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Сделка ОПЕК+ провалилась - "это конец, провал". России не страшно?

07 марта 2020, 17:35  •  53 • В мире
С 1 апреля заканчивается действие ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Встреча по вопросу продления сделки, проходившая в Вене, была безрезультатной. "Это конец, провал", - заявил один из участников переговоров.
Речь идёт о переговорах стран, входящих в картель производителей нефти (ОПЕК), а также присоединившихся к ним России, Казахстана и Азербайджана в рамках формата ОПЕК+.
Участники встречи обсуждали продление сделки о сокращении добычи нефти и возможность дополнительного искусственного сокращения добычи чёрного золота для поддержания его стремительно падающей цены. Однако договориться так и не удалось ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении уже существующей сделки.
"Сделки нет. И нет "плана Б", - заявил журналистам после заседания членов ОПЕК+ представитель Омана Али ар-Риями.
По словам участников переговоров, "камнем преткновения" стала позиция России, которая не поддержала предложение ещё больше снижать объёмы добычи топлива, а предложила продлить соглашение на существующих условиях.
Между тем министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова к снижению цен на нефть благодаря накопленным резервам.

Логика сделки ОПЕК+

Новый вариант соглашения ОПЕК+ предполагает более жёсткое сокращение нефтедобычи - ещё на 600 тысяч баррелей в сутки в сутки. При этом до конца 2019 года, согласно договорённости, предусматривалось сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Дело в том, что с нового года стоимость эталонного сорта Brent сократилась почти на четверть, что больно бьёт по экономикам стран, ориентированных на добычу нефти. Это относится и к России.
Логика сделки ОПЕК+ понятна: зачем продавать стратегическое сырьё здесь и сейчас по низким ценам, когда можно придержать его до лучших времён.
Однако, когда именно наступят эти "лучшие времена", никто сказать не может. При этом ряд стран, которые не поддержали сделку, добычу, наоборот, продолжают наращивать, подминая под себя рынки "экономных конкурентов". При этом, после того как ограничения на добычу будут сняты, вернуть покупателей, потерянных во время действия соглашения ОПЕК+, будет сложно.

Переговоры будут продолжены

Как сообщается в коммюнике, принятом по итогам заседания министров ОПЕК+, консультации и переговоры по этому вопросу будут продолжены.
"Рынку нужно решение о сокращении добычи. В течение ближайших недель, думаю, мы можем провести консультации и принять новое решение. Нам нужно успокоиться и снова провести переговоры", - сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.
Однако без согласия России сокращать нефтедобычу никто из участников сделки не будет, а механизм соглашения о сокращении добычи нефти сохраняется. При этом Зангане надеется на то, что до начала апреля всё-таки будет достигнуто новое соглашение ОПЕК+.

Россия не будет сокращать добычу нефти

Наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов компаний, заявил глава Минэнерго Александр Новак после окончания переговоров ОПЕК+.
"По итогам ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, с 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи... Наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов компаний", - цитирует ТАСС слова глава Минэнерго России.

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