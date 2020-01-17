Сделкой с Китаем США наносят удар по эффективности «Силы Сибири» • 46 • Аналитика

Прошедший в конце прошлого года в торжественной обстановке запуск российско-китайского газопровода «Сила Сибири» изначально вызвал в нашей стране несколько неоднозначную реакцию. Достаточно большое количество аналитиков довольно скептически высказалось относительно перспектив окупаемости этого отнюдь не дешевого проекта, в котором пока что политическая составляющая явно превалирует над экономической. И вот подоспели новости, заставляющие в очередной раз задуматься над тем, не были ли скептики в данном случае правы.



Пока весь мир радуется тому, что Вашингтон и Пекин подписали, наконец-то, первую фазу торговой сделки, России впору задуматься. Да, то, что Китай и США несколько снизила накал противостояния, от которого глобальные рынки лихорадило больше полутора лет, новость однозначно хорошая – даже нефть дорожать начала. Однако, есть нюансы...







Одним из важнейших компонентов достигнутого соглашения является обязательство Поднебесной об увеличении импорта из Соединенных Штатов на 200 миллиардов долларов до 2021 года. Так вот – более четверти от этой огромной суммы (а конкретно, 52.4 миллиарда) приходится на закупки энергоносителей! Конкретный «расклад» по их видам, конечно, не разглашается, однако доподлинно известно, что в списке будут не только уголь, сырая нефть и нефтепродукты, но также и сжиженный природный газ. Для сравнения – исходя из озвученных на официальном уровне планов, согласно контракту, подписанному «Газпромом» с китайской CNPC речь идет о поставках в Поднебесную 38 миллиардов кубометров российского «голубого топлива» в год. Общая сумма, которую планируется выручить от этой сделки за 30 лет, равняется 400 миллиардам долларов. Почувствуйте, как говорится, разницу.



Конечно, китайский рынок энергоносителей огромен, и растет с каждым годом. По оценкам руководства «Газпрома», потребности Поднебесной в газе за ближайшие полтора десятилетия вполне могут возрасти до 100 и более миллиардов кубометров в год. Однако, будет ли Пекин наращивать потребление за счет увеличения экспорта из России или же продолжит проявлять лояльность в отношении своего основного экономического партнера, Соединенных Штатов – большой вопрос. А ведь в данном случае ошибка может обойтись крайне дорого. О постройке второй очереди газопровода «Сила Сибири» речь велась еще в 2018 году. Вроде бы, вопрос даже согласован на уровне личных переговоров лидеров – Владимира Путина и Си Цзиньпина. Это означает новые вложения российской стороны, вот только будет ли в них толк? В условиях «торговой войны» с Вашингтоном на протяжении всего 2019 года китайский импорт американских энергоносителей был нулевым. И вдруг – такой прорыв... Что будет дальше? Ведь Соединенные Штаты своей главнейшей задачей видят вытеснение России с любых энергетических рынков и вряд ли уступят нам Китай без очень серьезного боя. Своей сделкой с КНР они фактически наносят удар по эффективности "Силы Сибири".



Не следует забывать и о стремлении Пекина к достижению энергетической независимости через развитие собственных проектов в этой сфере. Напомним: в конце прошлого года в Поднебесной объявили о создании национального оператора нефте- и газопроводов. Заключается эта новация в объединении трубопроводных сетей трех крупных государственных операторов - China National Petroleum Corp. (CNPC), Sinopec Group и China National Offshore Oil Corp. в одну компанию под руководством Чжан Вэя, до этого возглавлявшего CNPC. Как сказано в соответствующем официальном сообщении, данная реформа должна, в том числе и «способствовать расширению газоснабжения и активизации поисково-разведочных работ», направленных на открытие новых месторождений энергоносителей в самом Китае.



Никто, конечно же, не говорит о том, что нам не стоит сотрудничать с Пекином в энергетической сфере. Еще как стоит! В любом случае диверсификация отечественного экспорта, пока что «развернутого» строго на Запад, является моментом положительным. Однако, при этом России необходимо четко понимать и твердо помнить, что Китай всегда и везде будет поступать, преследуя исключительно свои собственные интересы – как экономические, так и геополитические. Действовать именно таким образом давно пора бы научиться и России. Прошедший в конце прошлого года в торжественной обстановке запуск российско-китайского газопровода «Сила Сибири» изначально вызвал в нашей стране несколько неоднозначную реакцию. Достаточно большое количество аналитиков довольно скептически высказалось относительно перспектив окупаемости этого отнюдь не дешевого проекта, в котором пока что политическая составляющая явно превалирует над экономической. И вот подоспели новости, заставляющие в очередной раз задуматься над тем, не были ли скептики в данном случае правы.Пока весь мир радуется тому, что Вашингтон и Пекин подписали, наконец-то, первую фазу торговой сделки, России впору задуматься. Да, то, что Китай и США несколько снизила накал противостояния, от которого глобальные рынки лихорадило больше полутора лет, новость однозначно хорошая – даже нефть дорожать начала. Однако, есть нюансы...Одним из важнейших компонентов достигнутого соглашения является обязательство Поднебесной об увеличении импорта из Соединенных Штатов на 200 миллиардов долларов до 2021 года. Так вот – более четверти от этой огромной суммы (а конкретно, 52.4 миллиарда) приходится на закупки энергоносителей! Конкретный «расклад» по их видам, конечно, не разглашается, однако доподлинно известно, что в списке будут не только уголь, сырая нефть и нефтепродукты, но также и сжиженный природный газ. Для сравнения – исходя из озвученных на официальном уровне планов, согласно контракту, подписанному «Газпромом» с китайской CNPC речь идет о поставках в Поднебесную 38 миллиардов кубометров российского «голубого топлива» в год. Общая сумма, которую планируется выручить от этой сделки за 30 лет, равняется 400 миллиардам долларов. Почувствуйте, как говорится, разницу.Конечно, китайский рынок энергоносителей огромен, и растет с каждым годом. По оценкам руководства «Газпрома», потребности Поднебесной в газе за ближайшие полтора десятилетия вполне могут возрасти до 100 и более миллиардов кубометров в год. Однако, будет ли Пекин наращивать потребление за счет увеличения экспорта из России или же продолжит проявлять лояльность в отношении своего основного экономического партнера, Соединенных Штатов – большой вопрос. А ведь в данном случае ошибка может обойтись крайне дорого. О постройке второй очереди газопровода «Сила Сибири» речь велась еще в 2018 году. Вроде бы, вопрос даже согласован на уровне личных переговоров лидеров – Владимира Путина и Си Цзиньпина. Это означает новые вложения российской стороны, вот только будет ли в них толк? В условиях «торговой войны» с Вашингтоном на протяжении всего 2019 года китайский импорт американских энергоносителей был нулевым. И вдруг – такой прорыв... Что будет дальше? Ведь Соединенные Штаты своей главнейшей задачей видят вытеснение России с любых энергетических рынков и вряд ли уступят нам Китай без очень серьезного боя. Своей сделкой с КНР они фактически наносят удар по эффективности "Силы Сибири".Не следует забывать и о стремлении Пекина к достижению энергетической независимости через развитие собственных проектов в этой сфере. Напомним: в конце прошлого года в Поднебесной объявили о создании национального оператора нефте- и газопроводов. Заключается эта новация в объединении трубопроводных сетей трех крупных государственных операторов - China National Petroleum Corp. (CNPC), Sinopec Group и China National Offshore Oil Corp. в одну компанию под руководством Чжан Вэя, до этого возглавлявшего CNPC. Как сказано в соответствующем официальном сообщении, данная реформа должна, в том числе и «способствовать расширению газоснабжения и активизации поисково-разведочных работ», направленных на открытие новых месторождений энергоносителей в самом Китае.Никто, конечно же, не говорит о том, что нам не стоит сотрудничать с Пекином в энергетической сфере. Еще как стоит! В любом случае диверсификация отечественного экспорта, пока что «развернутого» строго на Запад, является моментом положительным. Однако, при этом России необходимо четко понимать и твердо помнить, что Китай всегда и везде будет поступать, преследуя исключительно свои собственные интересы – как экономические, так и геополитические. Действовать именно таким образом давно пора бы научиться и России. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





46 Источник Похожие новости Система сбора внешнетраекторной информации «Сбор-В» Ни помогать, ни руководить Опустевшая Россия: кому скажем «спасибо»? Ядерная сделка с Ираном: возвращаются все? Курс на реализацию поставленных президентом задач С Медведевым, но без правительства: что делать дальше «Единой России» Новости партнеров