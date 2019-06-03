Сделка по Сирии? Что США могут предложить Москве

Издание Asharq Al-Awsat сообщает, что «стороны обсудят дорожную карту, в рамках которой

США и их союзники предлагают Москве стимулы в Сирии — такие, как восстановление, легитимность [президента Башара Асада] и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране».

При этом портал отмечает, что подобная информация якобы получена от западных дипломатических источников.

Скорее всего, действительности в этом сообщении соответствует только одно — в конце июня секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат намереваются собраться в Иерусалиме и обсудить вопросы региональной безопасности.

Для начала уточним, что собой представляет «Аш-Шарк Аль-Аусат» (Asharq Al-Awsat). Это газета, которая печатается в Лондоне, Марселе, Нью-Йорке, Франкфурте, Касабланке, Каире, Дубае и Бейруте, а также в Саудовской Аравии — в Эр-Рияде, Джидде и Дахране. Издание входит в крупнейший на Ближнем Востоке издательско-финансовый холдинг — Саудовскую исследовательскую и маркетинговую группу. Ведущие позиции в списке ее владельцев занимает семья принца Ахмеда бен Сальмана, владеющая более 30% акций.

Таким образом, информация, что США и Израиль готовы предложить сделку — не более чем точка зрения саудитов на гипотетический исход этой встречи.

При этом появление подобной публикации напоминает информационный вброс со стороны Эр-Рияда, предпринятый с целью прозондировать мировое общественное мнение.

Можно даже предположить, что широкой общественности вряд ли станет полностью известно, какие вопросы обсуждали в ходе этой встречи (пока еще только планируемой).

Утечка информации о каком-либо предстоящем соглашении между США, Израилем и Россией со стороны высокопоставленных израильских источников исключена полностью.

Саудовская Аравия, безусловно, по многим вопросам является союзником Соединенных Штатов в регионе. Но, тем не менее, не настолько близким, чтобы со стороны лиц, близких к Болтону, в Эр-Рияд произошел слив конфиденциальной информации по предстоящей встрече.

Теперь остановимся на особенностях политического портрета Башара Асада, сформированного средствами массовой информации США и «коллективного Запада» в целом. Это, как известно, якобы «кровавый диктатор, убийца, который применяет оружие массового поражения против мирного населения». Самая, наверное, мягкая оценка, данная лидеру Сирии, заключается в том, что он является «нелегитимным президентом» своего государства.

Безусловно, в мировой политике бывают резкие развороты на 180 градусов, но столь радикальное и одномоментное изменение уже сформировавшееся и глубоко укоренившееся на Западе мнение о лидере Сирии выглядит маловероятным.

Столь же маловероятным выглядят и суждения, что после признания легитимности Башара Асада произойдет снятие санкций с Сирии в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране.

Скорее всего, пока Асад находится у власти в Сирии, никакого снятия санкций со стороны Вашингтона и европейских стран с Сирии не будет. Это может произойти только в том случае, если в Дамаске сформируется политический режим и возникнет лидер, полностью устраивавший коллективный Запад.

Но в случае появление подобных лиц в Сирии слишком велика вероятность, что все соглашения с Россией новые сирийские руководители пересмотрят (главным образом, вопросы о российских военных базах), и вполне возможно, что при самом худшем сценарии Москве будет предложено покинуть территорию Сирии.

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А это на практике означает полный проигрыш всей кампании России в регионе и утрату всех завоеванных геополитических позиций. Таким образом, все финансовые и материальные средства, все немалые усилия, все человеческие жертвы, принесенные Москвой, в этом случае окажутся напрасными. Допустить даже малейшую вероятность подобного развития событий Россия никак не может.

Теперь несколько слов о гипотетическом согласии Москвы сдерживать иранское влияние в Сирии. Теоретически, чтобы добиться каких-либо договоренностей с Россией по этому вопросу, Вашингтону надо пойти на какие-то уступки Москве. Конечно, и это возможно, но в сегодняшней ситуации Соединенные Штаты, скорее, решатся на военную кампанию против Ирана, чем пойти на соглашения с Москвой.

И, наконец, надо учитывать и реальную военно-политическую обстановку в Сирии.

По признанию самих американцев, сирийская оппозиция в настоящее время потерпела ряд болезненных поражений, раздроблена и находится в состоянии глубокого упадка. Ликвидация оставшихся очагов ее сопротивления со стороны правительственных войск Башара Асада — дело времени.

По большому счету, все козыри окончательного урегулирования ситуации в Сирии сегодня в руках Москвы. Идти на какие-либо уступки в этих вопросах России сегодня совершенно не с руки.

Кроме того, авторы Asharq Al-Awsat не упомянули еще об одном важном участнике всех ближневосточных процессов — Турции. Без ясного понимания позиции Анкары рассуждать о вопросах окончательного урегулирования сирийского конфликта было бы явно неосмотрительным.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).