет диалога с китайской республикой», считает Блохин.

«Вашингтон, вероятно, будет довольно жёстко ограничивать китайские технологические компании, ведущие деятельность на территории США. Давление будет оказываться и на фирмы КНР, связанные с военно-промышленным комплексом. Однако в тех сферах, где можно найти точки соприкосновения, будет наблюдаться укрепление партнёрства», — пояснил эксперт.

Как отметил Маслов, китайский подход в построении отношений с США нацелен на нормализацию связей, решение проблемных вопросов между двумя странами политическими и дипломатическими методами.

«Для Китая сейчас это очень важно, поскольку в период выхода из экономического кризиса, возникшего вследствие пандемии, страна предлагает целый ряд новых инициатив, связанных с развитием торговли. США же выступают против попыток Китая расширить свою сферу деятельности», — заявил он.

С точки зрения Блохина, сейчас задача КНР — «попытаться оттянуть активизацию сдерживания с американской стороны».

«В Пекине прекрасно понимают, что время работает на них и против Соединённых Штатов, которые с каждым годом лишь слабеют. Китай же только усиливает свои позиции», — отметил он.

По мнению Маслова, вне зависимости от действий американской стороны Пекин «продолжит диверсифицировать свою внешнюю политику, в том числе и в экономической сфере».

«Китай осознаёт, что Вашингтон может быть политически ненадёжным партнёром. Несмотря на то что Соединённые Штаты для китайской стороны — это всё-таки достаточно перспективный рынок, КНР будет делать ставку и на развитие отношений со странами Юго-Восточной и Центральной Азии. Кроме того, Китай будет продолжать укреплять сотрудничество с Россией», — заключил эксперт.

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