«Сдержанное» сотрудничество: в британском парламенте призвали Лондон «оставаться открытым» для диалога с Москвой

Британии необходимо продолжать противодействовать России и сдерживать её, при этом «оставаясь открытой» к диалогу с Москвой. Такие выводы содержатся в новом докладе комитета палаты лордов по международным отношениям. Кроме того, как подчёркивается в документе, нельзя допустить, чтобы последствия инцидента в Солсбери помешали «лучшему пониманию процессов» в России. Опрошенные RT эксперты отмечают, что Лондон стремится к сотрудничеству с Москвой только в тех сферах, где это выгодно Великобритании. В то же время аналитики уверены, что британские власти не откажутся от антироссийской риторики, поскольку она помогает отвлечь население страны от внутренних проблем.

Великобритания должна «сдерживать» Россию, но при этом оставаться открытой к диалогу с Москвой по ряду вопросов. Такие выводы содержатся в новом докладе комитета палаты лордов по международным отношениям.

«Существенные вызовы исходят от России, приходящей в упадок державы, которая ведёт подрывную деятельность при помощи как традиционных, так и новых методов, например, в киберпространстве. Перед лицом провокаций со стороны России Великобритания должна продолжать противодействовать ей и сдерживать её, при этом оставаясь открытой к диалогу с Москвой по таким вопросам, как борьба с терроризмом и нераспространение ядерного оружия», — утверждается в документе.

В частности, как отмечают в комитете палаты лордов, последствия «атаки в Солсбери» не должны стать препятствием для понимания процессов в России.

«Нельзя допустить, чтобы неизбежный рост напряжённости вследствие атаки в Солсбери помешал лучшему понимаю процессов в стране, которая продолжает иметь важное значение с точки зрения нашей внешней политики», — указывается в докладе комитета палаты лордов.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на одной из улиц города Солсбери. Британия обвинила в происшедшем Москву, не предоставив никаких доказательств, объяснив это тем, что против Скрипалей было применено боевое отравляющее вещество А-234 («Новичок»), которое, по утверждениям Лондона, якобы производилось в России.

За месяцы расследования Россия направила в адрес британских ведомств несколько десятков нот и писем с требованием предоставить информацию об инциденте и начать совместное открытое расследование, однако в Британии игнорируют все запросы Москвы.

В МИД России заявили, что отказ Лондона сотрудничать с российской Генпрокуратурой в расследовании дела об инциденте в Солсбери указывает на желание Великобритании скрыть правду.

В разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк отметил, что Британия в действительности не перестаёт сотрудничать с Россией в тех областях, где это выгодно Лондону, однако в информационном и идеологическом плане британские власти продолжают создавать образ враждебной России для консолидации Запада.

«Здесь подход достаточно прагматичен. Для консолидации Запада необходимо выставлять Россию в качестве врага, который подрывает всевозможные институты. В то же время невозможно игнорировать Россию в решении таких реальных проблем, как терроризм и распространение ядерного оружия, которые без России не решатся», — подчеркнул эксперт.

Палата лордов

Reuters

© Victoria Jones/Pool

По его словам, поддержание антироссийской кампании также необходимо Лондону для отвлечения британцев и европейского общества от внутриполитических проблем Великобритании и ЕС.

«За последнее время Великобритания стала одним из главных локомотивов антироссийской кампании, которую мы сейчас видим и в СМИ, и в политической сфере. Лондон стоит за целым рядом информационных атак на нашу страну, это касается не только дела Скрипалей, это в том числе и попытки спецслужб Великобритании подорвать политическую коммуникацию России с европейскими партнёрами», — отметил эксперт.

Он также считает, что Лондон старается, в том числе на законодательном уровне, усилить общеевропейское объединение вокруг темы противодействия России.

«Тема российской угрозы является очень выгодной с точки зрения сиюминутных интересов тех людей, которые сейчас находятся в Лондоне у власти, потому что любые, как мы видим, внутриполитические проблемы в Европе, которые вызваны системными ошибками и глубинными противоречиями европейского общества, пытаются переложить на плечи Москвы», — добавил Данюк.

Продолжать противодействие России

Между тем, как подчёркивается в докладе, «оставаясь открытой к диалогу», Британия должна и дальше сотрудничать со своими союзниками в вопросе «противодействия» России.

«Мы высоко оцениваем усилия правительства по успешной координации мощной международной реакции в ответ на химическую атаку в Солсбери. Великобритания должна продолжать тесное сотрудничество со своими союзниками по борьбе с российскими кампаниями по дезинформации, а также противодействию её тактике гибридной войны», — говорится в документе.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян отметил в беседе с RT, что Британия ранее не раз говорила о возможности сотрудничества с Россией, но на своих условиях.

«Британия заявляет о своей готовности сотрудничать с Россией, но только лишь на своих условиях. То есть Москва должна сделать что-то, после чего Лондон будет с ней сотрудничать. Причём условия выставляются таким образом, что такое сотрудничество будет возможно, как только Россия прекратит заниматься так называемой подрывной деятельностью. Что мы в этой ситуации можем сделать, если мы не занимаемся этим? Мы не можем прекратить делать то, чем мы и так не занимаемся», — подчеркнул эксперт.

Как отметил в разговоре с RT доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, в Британии уже достаточно давно развивают мысль о том, что Лондону необходимо сотрудничество с Москвой.

«Здесь логика такая, что Британия не является врагом России, а наоборот заинтересована в сотрудничестве с Москвой. Однако в то же время, по мнению Лондона, Россия себя ведёт недолжным образом на мировой арене, и пока Россия прибегает к таким нелицеприятным способам общения и воздействия на своих контрагентов, Британия должна этому противостоять во всех сферах», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что Тереза Мэй уже говорила о готовности Лондона к новым отношениям с Москвой, но лишь в том случае, если Россия прекратит подрывать мировой порядок. Так, в ноябре этого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания открыта к «другим» отношениям с Россией.

«Мы остаёмся открытыми к другому типу отношений — таким, при которых Россия прекратит нападения, подрывающие международные договорённости и международную безопасность, и при которых она будет работать вместе с нами над выполнением обязательств, общих для нас как членов СБ ООН», — утверждалось в речи Терезы Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

AFP

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Москва же не раз подчёркивала, что готова к улучшению отношений с Лондоном. Так, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва и Лондон нуждаются друг в друге, однако отношения необходимо выстраивать на основе равноправия.

«Безусловно, мы партнёры по Совету Безопасности ООН и G20, и нам просто необходимо сотрудничать, несмотря на различные позиции по целому ряду вопросов», — заявил глава российского МИД.

На передовой международного порядка

Между тем в палате лордов также подчёркивают, что такие страны, как Россия, Китай и США «затрудняют» работу международных организаций, а потому именно правительство Британии должно защитить установленный порядок.

«Политические курсы крупнейших держав — таких как Россия, Китай, а теперь всё чаще и США — серьёзно затрудняют работу многосторонних институтов, служащих опорой данному порядку. Однако многие из стоящих перед странами проблем, среди которых: изменение климата, терроризм и миграция — стали обретать всё более сложный и транснациональный характер. Правительство должно сделать защиту международного порядка, основанного на правилах, центральной темой, поднимаемой во всех своих двусторонних отношениях», — говорится в докладе.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в разговоре с RT отметил, что в действительности Британия рассматривает международные организации как площадки для того, чтобы оказывать давление на другие государства.

«Подобного рода заявления британских парламентариев носят достаточно лукавый характер, потому что мы видим, как решаются вопросы не коллегиально. Те же США и Британия не заинтересованы в том, чтобы слышать какую-то другую точку зрения, которая отличается от их позиции, потому что, в первую очередь, они заточены не на обеспечение глобальной безопасности и стабильности, а только на решение своих геополитических задач», — заключил эксперт.