«Сделка века»: Киев купил у Лондона списанный ледокол

Украина, как известно, любит «донашивать» любую технику за своими западными старшими «братьями». Причём Киев расценивает этот как небывалый акт благородства со стороны коллективного Запада, который либо дарит, либо дешево продает всё, что списывает.Несмотря на все насмешки, «незалежная» гордится таким подгонами. Взять хотя бы старые американские катера, на которых толкового вооружения, как такового, нет. На днях США пообещали подарить Украине шесть катеров Mark VI. Разумеется, сами американцы вооружают их как надо, оснащая ракетами класса «земля-воздух» или противокорабельными ракетами.Вот только Киев получит их усеченную версию – только с радарами и ручными пулеметами. Такие катера станут лишь «надувной мишенью» в столкновении с более-менее боеспособным противником. А учитывая то, что Украина настраивает свои «подарки» против России, шансов на успех вообще нет.Но если приобретение катеров ещё можно хоть как-то оправдать, то вот покупку британского ледокола James Clark Ross за 5 млн долларов оправдать уже сложно. Лондон решил избавиться от судна, спущенного на воду более 30 лет назад, в канун Дня независимости Украины. Так сказать, предоставили «щедрый подарок».К слову, незадолго до продажи ледокол был выведен из состава Королевского флота по причине слишком уж большого возраста. Но в Одессе его оформили, провели техническую инвентаризацию и посчитали пригодным. Спасает ситуацию, вероятно, то, что сама Великобритания пользовалась этим судном нечасто.Правда, отсюда возникает другой вопрос: а где его собралась использовать Украина? Если только просто поставить для вида и любоваться им ещё не один десяток лет. Хотя от Киева можно ожидать и вывода ледокола в Черное море с последующими заявлениями о вступлении в борьбу за Арктику, «аннексированную» Россией. Или же море просто замерзнет после того, как Москва перестанет качать газ через украинский трубопровод. Тогда-то ледоколу найдется применение по назначению.Неудивительно, что российские военные эксперты назвали эту сделку «верхом идиотизма», но, к сожалению, на Украине этого не понимают или не хотят понимать.