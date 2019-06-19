Сдержать Россию ядерным оружием малой мощности: Американский генерал придумал, чем восполнить брешь

Американский генерал Пол Селва, рассуждая о ядерных возможностях США, заявил о существующей бреши, которую, мол, сейчас его страна и пытается восполнить "внедрением ядерных вооружений малой мощности". По словам зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США, подобное оружие Америке необходимо для сдерживания России.

Во время беседы со СМИ он предположил, что подобное вооружение можно создать, модернизировав боеголовки ракеты Trident. По его мнению, это будет самым целесообразным.

При этом он привёл в качестве примера возможную атаку России с применением ядерного оружия малой мощности на город Норфолк, где находится база ВМС США. Но, очевидно, то ли забыл, то ли не счёл нужным уточнить, что Москва никогда не развязывает военные конфликты. Ранее и президент РФ Владимир Путин не раз подчёркивал, что соответствующая реакция может быть в ответ на действия со стороны Штатов.

Тем не менее в Вашингтоне, очевидно, предпочитают стряпать "страшилки" о России. В качестве оправдания своим действиям? Не исключено. Ведь и сам генерал Селва указывает на то, что Америка, согласно доктрине, должна "давать симметричный ответ". А если в арсенале Штатов нет ядерного оружия малой мощности, то в ход в этом случае пришлось бы пускать более мощное.

"Многие сказали бы, что это было бы несоразмерно нападению России на Соединенные Штаты, - цитирует ТАСС генерала. - Наш аргумент, согласно ядерной доктрине, состоит в том, что небольшое количество ядерного оружия малой мощности в нашем арсенале дает главе Стратегического командования возможность представить министру обороны и президенту вариант симметричного удара с применением ядерного оружия малой мощности в ответ на небольшое по масштабам нападение противника, обладающего ядерным оружием".