Сделка по-американски: почему США предлагают создать «банк ядерного топлива» вместо СВПД

Альтернативой Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) может стать «международный банк ядерного топлива» для Ирана и других ближневосточных стран, заявил американский сенатор Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению политика, таким «банком» могли бы пользоваться государства для развития мирного атома. При этом Грэм отметил, что топливо в таком случае будет производиться за пределами Ближнего Востока. По мнению экспертов, предложение США — это попытка расширить своё влияние на ближневосточные страны и одновременно вытеснить Россию с мирового рынка атомной энергетики. Аналитики считают, что эта идея обречена на провал, как и другие попытки Соединённых Штатов пересмотреть сделку или заключить новую.

Глава юридического комитета сената США Линдси Грэм во время Мюнхенской конференции выступил с инициативой по созданию «международного банка ядерного топлива».

Американский сенатор считает, что такой «банк» может стать достойной альтернативой СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — политическое соглашение по иранской ядерной программе, заключённое между Ираном и шестью государствами: Россией, США, КНР, Великобританией, Францией и Германией), из которого Соединённые Штаты вышли в одностороннем порядке в 2018 году. После выхода из сделки Вашингтон объявил о возвращении жёсткого санкционного режима в отношении исламской республики.

Как отметил политик, США сняли бы с Ирана санкции в обмен на такую сделку, которая обеспечила бы «арабским странам и Ирану равные условия».

«Доступ к ядерной энергии будет у всех. Топливо будет поставляться из Франции или из какой-нибудь другой страны, и это будут гарантированные поставки. Только никому нельзя будет заниматься обогащением (урана. — RT). Самый крупный просчёт в рамках СВПД, по моему мнению, состоит в непонимании, с кем имеешь дело. Иранцы хотят обзавестись ядерной бомбой. Надеюсь, они примут предложение о поставках ядерной энергии в обмен на отказ от обогащения урана и этим самым докажут, что я неправ», — заявил Грэм.

Американский сенатор Линдси Грэм

Reuters

© Erin Scott

Сенатор также добавил, что после заключения новой сделки «арабские страны и Иран смогут получать ядерную энергию во всём необходимом объёме», но «топливные стержни будут изготавливаться за пределами региона».

Ранее, в декабре 2019 года, на Дохийском форуме в Катаре Грэм уже выступал с инициативой поменять СВПД на «региональное соглашение». Однако тогда сенатор рассказал об общей концепции, не углубляясь в детали, лишь подчеркнув необходимость сменить «плохой договор с Ираном» на более удачную альтернативу, с которой бы «согласились в регионе».

Напомним, в середине января министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки из-за того, что Тегеран прекратил выполнение части обязательств по СВПД. Как подчеркнули главы внешнеполитических ведомств в совместном заявлении, они не согласны с аргументами Ирана о том, что у республики есть право на такие шаги.

Однако МИД России считает, что действия иранской стороны — вынужденный шаг на фоне противоречий между участниками «сделки», который не несёт угрозы распространения ядерного оружия.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия европейских стран относительно запуска механизма урегулирования споров по СВПД свидетельствуют о том, что государства ЕС воспользовались ситуацией, чтобы «с облегчением свалить на Иран вину за всё, что происходило». Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, в свою очередь, сообщил, что такой шаг европейских стран может привести к дальнейшей эскалации ситуации и исчезновению шансов на сохранение сделки.

При этом в МИД Ирана сочли, что действия трёх стран Евросоюза по запуску такого механизма «юридически необоснованны и политически являются стратегической ошибкой».

«Речь идёт о расширении влияния»

Как отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, инициатива Грэма предполагает, что США смогут извлечь из альтернативной сделки взамен СВПД максимальное количество преференций. В частности, «речь идёт о расширении своего влияния» на Ближнем Востоке посредством формирования «международного банка ядерного топлива».

«Если соответствующие страны присоединятся к этому банку, они начнут получать от США средства на развитие своей атомной энергетики и необходимой инфраструктуры. А зная специфику американской политики, мы можем говорить о том, что будут созданы такие условия для использования этих кредитов, которые позволят Соединённым Штатам оказывать влияние на руководство этих государств», — заявил эксперт.

Кроме того, Васильев полагает, что такой банк будет «диктовать выбор компаний или корпораций, которые займутся сооружением атомных электростанций или поставкой необходимых деталей для АЭС».

«На мировом рынке атомной энергетики очень активен российский «Росатом». На мой взгляд, это самый главный конкурент Соединённых Штатов. И здесь очевидно, что они хотят создать такие условия, чтобы постепенно начать вытеснение России с мирового рынка атомной энергетики. Также эта инициатива содержит в себе скрытое предложение для Ирана присоединиться к новой сделке и отказаться от сотрудничества с Россией», — считает аналитик.

Подобного мнения придерживается и Александр Асафов. По словам политолога, Вашингтон «прекрасно осознаёт, что Россия успешна в разработке единой системы поставок, отработке и хранении ядерного топлива — Штатам вмешаться в этот контур крайне сложно без дополнительных уловок».

«Ведь российские и американские технологии отличаются, причём по ряду направлений США отстают. Поэтому они и ищут новые возможности и союзников, чтобы потеснить Россию и в этом направлении», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Асафов также подчеркнул, что предложение Грэма, с одной стороны, призвано найти союзников во Франции, которая является частью ядерного клуба, а с другой — «транслировать месседж арабским странам и Ирану, чтобы они отказались от своих ядерных программ».

«Этот проект не имеет конкретных очертаний, однако такое предложение сенатора — попытка привязать к международной безопасности вопрос приоритетной экспансии американских атомных технологий», — пояснил аналитик.

Однако, по мнению Асафова, такая «инициатива не имеет шансов на реализацию».

«Думаю, президент Франции Эммануэль Макрон отнесётся к этому предложению достаточно прохладно. Что касается Ирана, никаких подобных покушений на свой суверенитет он не потерпит», — уверен эксперт.

Здание Конгресса США в Вашингтоне

AFP

© Saul Loeb

«Хотят принудить Иран сесть за стол переговоров»

Стоит отметить, что инициатива Грэма — не первое попытка Соединённых Штатов заменить СВПД альтернативным соглашением.

С предложением заключить новую ядерную сделку с Ираном выступил в июне 2019 года госсекретарь США Майк Помпео. В интервью немецкой газете Rheinische Post одним из пунктом соглашения глава Госдепа назвал снятие санкций с Ирана.

«Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он будет готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности для производства атомного оружия, которое представляет угрозу миру», — сказал госсекретарь.

Кроме того, он выразил надежду, что рестрикции заставят Тегеран сменить политический курс и перейти к переговорам.

Однако в Тегеране неоднократно заявляли, что не намерены пересматривать СВПД или создавать новое соглашение в угоду Соединённым Штатам. 15 января глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в очередной раз подчеркнул, что исламская республика не собирается изменять Совместный всеобъемлющий план действий, как этого требуют США.

«Иран верит в дипломатию, но не намерен пересматривать резолюцию Совбеза ООН, по которой было достигнуто соглашение с правительствами шести государств и Европейским союзом», — написал он на своей странице в Twitter.

Told #Raisina2020 that Iran believes in diplomacy: but not in re-negotiating a UNSC Resolution we agreed on with 6 Governments & EU.



We did not sign an "Obama deal" to go for a "Trump deal" now. Even if we did, who's to say we won't need Biden, Sanders or Warren deal next year? pic.twitter.com/Lf1AovSINJ — Javad Zarif (@JZarif) January 15, 2020

В свою очередь, в начале января президент США Дональд Трамп призвал Россию, Китай и страны евротройки отказаться от ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым соглашением, которое якобы сделает мир более безопасным и мирным. По словам американского лидера, Тегерану пора отказаться от «ядерных амбиций».

«Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать реальность. Они должны выйти из того, что осталось от СВПД», — говорил Трамп.

Как отметил Владимир Васильев, все последние предложения со стороны США создать альтернативу СВПД говорят о том, что у Вашингтона сейчас есть «идея фикс — поставить под контроль программы по развитию атомной энергии в мирных целях».

«Ради этого подобные предложения и выдвигаются. Это одна из форм попытки переделать мировой энергетический рынок в его ядерном сегменте», — пояснил эксперт.

При этом Васильев подчеркнул, что США своими действиями, в том числе и предложениями об альтернативах СВПД, «хотят принудить ИРИ сесть за стол переговоров».