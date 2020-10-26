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Сделка с Курилами по сценарию США? Суга озадачил заявлениями о позиции Японии

26 октября 2020, 15:40  •  30 • Политика
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озадачил некоторыми заявлениями о позиции Токио. С одной стороны, он намерен подписать мирный договор с Россией по Курилам. С другой - назвал союз с США "главной осью" японской дипломатии. Не грозит ли в будущем сделка с Курилами американским сценарием?
Преемник Синдзо Абэ на посту премьер-министра Ёсихидэ Суга во время своей речи в парламенте сделал несколько громких заявлений. Некоторые всерьёз озадачили.
Так, с одной стороны, японский премьер намерен-таки решить вопрос с Курильскими островами, поставить точку и подписать мирный договор с Россией.
"Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений", - заметил Суга.
Ранее, к слову, он уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.
Однако настораживает в этом свете другой момент. Тот же Суга считает союз с Соединёнными Штатами "главной осью" японской дипломатии и политики в сфере обеспечения безопасности.
Напомним, один из моментов, которые вызывают у российской стороны вопросы, связан с присутствием армии США: а не появятся ли на Курильских островах американские военные базы в случае подписания мирного договора? Отсюда, основываясь на заявлениях нового японского премьера, возникает другой вопрос: не грозит ли в будущем сделка с Курилами американским сценарием?

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