Сделка с Путиным: США выведут войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с главой России Владимиром Путиным вывод американских войск из Сирии на встрече в Хельсинки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп готов вывести войска США и проамериканские объединения из юго-западных районов Сирии, если Россия закроет Ирану доступ к данным районам. Как отмечается, Трамп считает, что американские военные должны как можно скорее покинуть Сирию, поэтому готов отдать юго-западные районы под контроль правительственных войск САР.

Стоит отметить, что о желании Трампа вывести войска из Сирии известно уже довольно давно. «Мы надавали по шее ИГ [террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России. — «Газета.Ru»]. Мы уйдем из Сирии, вероятно, очень скоро», — говорил Трамп во время выступления в Ричфилде (штат Огайо) еще 30 марта.

При этом глава Белого дома подчеркивал, что собирается сделать это после того, как ИГ будет полностью разбито.

Тема возможного вывода американских военных из Сирии поднималась и раньше в частных беседах Трампа с советниками, сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных источников из администрации президента.

По информации Пентагона, на данный момент в Сирии находятся порядка 2 тыс. военнослужащих США. Это меньше, чем в ряде других стран на Ближнем Востоке. Например, по данным Пентагона за cентябрь 2017 года, наибольший контингент США располагается в Афганистане, где дислоцированы 15 298 военных и 1 202 гражданских сотрудника минобороны, в Ираке служат 8 892 солдата. Согласно американской стратегии нацбезопасности, армия США призвана сохранять баланс сил и обеспечивать безопасность Америки и их союзников от возможных террористических атак в ближневосточном регионе.

Большая часть американских военных сосредоточена именно на юго-западе Сирии, где расположена зона деэскалации. Проблема заключается в том, что эти территории контролирует поддерживаемая США «сирийская оппозиция». Официальный Дамаск стремится к возвращению контроля над этими территориями.

В Госдепе предостерегают, что любые военные действия сирийского правительства против юго-западной зоны деэскалации могут привести к расширению конфликта.

При этом всего неделю назад в США заявляли, что ответственность за эскалацию конфликта на юго-западе страны полностью лежит на России.

С таким заявлением выступила постоянный представитель американской стороны при ООН Никки Хейли. Она также подчеркнула, что Россия должна содействовать прекращению «нарушению сирийским режимом перемирия на юго-западе Сирии».

По словам Хейли, Сирия активизировала военные операции в регионе. Речь идет о зоне деэскалации, созданной Иорданией, США и Россией. «Мы ожидаем, что Россия использует свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе и по всей стране», — отметила Хейли. Она также добавила, что данные ООН свидетельствуют о гибели людей и перемещении свыше 11 тыс. человек из-за недавних операций, которые провела Сирия.

Неизвестно, является ли предполагаемая сделка по Сирии той самой уступкой, которую Белый дом ждет от Кремля — ранее об этом говорил госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как «неизбежное», и «уступки» с ее стороны могут позволить ей присоединиться к G7. Госсекретарь не смог сказать, какие именно шаги ждут от России, но подчеркнул, что Трамп по-прежнему считает «незаконным» вхождение Крыма в состав РФ в 2014 году, которое и привело к исключению страны из клуба.

Сам Трамп выразил надежду, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным сократит напряженность в отношениях двух стран.

Об этом сказала представитель Белого дома Линдси Уотерс, подчеркнув, что Трамп считает, что встреча с Путиным приведет к конструктивному взаимодействию. Она также отметила, что Трамп стремится к встрече с Путиным в интересах национальной безопасности США.