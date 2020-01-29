«Сделка века»: Нетаньяху встретился с Трампом и готовится к обсуждению с Путиным • 32 • Аналитика

Сегодня, 29 января, в Москве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главная интрига встречи – израильский премьер должен сообщить о «сделке века» с Дональдом Трампом.



Глава израильского правительства приехал в Россию после встречи с американским президентом Дональдом Трампом. С хозяином Белого дома Нетаньяху обсуждал важнейший для Израиля вопрос – урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, в том числе конфликта палестино-израильского. Как известно, противостояние Израиля и палестинских арабов началось еще в первой половине ХХ века в контексте переселения евреев в Палестину, а в наиболее горячую фазу вошло после официального образования независимого Государства Израиль.







Сегодня Израиль делает гигантский шаг к миру. Премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что он готов поддержать видение в качестве основы для переговоров,

— заявил по итогам встречи Дональд Трамп.



Израиль, как известно, отказывается возвращаться к границам 1967 года и отдавать палестинцам Иерусалим. Сам Трамп, кстати, признал Иерусалим столицей Израиля, чем вызвал ненависть во всём арабском и даже мусульманском мире. Тем не менее, Дональд Трамп представил свой план мирного урегулирования. Он предусматривает создание двух государств: еврейского и арабского.



Но поскольку еврейское уже существует более 70 лет, целесообразнее говорить о создании подлинно суверенной Палестины. И у Израиля, и у Палестины столицей будет священный для иудеев, христиан и мусульман город Иерусалим. Только палестинцы получат Восточный Иерусалим. Фактически Трамп предложил раздел города, подобный в каком-то смысле разделу Восточного и Западного Берлина в годы «холодной войны». Данный план должен угомонить и израильтян, и палестинцев, после чего конфликт между двумя государствами, как считает Трамп, прекратится.



Нетаньяху назвал план Трампа «сделкой века». Вероятно, ее поддержит и умеренное крыло палестинского движения. Но в арабском, в мусульманском мире много политических сил, не желающих отдавать ни пяди священного Иерусалима евреям. Ни под каким соусом, даже под видом раздела города на две части, обе из которых станут столицами суверенных государств.



Также Израиль получит земли Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). Предстоит демилитаризовать Сектор Газа, то есть вывести из него все вооруженные формирования, созданные палестинскими националистами.



В «сделку века» входит и разоружение главного палестинского национально-освободительного движения – ХАМАС. И этот момент вызывает очень большие сомнения. За десятилетия своего существования ХАМАС сам по себе превратился во влиятельного игрока на Ближнем Востоке, имеющего серьезных спонсоров и покровителей, финансовые проекты. Разве захотят лидеры ХАМАС расставаться со своим статусом?





Разве захотят страны, использующие ХАМАС в целях давления на Израиль, лишать себя такого превосходного инструмента? Этот момент «сделки века» оставляет больше вопросов, чем ответов, и показывает, что Трамп – великий мастер эпатажа, но в реальной политике его проекты далеко не всегда могут быть удачными. Да и стоит ли верить на слово Трампу, который обещал вывод американских войск из Сирии и Афганистана, но по сути лишь перегруппировал их?



Единственное, что может заинтересовать палестинских лидеров, – доступ к американским инвестициям, которые обещают быть очень щедрыми. Арабская Палестина живет в нищете, и масштабное финансирование ей поможет решать очень многие вопросы.



Остается и еще один очень влиятельный ближневосточный игрок – Иран. Его позицию никто учитывать не собирается, а зря. Иран координирует деятельность «Хезболлы», которая десятилетиями досаждает Израилю не меньше, если не больше, чем движение ХАМАС.



Что же касается встречи с Владимиром Путиным, то Нетаньяху, скорее всего, попытается добиться от российского президента поддержки «сделки века». Ведь без веского слова российского лидера ближневосточная политика сейчас не делается, а влияние России на палестинское движение традиционно было крайне высоким еще с советских времен. Тем более что Россия – партнер Сирии и Ирана, двух основных государств, покровительствующих палестинским движениям. Сегодня, 29 января, в Москве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главная интрига встречи – израильский премьер должен сообщить о «сделке века» с Дональдом Трампом.Глава израильского правительства приехал в Россию после встречи с американским президентом Дональдом Трампом. С хозяином Белого дома Нетаньяху обсуждал важнейший для Израиля вопрос – урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, в том числе конфликта палестино-израильского. Как известно, противостояние Израиля и палестинских арабов началось еще в первой половине ХХ века в контексте переселения евреев в Палестину, а в наиболее горячую фазу вошло после официального образования независимого Государства Израиль.— заявил по итогам встречи Дональд Трамп.Израиль, как известно, отказывается возвращаться к границам 1967 года и отдавать палестинцам Иерусалим. Сам Трамп, кстати, признал Иерусалим столицей Израиля, чем вызвал ненависть во всём арабском и даже мусульманском мире. Тем не менее, Дональд Трамп представил свой план мирного урегулирования. Он предусматривает создание двух государств: еврейского и арабского.Но поскольку еврейское уже существует более 70 лет, целесообразнее говорить о создании подлинно суверенной Палестины. И у Израиля, и у Палестины столицей будет священный для иудеев, христиан и мусульман город Иерусалим. Только палестинцы получат Восточный Иерусалим. Фактически Трамп предложил раздел города, подобный в каком-то смысле разделу Восточного и Западного Берлина в годы «холодной войны». Данный план должен угомонить и израильтян, и палестинцев, после чего конфликт между двумя государствами, как считает Трамп, прекратится.Нетаньяху назвал план Трампа «сделкой века». Вероятно, ее поддержит и умеренное крыло палестинского движения. Но в арабском, в мусульманском мире много политических сил, не желающих отдавать ни пяди священного Иерусалима евреям. Ни под каким соусом, даже под видом раздела города на две части, обе из которых станут столицами суверенных государств.Также Израиль получит земли Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). Предстоит демилитаризовать Сектор Газа, то есть вывести из него все вооруженные формирования, созданные палестинскими националистами.В «сделку века» входит и разоружение главного палестинского национально-освободительного движения – ХАМАС. И этот момент вызывает очень большие сомнения. За десятилетия своего существования ХАМАС сам по себе превратился во влиятельного игрока на Ближнем Востоке, имеющего серьезных спонсоров и покровителей, финансовые проекты. Разве захотят лидеры ХАМАС расставаться со своим статусом?Разве захотят страны, использующие ХАМАС в целях давления на Израиль, лишать себя такого превосходного инструмента? Этот момент «сделки века» оставляет больше вопросов, чем ответов, и показывает, что Трамп – великий мастер эпатажа, но в реальной политике его проекты далеко не всегда могут быть удачными. Да и стоит ли верить на слово Трампу, который обещал вывод американских войск из Сирии и Афганистана, но по сути лишь перегруппировал их?Единственное, что может заинтересовать палестинских лидеров, – доступ к американским инвестициям, которые обещают быть очень щедрыми. Арабская Палестина живет в нищете, и масштабное финансирование ей поможет решать очень многие вопросы.Остается и еще один очень влиятельный ближневосточный игрок – Иран. Его позицию никто учитывать не собирается, а зря. Иран координирует деятельность «Хезболлы», которая десятилетиями досаждает Израилю не меньше, если не больше, чем движение ХАМАС.Что же касается встречи с Владимиром Путиным, то Нетаньяху, скорее всего, попытается добиться от российского президента поддержки «сделки века». Ведь без веского слова российского лидера ближневосточная политика сейчас не делается, а влияние России на палестинское движение традиционно было крайне высоким еще с советских времен. Тем более что Россия – партнер Сирии и Ирана, двух основных государств, покровительствующих палестинским движениям. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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