Сделки и сроки: насколько продвинулось расследование о «связях» Трампа с Россией в 2018 году

Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая с мая 2017 года проводит расследование «связей» избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, пока так и не представила веских доказательств существования «сговора». Однако в результате разбирательств в нынешнем году к суду привлекли ряд функционеров, отвечавших за избирательную кампанию 45-го президента США, а также связанных с ними лиц. Эксперты отмечают, что доказательств у Мюллера по-прежнему нет. В то же время американский лидер вряд ли сможет закрыть расследование в ближайшее время, считают политологи.

Расследование комиссии спецпрокурора Мюллера о «связях» избирательного штаба президента США Дональда Трампа с Россией началось в 2017 году. Кроме поисков «российского следа», комиссия также должна была установить, препятствовал ли Трамп правосудию, когда уволил экс-директора ФБР Джеймса Коми.

За время разбирательств следователи не представили прямых доказательств того, что Россия каким-либо образом поддерживала Трампа на выборах 2016 года, однако выяснилось, что советники и адвокаты кандидата в президенты совершили целый ряд противоправных действий. При этом дознаватели использовали не самые чистоплотные методы для получения показаний.

2018-й в расследовании был отмечен несколькими приговорами, а также сделками со следствием, на которые пошли бывшие соратники Дональда Трампа, чтобы избежать длительных тюремных сроков.

Огонь по штабам

В феврале 2018 года прокуроры передали в суд обвинения по 32 пунктам, включая отмывание денег и мошеннические действия в банковской сфере, против Пола Манафорта — бывшего руководителя избирательного штаба Трампа.

В августе Манафорт был признан судом виновным по восьми пунктам обвинения, а впоследствии признал свою вину ещё по двум пунктам. Чтобы избежать длительного тюремного заключения, Манафорт пошёл на сделку со следствием.

Однако в конце 2018 года бывшего руководителя штаба Трампа уличили в том, что он солгал агентам ФБР и прокурорам из команды Мюллера. Это является нарушением условий сделки со следствием, а значит, Манафорту с большой вероятностью не удастся избежать длительного тюремного срока.

Адвокатская доля

В августе 2018 года, когда жюри присяжных в штате Вирджиния вынесло обвинительный вердикт Манафорту, бывший адвокат президента Майкл Коэн признал себя виновным в восьми эпизодах махинаций с налогами, а также в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. После этого Коэн также пошёл на сделку с правосудием.

В показаниях, данных в обмен на сокращение тюремного срока, Коэн сообщил следователям, что Дональд Трамп лично руководил выплатами компенсаций порнозвезде Сторми Дэниэлс и модели журнала Playboy Карен Макдугал. Согласно показаниям, деньги, которые были переданы моделям за молчание об интимных отношениях с президентом, были возмещены Коэну из избирательного фонда.

Майкл Коэн

Reuters

© Brendan McDermid

В середине декабря Коэн был приговорён к трём годам тюремного заключения. Сам Трамп после объявления приговора заявил, что никогда не давал своему бывшему адвокату распоряжений совершать противоправные действия.

«Я никогда не давал распоряжения Майклу Коэну нарушать закон. Он был адвокатом, и предполагалось, что он знает закон. Это называется «консультация адвоката», и значительная доля ответственности лежит на адвокате, если совершается ошибка», — написал президент США в своём Twitter.

14 дней советника





Небольшим сроком отделался Джордж Пападопулос — один из бывших внешнеполитических советников предвыборного штаба Дональда Трампа. Он также обвинялся в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований.

За своё преступление он был приговорён всего к двум неделям тюремного заключения. Президент Трамп в свойственной ему манере высмеял наказание Пападопулоса, напомнив американцам, что на расследование на тот момент было потрачено уже $28 млн.

«14 дней за $28 млн — по $2 млн в день, и никакого сговора. Отличный день для Америки!» — написал Трамп в своём Twitter в сентябре.

Сделка для генерала

В середине декабря перед судом предстал бывший советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн. Он признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР ещё в декабре 2017 года в рамках расследования «связей» избирательного штаба Трампа с Россией.

Майкл Флинн

Reuters

© Carlos Barria

Прокуроры обвинили Флинна в том, что он предоставил агентам ФБР неверные сведения о своих телефонных переговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Сам Флинн подал в отставку с поста советника по нацбезопасности (эту должность он занимал всего 28 дней) в феврале 2017 года, после того как о его нерегламентированных контактах с российским дипломатом стало известно вице-президенту Майку Пенсу.

Кроме признания вины, Флинн активно сотрудничал со следствием, из-за чего спецпрокурор Мюллер рекомендовал суду не назначать ему наказания в виде тюремного срока. Однако на заседании суда 18 декабря судья Эммет Салливан заявил, что Флинн «предал страну» и отправится в тюрьму.

Защита Флинна попросила отложить вынесение приговора до 13 марта, чтобы провести дополнительные консультации с прокуратурой — и заключить новую сделку со следствием.

Ловушка для Трампа

C самого начала расследование комиссии Мюллера проводилось не для того, чтобы найти доказательства наличия «связей» Дональда Трампа с Россией, а имело своей целью поймать президента в так называемую ловушку лжесвидетельствования, объяснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Мюллер хочет поймать Трампа на несоответствии его заявлений каким-либо сведениям, которые были получены от других фигурантов дела. Тогда расследование будет считаться законченным. Более весомых оснований, чтобы выдвинуть обвинения против Трампа, нет, именно поэтому расследование заняло столько времени», — отметил политолог.

По словам эксперта, спецпрокурор Мюллер сомневается, можно ли на основании полученных показаний выдвинуть какие-либо обвинения.

«Всё это просто слова самого Коэна. Из прямых доказательств, которые есть у Мюллера, не следует, что Трамп лично давал указания совершать противоправные действия. Это значит, что, скорее всего, суд посчитает доказательства вины Трампа недостаточными и это обернётся против Мюллера», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

При этом Брутер отмечает, что Трамп уже упустил возможность свернуть расследование наиболее мягким способом, не установив чёткие сроки, в которые оно должно завершиться.

«Он не сделал этого, потому что Трамп иногда бывает излишне оптимистичен и считает, что он победит. Также он опасался приближающихся промежуточных выборов в конгресс США и того резонанса, который бы последовал в результате закрытия работы комиссии Мюллера. Сейчас, даже после увольнения главы Минюста Джеффа Сешнса, у него нет возможности прямо воздействовать на команду Мюллера или на него лично», — отметил эксперт.

Если верить информации, опубликованной в американских СМИ, Мюллер хотел бы провести интервью с Трампом лично, однако против этого категорически возражает главный президентский адвокат, легендарный американский прокурор и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Сам Трамп заявил, что готов дать показания «при определённых обстоятельствах», отметив, что не хотел бы попасть в ловушку лжесвидетельствования — ситуацию, при которой предоставление неверной информации на допросе может квалифицироваться как уголовное преступление.

Джулиани сам активно пользовался тактикой ловушки лжесвидетельствования, когда представлял обвинение во время процессов против мафиозных семей Нью-Йорка, отметил Брутер. По его словам, адвокат понимает, что сам Трамп может попасть в эту ловушку.

«Поэтому ситуация сейчас находится в подвешенном состоянии. Мюллер всё-таки хочет выдвинуть обвинения, однако пока ему это не удалось. В свою очередь, Трамп не может просто уволить Мюллера и закрыть расследование. В начале 2019 года такое положение дел сохранится», — предположил Брутер.

«Как ничего не было, так и нет»

За всё время работы комиссии Мюллера её следственной группе удалось получить показания от людей, участвовавших в кампании Трампа, только путём провокаций, отметил в беседе с RT политолог Дмитрий Дробницкий.

«Опытные агенты ФБР могут с помощью ловушки лжесвидетельствования поставить человека в безвыходное положение, чтобы надавить на него и получить нужные показания. Последний раз такие методы применялись на процессах против мафии, и даже тогда это вызывало определённую критику со стороны правозащитников», — пояснил он в беседе с RT.

Сейчас подобные методы применяются против людей из окружения Дональда Трампа для получения показаний против него, и это — серьёзная проблема, подчеркнул политолог.

«У Мюллера как не было ничего по «связям» Трампа с Россией, так и нет. Самый большой срок получил адвокат Майкл Коэн, признавший вину в нарушениях, за которые вообще не сажают в тюрьму. Тем не менее он согласился почти на пять лет лишения свободы и при этом оговорил президента. Это смехотворно, потому что избирательный штаб Барака Обамы в своё время выплатил целый ряд серьёзных штрафов по 18 таким нарушениям. Эти правила настолько сложны, что пройти кампанию без нарушений очень непросто», — рассказал Дробницкий в беседе с RT.

Эксперт напомнил, что все, кроме Манафорта, были пойманы в ловушку лжесвидетельствования.

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт сел за неуплату налогов и лоббирование украинских интересов, отметил политолог, тогда как все остальные фигуранты дела были пойманы в ловушку лжесвидетельствования.

По его словам, если бы Коэн действительно обладал серьёзной информацией о Трампе, повестка нижней палаты конгресса была бы целиком посвящена импичменту президента.

«Дело Флинна началось первым — ещё в 2017 году. Почему эта сделка с правосудием заняла столько времени? Мюллер хотел получить что-то от Майкла Флинна, но ничего не получил. Советник Трампа Джордж Пападопулос, пойманный в такую же ловушку, за ложь агентам ФБР получил всего 14 дней тюрьмы. Всё это — большая дырка от бублика», — считает политолог.