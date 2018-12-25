Сделка не помогла: Бутову продолжают держать в одиночной камере

Администрация тюрьмы, где находится гражданка России Мария Бутина, не изменила ее режим содержания. Девушка по-прежнему находится в одиночной камере, более того, время ее пребывания там снова продлили. Не помогла и сделка со следствием, на которую согласилась пойти Мария.

В очередной раз был продлен срок пребывания в одиночной камере гражданки России Марии Бутиной. Об этом сообщил советник-посланник российского посольства в США Сергей Трепельков.

По словам дипломата, в среду, 26 декабря, Бутову в тюрьме должны в очередной раз посетить сотрудники посольства России.

Почему Мария оставлена в изоляторе, неизвестно. Не исключено, что она будет там находиться вплоть до судебных слушаний, которые запланированы на 12 февраля.

Отказ администрации американской тюрьмы перевести Марию на общий режим содержания произошел на фоне сделки со следствием, на которую пошла Бутина, обвиняемая властями США в работе иностранным агентом без регистрации в Министерстве юстиции США.

По версии стороны обвинения, Мария завязывала контакты с американскими гражданами с целью налаживания американо-российских отношений, тем самым "вмешиваясь в политику США".