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Сделка Путин-Трамп: США невыгодно, чтобы русские сдавали Сирию

02 июля 2018, 17:54  •  65 • Война
Полным ходом продолжается подготовка к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа, который пройдет 16 июля в Хельсинки. На нем планируется заключить историческую сделку о послевоенной судьбе Сирии.
Нейтралитет Хельсинки гарантирует прорыв
Становится известно все больше деталей предстоящей 16 июля в Хельсинки первой двусторонней встречи лидеров двух мировых сверхдержав: главы побеседуют с глазу на глаз, затем, возможно, состоится протокольное мероприятие и пресс-конференция, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По словам американского вице-президента Майка Пенса, на саммите будут обсуждать «широкий круг вопросов», включая ситуацию в Сирии. Чтобы подготовить встречу, в Москву на прошлой неделе специально прилетал советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
Как выяснили журналисты американского телеканала CNN, на саммите планируют подписать соглашение о послевоенном урегулировании в Сирии. Оно, в частности, касается одной из пяти «зон деэскалации» на юго-западе Сирии — в провинции Дера’а, которая граничит с Иорданией.
Еще год назад именно с властями Иордании, а также поддерживающих их США, было подписано соглашение о создании «зоны деэскалации»: о нем Владимир Путин и Дональд Трамп объявили по итогам встречи на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.
И целый год режим перемирия в провинции Дера’а соблюдался. Однако 19 июня сирийские правительственные войска начали здесь массированное наступление с целью подавить сопротивление боевиков из нескольких террористических группировок, а также поддерживаемой американцами «Свободной сирийской армии».
Боевиков, готовых сложить оружие, отправляют в провинцию Идлиб — ранее туда же выселили террористов (с членами из семей) из пригорода Дамаска, Восточной Гуты. Многие беженцы двинулись в сторону столицы с Иорданией. Сирийский центр мониторинга прав человека (базируется в Лондоне) подсчитал: с 19 июня в провинции Дара’а были убиты не менее 132 мирных граждан, в том числе 25 детей и 23 женщин.
Судьбу мятежников решают сверхдержавы
Что делать с мятежной провинцией, и какие еще вопросы будут решать Путин и Трамп, «Свободная пресса» расспросила старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Михаила Рощина.
«СП»: — Михаил Юрьевич, сообщение CNN о готовящейся сделке Путина и Трампа у многих экспертов породило сравнение с «Актом Молотова-Риббентропа» по разграничению сфер влияния в Восточной Европе. Как вы полагаете, это был специальный шаг в информационной войне вокруг Сирии?
— На мой взгляд, главная проблема встреч с Трампом состоит в том, что у него много противников и в США, и в Западной Европе, многие недовольны его новым подходом к внешней политике. Скажем, еще во времена Барака Обамы сложилась идея о необходимости противостоять «агрессивной» России.
О том, что наш президент до ввода нашей авиации и других воинских частей в Сирию постоянно призывал Обаму к совместным действиям, на Западе сегодня вообще не вспоминают.
Успехи Трампа в переговорах с Ким Чен Ыном тоже стараются поставить под сомнение, хотя любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что после встречи двух лидеров в Сингапуре обстановка на Корейском полуострове и всем Дальнем Востоке кардинально меняется.
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Мне всегда казалось, что, если где-то мы могли бы договориться с американцами, то, как раз, по Сирии. Трамп в отличие от Обамы, ослепленного иллюзиями о запредельном величии Америки, является сторонником, на мой взгляд, реальной политики. А с этой точки зрения ему выгодней, чтобы ситуацию в Сирии контролировали русские, а не Иран, который в принципе в этом случае мог бы выйти к границам Израиля, а это безусловно накалило бы обстановку на Ближнем Востоке.
«СП»: — То есть американцы все-таки делают ставку на сильные позиции России в ближневосточном регионе?
— С моей точки зрения, роль России в Сирии и регионе в целом скорее просматривается как умиротворяющая, особенно, если мы вспомним доверительные отношения нашего президента с израильским премьером.
На этом фоне достижение прогресса в переговорах по Сирии вполне реально. Американцы влезли в Сирию во времена Обамы, в то время как у нынешней американской администрации много других неотложных задач.
Вообще, Трамп старается постепенно, но последовательно пересмотреть традиционные подходы западной, в том числе и американской, внешней политики, и в этом плане он очевидно заинтересован во встрече с нашим президентом. Характерно, что посланец Трампа Джон Болтон был принят в Москве с подчеркнутым вниманием.
«СП»: — Ну а вообще Трамп способен договориться с Путиным?
— Вообще новый внешнеполитический курс Трампа ставит под вопрос всю западную политику последних десятилетий, и, как представляется, должен привести к появлению нового поколения западных политиков, готовых расстаться с иллюзиями прошлого.
Я не исключаю, что со временем Трамп будет готов пойти на пересмотр традиционной антироссийской риторики, связанной с событиями последних лет на Украине. Но это, на мой взгляд, не случится во время предстоящей встречи. Сейчас главное — сформировать хотя бы новый климат доверия в российско-американских отношениях.
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