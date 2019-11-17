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Сделка на $2 млрд: Россия продаст саудитам С-400

17 ноября 2019, 18:09  •  149 • Война
Саудовская Аравия и Россия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева, передает РИА «Новости».
Договор между Москвой и Эр-Риядом был заключен еще в 2017 году. Окончательная договоренность о сделке была достигнута в ходе встречи президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абделем Азиз Аль Саудом.
Кроме саудитов, к С-400 проявляют интерес и другие ближневосточные игроки, добавила Воробьева, однако конкретные страны называть не стала.
Помимо «Триумфов», Саудовская Аравия должна получить от противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», огнеметные системы ТОС-1А, автоматические гранатометы АГС-30 «Пламя» и автоматы Калашникова АК-103.
Сумма сделки с Эр-Риядом составляет более $2 млрд, отмечается в сообщении.
В сентябре саудовская противовоздушная оборона не сумела эффективно отразить атаку беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Президент России Владимир Путин прокомментировал этот инцидент — по его словам, Эр-Рияду следует купить российские зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400 для защиты своих НПЗ.
«Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — заявил российский лидер.
Российские вооружения надежно защитят любые объекты инфраструктуры королевства, добавил Путин.
С-400 «Триумф» — разработанная в девяностых годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется «Ворчун». Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.
Дальность действия достигает 400 км, а с подключением экстраординарных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, если они летят на высоте до 30 км.
В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан между РФ и Китаем. В КНР российский ЗРК назвали лучшим в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400. Армия Индии также купила С-400 у России, заявив, что не боится американских санкций.
Российские Вооруженные силы также активно используют С-400. В пресс-службе концерна «Алмаз-Антей» сообщили о передаче Минобороны РФ очередного полкового комплекса зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф». По словам представителя концерна, результаты начальных стрельб показали, что техника работает без замечаний. Летом 2007 года в городе Электросталь Московской области на боевое дежурство заступил первый дивизион, оснащенный ЗРК С-400. В 2009 году к нему прибавился второй дивизион, составивший вместе с первым 606-й гвардейский зенитный ракетный полк.
В начале ноября стало известно, что Россия раньше срока завершила поставки комплексов С-400 в Турцию. «Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии», – сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Москва и Анкара подписали соглашение о поставках ЗРС С-400 «Триумф» в 2017 году. Это стало крупнейшим контрактом России со страной — членом НАТО. Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона на сумму около 2,5 млрд долларов.
Соглашение стало причиной ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном. Недовольство США связано, в частности, с риском этого предприятия для НАТО, о чем заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.
30 октября палата представителей конгресса США абсолютным большинство голосов одобрила введение санкций против Турции, в том числе из-за покупки Анкарой комплексов С-400. Еще одной причиной для подобного решения стала военная операция Анкары против курдов в Сирии.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что если США все же введут «враждебные» санкции против Турции за покупку российских С-400, то Анкара будет готова ответить. Однако при этом турецкая сторона заинтересована в сотрудничестве и партнерских отношениях с Америкой как партнером по НАТО.

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