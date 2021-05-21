Сдержать противовесов: зачем за границей пытаются переписать историю

Попытки извратить историю и снизить роль Красной армии в разгроме нацизма связаны с усилением России. Об этом Владимир Путин заявил 20 мая на заседании Российского организационного комитета «Победа» . По его словам, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой и бить по истории страны стараются русофобы и нечистоплотные политики. В частности, во многих странах, включая Польшу, Чехию и государства Прибалтики, ведется активная борьба с памятниками и воинскими мемориалами советской эпохи. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что именно эти источники материальной культуры служат свидетельством того, что красноармейцы освобождали Восточную Европу. Учитывая, что попытки сдерживания России предпринимались в разные исторические эпохи, президент заявил о готовности выбить зубы всем, кто захочет кусаться . Залог этому — развитие вооруженных сил. На мероприятии также было предложено присвоить 12 городам звание «Город трудовой доблести».

Берегите зубы

РОК «Победа» — совещательный и консультативный орган при президенте, который был создан в 2000 году для проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания граждан. Одной из главных тем очередного заседания комитета стало сохранение памяти о победе во Второй мировой войне.

— Великое поколение победителей, к сожалению, уходит. Но тем выше наша ответственность за их наследие , особенно сейчас, когда мы всё чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма , в освобождении народов Европы от коричневой чумы, — подчеркнул Владимир Путин.

Великая Отечественная война 1941-1945 года. Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев

По его словам, разного рода русофобы и нечистоплотные политики стараются бить по истории страны, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой и даже оправдывать нацистских преступников. Эти действия связаны прежде всего с попытками сдержать развитие России. И чем последовательнее РФ отстаивает национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить и дискредитировать ценности, которые объединяют общество, уверен президент.

— Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, — заявил он .

В подкрепление этих слов Владимир Путин решил напомнить о наличии у России самых современных сил ядерного сдерживания. В частности, в РФ появился новый вид стратегического оружия — планирующий блок «Авангард» межконтинентальной дальности, который может развивать гиперзвуковую скорость. Кроме того, в РФ разрабатываются новые авиационные комплексы, не имеющие аналогов в мире, а также боевые надводные и подводные корабли, самые современные беспилотные аппараты.

Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ стратегического комплекса «Авангард» Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Особое внимание к России президент объяснил тем, что некоторые за границей считают ее слишком большой даже после распада СССР .

— Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, всё равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна, — сказал Владимир Путин. — Но она нужна нам с вами , нужна нашим людям, гражданам РФ. И мы будем делать всё для того, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить.

Вирус беспамятства

Для достижения этой стратегической цели важно в том числе бороться за сохранение памяти тех, кто отстоял Родину в годы войны. По словам президента, необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов. Кроме того, российские дипмиссии за рубежом должны постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов . Сейчас на учете Минобороны находятся 43 866 воинских захоронений той поры, напомнил президент. При этом более 12 тыс. из них — на территории 56 иностранных государств. В них покоится свыше 4 млн воинов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В последние годы участились случаи вандализма памятников. По словам президента, долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды и распространения откровенной лжи в некоторых странах просто не могли пройти бесследно . «Вирус беспамятства» поражает прежде всего молодых людей, сказал Владимир Путин. Латышский историк Янис Кузинс напомнил «Известиям», что осквернение памятников всё чаще происходит в странах, которые после Второй мировой войны оказались в сфере влияния СССР, из-за антироссийской пропаганды, набирающей обороты с 2014 года.

— В прибалтийских странах, Чехии, Болгарии и других государствах Центральной и Восточной Европы происходят подобные инциденты, — отметил эксперт. — Для того чтобы эффективно бороться с этой тенденцией, необходимы более эффективные шаги со стороны Евросоюза. Так, в Брюсселе должны следить за тем, как отдельные страны борются с прославлением нацизма. Кроме того, ЕС может формировать черный список и применять санкции против организаций, политических партий и даже частных лиц, которые прославляют радикальные националистические идеи и занимаются осквернением памятников.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов во время заседания комитета напомнил, что власти Польши разработали концепцию так называемых символических памятников, подлежащих декоммунизации . Хотя это противоречит положениям соглашения между правительствами наших стран о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий от 22 февраля 1994 года. По его словам, Варшава также нарушает перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Польши.

Демонтаж памятника Благодарности Красной армии в Варшаве, 2018 год Фото: ТАСС/Ирина Полина

— Этот документ насчитывал 561 объект. Сейчас, по данным нашего посольства в Варшаве на 31 марта этого года, в этом иностранном государстве сохранилось только 112 из этих объектов, — сообщил дипломат. — В нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений.

Кроме того, «извращенный вариант борьбы с собственным прошлым» выбрали и на Украине, напомнил Михаил Богданов . По его словам, «жертвой антисоветской инквизиции» становится всё, что так или иначе связано с Россией, а не только с СССР. В частности, в рамках заимствованной у поляков политики декоммунизации в Киеве, например, демонтировали памятник генералиссимусу Александру Суворову, отметил он.

— Если определенные политические круги ставят перед собой задачу переписать историю, то им необходимо бороться с источниками материальной культуры — памятниками и воинскими мемориалами. Именно они служат свидетельством того, что Красная армия освобождала страны Восточной Европы ценой жизни своих солдат. Надо не забывать, что памятник от слова «память». С ней они и борются , — пояснил «Известиям» эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. — В современной ситуации молодое поколение довольно восприимчиво, и буквально через 10–15 лет можно будет преподавать и рассказывать детям совершенно другие вещи. К слову, тем же раньше активно занимались нацисты , которые сжигали книги.

12 героев

На мероприятии также выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который предложил присвоить 11 городам РФ звание «Город трудовой доблести» . Это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Владимир Путин поддержал инициативу. По предложению главы Российской академии наук это звание присвоено и Чебоксарам.

Так, например, Барнаул в годы войны занимал лидирующее место в производстве патронов. На предприятиях города был выпущен каждый второй патрон и дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34, рассказал президент РАН Александр Сергеев. Между тем Киров был центром производства минометов, мин, авиабомб и гранат. Предприятия этого города также обули фактически половину Красной армии: из кировской кирзы было пошито более 9 млн пар сапог, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета «Победа» Фото: РИА Новости/Сергей Ильин

Каменск-Уральский в 1941–1942 годах стал единственным производителем алюминия, магния и их сплавов в стране. Без его продукции не был построен ни один самолет и ни один двигатель танка Т-34, пояснил Александр Сергеев. Комсомольск-на-Амуре был не только центром судостроения, но и производства бомбардировщиков Ил-4. Магадан — это ведущий центр золотодобычи, где в 1941–1943 годах добыли больше 50% всего золота СССР, подытожил академик.

Между тем на присвоение звания в настоящий момент претендуют и другие российские города. В связи с этим Андрей Турчак попросил рассмотреть возможность оценить их в сентябре .

Почетное звание «Город трудовой доблести» было установлено в 2020-м. В прошлом году его получили сразу 20 городов: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.