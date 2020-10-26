Сделка с Курилами по сценарию США? Суга озадачил заявлениями о позиции Японии

Преемник Синдзо Абэ на посту премьер-министра Ёсихидэ Суга во время своей речи в парламенте сделал несколько громких заявлений. Некоторые всерьёз озадачили.

Так, с одной стороны, японский премьер намерен-таки решить вопрос с Курильскими островами, поставить точку и подписать мирный договор с Россией.

"Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений", - заметил Суга.

Ранее, к слову, он уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Однако настораживает в этом свете другой момент. Тот же Суга считает союз с Соединёнными Штатами "главной осью" японской дипломатии и политики в сфере обеспечения безопасности.

Напомним, один из моментов, которые вызывают у российской стороны вопросы, связан с присутствием армии США: а не появятся ли на Курильских островах американские военные базы в случае подписания мирного договора? Отсюда, основываясь на заявлениях нового японского премьера, возникает другой вопрос: не грозит ли в будущем сделка с Курилами американским сценарием?