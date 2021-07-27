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Сделку с Турцией по Крыму в Кремле разбили одним фактом
27 июля 2021, 15:15 • 251 • Политика
В Кремле прокомментировали предложенную турецким профессором сделку между Москвой и Анкарой по Крыму - и тут же развенчали её возможность одним фактом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что регионы нашей страны никогда не будут предметом сделок.
Ранее в интервью интернет-издания "Лента.ру" с профессором турецкого университета Малтепе Хасаном Уналом последний предположил, что Москва и Анкара якобы могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Россией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства.
В то же время профессор заявил, что Турции, мол, незачем признавать Крым территорией нашей страны, поскольку полуостров "и так уже является частью России".
В Кремле весьма жёстко и однозначно отреагировали на идею профессора из Стамбула, заранее исключая саму возможность заключения предложенной сделки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание журналистов, что, во-первых, "вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары".
А во-вторых, в Кремле сразу исключают какие-либо сделки, связанные с регионами нашей страны. По словам Пескова, предметом сделок регионы России никогда не будут, да и не могут быть.
"Это исключено", - подчеркнул он.
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