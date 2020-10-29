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Сдержать Россию гиперзвуком: США грозят развернуть РСМД в Европе

29 октября 2020, 21:35  •  51 • В мире
США готовы разместить в Европе гиперзвуковые ракеты и ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания РФ. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Американские военные могут развернуть новые гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России. Как отметил помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, такая мера будет принята "при необходимости".
Он напомнил, что США "вышли из договора о РСМД" и ведут сейчас разработку гиперзвукового оружия и систем доставки баллистических ракет.
Относительно договорённостей с Москвой в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений О'Брайен отметил, что США готовы продлить соглашения на год.
По словам американского представителя, обсуждения по этому поводу уже прошли. При этом, указал помощник американского лидера, точка в продлении договорённостей пока не поставлена. Посмотрим, как тут будут развиваться события в следующие пару дней и недель, добавил он.
"Мы предложили продлить новый ДСНВ на год. И одновременно обе стороны - Россия и Соединённые Штаты - согласились установить лимит производства своих вооружений в течение этого года, чтобы посмотреть, даст ли это нам время, дабы договориться о новой, действительно замечательной долгосрочной сделке по контролю над вооружениями с гражданами России. Считаю, что мы приближаемся к этому. Мы вырабатываем верификационную процедуру для этого периода продолжительностью в год. Если мы сможем решить вопросы верификации, то, считаю, мы сможем прийти к сделке. Нам просто нужно будет посмотреть, насколько серьёзно граждане России относятся к контролю над вооружениями", - заметил О'Брайен.

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