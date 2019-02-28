Сдержанный подход: может ли конфликт Индии и Пакистана в Кашмире привести к масштабным боевым действиям

Москва готова стать посредником в переговорах между Нью-Дели и Исламабадом по урегулированию конфликта в Кашмире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В середине февраля отношения между двумя странами заметно обострились после атаки террориста-смертника на автоколонну индийских военнослужащих. В ответ на это 26 февраля Дели нанёс авиаудары по лагерям боевиков, которые находились на территории, подконтрольной Исламабаду. На следующий день пакистанские ВВС сбили индийский МиГ-21. Эксперты полагают, что ни одна из сторон конфликта не решится начать масштабные боевые действия. В то же время аналитики полагают, что США могут использовать сложившуюся ситуацию и попытаться втянуть Индию в свою орбиту влияния.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы стать площадкой для диалога между Дели и Исламабадом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль крайне обеспокоен обострением индо-пакистанского конфликта и внимательно следит за развитием ситуации.

Утром 28 февраля на линии разграничения Индии и Пакистана в Кашмире произошёл обмен артиллерийскими обстрелами. Как сообщает агентство Asian News International, первыми удар нанесли пакистанские военнослужащие. Перестрелка продолжалась около часа. На текущий момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Днём ранее, 27 февраля, между самолётами двух стран завязался воздушный бой, в ходе которого был сбит индийский МиГ-21бис UPG (Bison). Пилот истребителя успел катапультироваться. По словам пакистанских властей, было сбито два самолёта, после приземления лётчики были взяты в плен. Индийская сторона утверждает, что Пакистан также понёс потери. В частности, ракетой Р-73Э был якобы уничтожен истребитель F-16. О судьбе пилота ничего не сообщается.

В четверг, 28 февраля, премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что власти страны намерены передать одного из пилотов Индии.

«Мы приняли решение освободить в пятницу взятого в плен индийского пилота в качестве мирного жеста», — заявил Хан. Он также призвал к деэскалации ситуации, подчеркнув, что Индия и Пакистан должны «жить в мире».

Также в Кашмире потерпел крушение многоцелевой вертолёт Ми-17В-5 ВВС Индии. Катастрофа произошла в индийском штате Джамму и Кашмир. Все члены экипажа погибли, но пакистанские власти отрицают причастность к инциденту.

Обострение конфликта между Дели и Исламабадом привело к изменениям маршрутов полёта гражданских судов. На некоторое время Пакистан закрыл своё воздушное пространство. Аналогичным образом поступила Индия, запретив полёты над севером страны.

Источником военно-политических противоречий Индии и Пакистана на протяжении уже нескольких десятилетий является спор вокруг бывшего княжества Джамму и Кашмир, входившего в состав Британской империи. В 1947 году на севере полуострова Индостан было образовано государство Пакистан, считавшее Кашмир частью своей территории. Неурегулированные противоречия между Индией и Пакистаном привели к нескольким войнам (в 1947—1948, 1965 и 1971 годах) и десяткам непродолжительных столкновений.

На сегодняшний день Индия контролирует 60% территории бывшего княжества. Официальная граница в районе Кашмира между странами до сих отсутствует.

В значительной мере конфликт двух государств осложняется религиозным фактором. Большая часть населения Пакистана (96%) исповедует ислам, оставшиеся 4% приходятся на религиозные меньшинства — индуистов, христиан, сикхов, буддистов и других.

Военнослужащие Индии в районе линии разграничения в Кашмире

AFP

© RAKESH BAKSHI

В беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов отметил, что религиозные трения между мусульманами и представителями других конфессий существовали ещё во времена Британской империи. После её ликвидации конфликт вошёл в более острую фазу.

«В том, что мы наблюдаем сегодня, конечно, есть вина британских колониальных властей. Однако в большей степени конфликт вызван массой объективных факторов. В 1947 году происходило оформление государственности Индии и Пакистана. Это был период бурного роста национального самосознания. Каждая сторона стремилась самоутвердиться за счёт соседа. Пролилась кровь, которую Дели и Исламабад до сих пор не могут простить друг другу», — пояснил Куртов.

«Время переговоров прошло»

Вооружённые столкновения на линии разграничения в Кашмире начались после крупного теракта, который произошёл 14 февраля в штате Джамму и Кашмир в городе Пулвама. Террорист-смертник направил начинённый взрывчаткой автомобиль в автоколонну индийских солдат. Жертвами взрыва стали 45 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя расположенная в Пакистане группировка «Джаиш-э-Мухаммед» («Армия пророка Мухаммеда». — RT). В Дели обвинили Исламабад в поддержке радикальных формирований и причастности к теракту. Пакистанские власти выступили с опровержением, отметив, что не имеют отношения к подрыву автоколонны.

«Жестокий теракт в Пулваме показал, что время переговоров прошло. Теперь необходимо, чтобы весь мир объединился против терроризма и тех, кто его поддерживает. Наш ответ будет соразмерным... Мы не позволим нашему соседу дестабилизировать ситуацию», — заявил после случившегося премьер-министр Индии Нарендра Моди.

26 февраля 12 индийских истребителей Mirage 2000 уничтожили базы «Джаиш-э-Мухаммед», расположенные на его территории. По информации Times of India, удары были нанесены по лагерям боевиков в Балакоте, Музафарабаде и Чакоти, во время бомбардировки погибли около 300 радикалов.

В ответ 27 февраля пакистанские ВВС пролетели над военными объектами в индийской части Кашмира и сбросили несколько бомб на некотором удалении от них. Как сообщили в Исламабаде, акция была направлена на демонстрацию способности авиации Пакистана нанести ответный удар.

Как сообщает Times of India, вблизи линии разграничения сосредоточено множество авиационных частей и военных объектов обеих стран. В частности, боевые истребители Индии дислоцированы на 15 аэродромах, а пакистанские самолёты — на 11. При этом издание отмечает, что Дели превосходит Исламабад по размерам авиационного парка (2,18 тыс. машин против 1,28 тыс. в данном регионе), однако около трети самолётов и вертолётов Индии не боеспособны и нуждаются в ремонте.

Доктор исторических наук, профессор МГИМО Сергей Лунёв считает, что, несмотря на обострение отношений между странами, серьёзной эскалации конфликта ожидать не стоит. Индия и Пакистан могут обменяться ударами по территориям другу друга, но не рискнут начать масштабные боевые действия, заявил эксперт в разговоре с RT.

«Хочу подчеркнуть, что институт армии в Пакистане чрезвычайно силён и фактически управляет правительством. Среди пакистанских генералов есть фанатики. Однако я думаю, что в текущей ситуации военная верхушка Пакистана займёт сдержанную позицию. Индия также не пойдёт на обострение, но будет отвечать в случае провокации или агрессии», — сказал Лунёв.

Истребитель ВВС Индии МиГ-21бис

AFP

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Заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев также не ожидает масштабного противостояния между Индией и Пакистаном. В интервью RT эксперт сообщил, что положительную роль в снижении напряжённости может сыграть политика России и Китая.

«Считается, что в этом конфликте Москва больше поддерживает Индию, а Пекин — Пакистан. Такая точка зрения не лишена смысла. Но сейчас однозначно можно утверждать, что Россия и Китай заинтересованы в скорейшем прекращении огня с обеих сторон. Конечно, у КНР с Индией существует немало острых противоречий, в том числе по территориальным вопросам, но никакого антииндийского альянса в составе Пакистана и Китая не появится», — сообщил Карнеев.

Важнейшим сдерживающим фактором в индо-пакистанском конфликте, как полагают собеседники RT, остаётся ядерное оружие. Индия получила статус ядерной державы в 1974 году, Пакистан — в 1998 году. По данным Федерации американских учёных, по состоянию на ноябрь 2018 года в арсенале Дели 140 ядерных боеголовок, Исламабада — 150.

«Переманить Индию на свою сторону»

28 февраля, комментируя обострение ситуации в Кашмире, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выступают в роли посредника в противостоянии Дели и Исламабада. Однако, по мнению Аждара Куртова, Вашингтон, наоборот, заинтересован в эскалации конфликта.

«Трамп не по делу возлагает на себя лавры миротворца. Роль Штатов невозможно охарактеризовать с положительной стороны. Вашингтону выгодна произошедшая эскалация в районе линии разграничения. Соединённые Штаты, как и в предыдущие годы, будут стараться заработать очки на индо-пакистанском конфликте», — отметил Куртов.

Как пояснил эксперт, стратегическая цель США заключается в том, чтобы «переманить Индию на свою сторону». Около десяти лет назад Пакистан выпал из американской орбиты влияния и стал ориентироваться на Китай. По этой причине Индия сейчас воспринимается Штатами как противовес влиянию Пекина в регионе. Но, по мнению Куртова, американцы безуспешно пытаются сделать Дели своим военно-политическим союзником, поскольку с 1947 года Индия последовательно ведёт независимую от внешних сил политику. Исходя из этого, нынешний конфликт между двумя республиками только на руку США.

«При этом Штаты рассчитывают, что индо-пакистанский конфликт станет инструментом для «сдерживания» не только Китая, но и способом выдавливания России из сферы военно-технического сотрудничества и развития проектов мирного атома с Дели. Кроме того, в Вашингтоне наверняка рассчитывают, что очередное обострение в Кашмире приведёт к росту экспорта американского оружия в Индию», — резюмировал Куртов.