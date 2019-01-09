Сделка по Брекзиту – что она принесёт?

Банк Англии считает, что «жёсткий» Брекзит будет хуже мирового финансового кризиса 2008 года

29 марта 2019 года Великобритания должна покинуть Евросоюз. Ожидаемый Brexit является главной политической целью правительства Терезы Мэй.

Во второй половине декабря британский парламент ушел на рождественские каникулы и снова соберётся только после Нового года, когда останется всего два с половиной месяца, чтобы договориться с Евросоюзом о всех параметрах сделки по Брекзиту. Нынешний вариант сделки не устраивает как ни парламентское большинство, так и парламентскую оппозицию, а пересматривать условия соглашения о Брекзите не готов Евросоюз. Недовольство депутатов из консервативной партии действиями премьер-министра настолько велико, что 11 декабря Тереза Мэй отменила решающее голосование по Брекзиту; на следующий день группа депутатов-консерваторов внесла в парламент вопрос о недоверии правительству, который Тереза Мэй преодолела 63 процентами голосов поддержки.

Новое голосование по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза должно состояться в британском парламенте 15 января.

Сейчас, после нескольких месяцев переговоров, Великобритания и ЕС, в принципе, договорились о заключении соответствующего соглашения. Согласованный документ на 585 страницах является юридически обязательным условием выхода Великобритании из ЕС. В нём говорится, что Великобритания должна выплатить Европейскому союзу примерно ₤39 млрд, а также оговаривается статус граждан Великобритании, проживающих в странах ЕС, и граждан ЕС, проживающих в Великобритании. Пока между Брюсселем и Лондоном нет договорённости по границе с Северной Ирландией, которая на референдуме 2016 года проголосовала против Брекзита и требует для себя особого порядка отношений с ЕС. Лондон считает, что «особый порядок» невозможен без установления между Северной Ирландией и остальной Британией более жёстких границ, чего никто не хочет.

Есть ещё «310-мильная сухопутная граница Великобритании с ЕС – между Северной Ирландией и членом Евросоюза Республикой Ирландия, которая не считалась большой проблемой во время референдума 2016 года, но стала доминировать в идущих сейчас переговорах по Брекзиту», – пишет BBC.

Ни одна из сторон не хочет возвращения к контрольно-пропускным пунктам, таможенным постам и камерам наблюдения на границе. Поэтому Великобритания и ЕС договорились создать так называемый backstop (задний ход), иначе говоря, дать Северной Ирландии возможность придерживаться правил Евросоюза по продуктам питания и ряду товарных стандартов. Это предотвратит необходимость проверок товаров на ирландской границе, но потребует, чтобы некоторые товары, ввозимые в Северную Ирландию из остальной части Великобритании, подвергались новым проверкам и контролю.

Backstop будет фактически удерживать всю Великобританию в таможенном союзе ЕС. Это и заставило многих депутатов британского парламента отвергнуть сделку Терезы Мэй с Евросоюзом. Они хотят, чтобы backstop был отменён, правительство же настаивает на том, что это невозможно. Наткнувшись на сопротивление депутатов собственной партии, Тереза Мэй попыталась найти поддержку в Брюсселе. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер непреклонен: сделка пересмотрена не будет.

Парадоксально, что когда после победы консервативной партии на выборах 2015 года премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о начале переговоров по пересмотру участия Великобритании в ЕС, в числе обсуждавшихся вопросов не было таможенной проблематики, которая сейчас стала камнем преткновения. К декабрю 2015 года стороны договорились по всем вопросам кроме ужесточения миграционной политики, что и послужило для Кэмерона поводом объявить о проведении референдума о выходе из ЕС.

Героями победного референдума о Брекзите стали частная британская компания Cambridge Analytica (CA) и талантливый политтехнолог Доминик Каммингс. CA собирала данные о пользователях Интернета и соцсетей и составляла их психометрические портреты для разработки таргетированной рекламы. Алгоритмы этих технологий разработал Михал Косински, психолог из Стэнфордской высшей школы бизнеса. Швейцарское издание Das Magazine провело расследование, показавшее, что Cambridge Analytica существенно повлияла на исход референдума по Брекзиту. Сейчас начато расследование в отношении Доминика Каммингса, которого обвинили в нецелевом расходовании средств.

Как бы то ни было, политтехнологи уловили настроения большинства британцев, которые тревожились, как отметил позднее известный немецкий политик Йошка Фишер, «не по поводу экономического богатства, они требовали полноценного политического суверенитета; и их определение суверенитета опиралось не на объективные факты, касающиеся настоящего или будущего страны, а на прошлое Британии, глобальной державы XIX столетия».

Референдум состоялся 23 июня 2016 года. 51,89 % граждан Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза, 48,11 % высказались против. Международный медиапортал Project Syndicate резонно заметил, что «сторонники Брекзита поразительно похожи на американских сторонников Дональда Трампа и французских приверженцев «Национального фронта» Марин Ле Пен.

После оглашения результатов референдума основной индекс Лондонской фондовой биржи FTSE показал самое сильное падение за всю историю – 7,5 %, или 475 пунктов. Британский фондовый рынок за 24 июня потерял ₤100 млрд общей капитализации. На сегодняшний день лондонские биржевые площадки по объёму сделок являются самыми крупными в мире, но перспектива разделения финансовых потоков в связи с Брекзитом может привести к потере Лондоном лидирующих позиций. В этом случае наиболее вероятно на позиции лидера выйдет занимающая сейчас второе место в Европе Франкфуртская биржа.

«Лондон к марту 2019 года потеряет до ₤700 млрд фунтов в активах, – пишет The Guardian, – так как банки начинают переводить бизнес во Франкфурт». Лоббистская группа Frankfurt Main Finance обнародовала эту цифру после того, как было подтверждено, что 30 банков и финансовых фирм выбрали город в Германии местом своей новой штаб-квартиры в ЕС.

Общее число иностранных банков, готовящихся уйти из Соединённого Королевства, по данным Frankfurt Main Finance, может достичь 37. В их число входят такие гиганты, как JP Morgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, Lloyds, Standard Chartered, Credit Suisse, Citigroup и Nomura, планирующие расширить или открыть новые офисы во Франкфурте.

Банк Англии прогнозирует, что если между Соединённым Королевством и Евросоюзом не будет достигнуто устраивающее обе стороны торговое соглашение (The Deal) об условиях Брекзита, то «жёсткий» (No Deal) Брекзит будет хуже кризиса 2008 года. И напротив, если Тереза Мэй сумеет договориться об условиях Брекзита с Евросоюзом, это стимулирует небольшой экономический рост в течение следующих пяти лет, но только в случае, если Британия сохранит самые тесные торговые связи с ЕС.

Не все финансовые эксперты согласны с таким прогнозом. Бывший член комитета Банка Англии по кредитно-денежной политике Эндрю Сентенс пишет, что этот прогноз спекулятивен. А Нобелевский лауреат 2008 года экономист Пол Кругман считает, что алармизм Банка Англии по поводу падения британского ВВП «преувеличен».

Российские военные аналитики из корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» считают, что одним их серьёзных мотивов Брекзита является нарастающая потеря конкурентоспобности британского военно-промышленного комплекса. Они обращают внимание на непрерывное возрастание начиная с 80-х годов ХХ века цен на продукцию ВПК Великобритании и других ведущих стран Запада, «в частности на широкий спектр изделий авиапрома, а также бронетехники». По мнению российских военных экспертов, нацеленность Дональда Трампа на протекционистские меры и английский Брекзит стали ответом англосаксов на усугубляющийся проигрыш в мировой конкуренции.