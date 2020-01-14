Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов

По сути, все годы своего президентства Дональд Трамп считал своей главной задачей сформировать новую модель торгово-экономический отношений с Поднебесной. Задача была не из легких, но ее следовало выполнить: слишком большой и опасный сложился торговый дисбаланс в пользу КНР и ее товаров, покупаемых Америкой. А Трампу, как мы хорошо помним, кровь из носа нужно было восстанавливать собственную промышленность и в целом хотя бы относительно независимую от внешних факторов экономику.

Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки. По сути, торговая война между странами если не будет закончена, то уж точно можно говорить о стратегическом перемирии. При этом Белый дом, используя самый разный инструментарий, вынудил-таки КНР покупать больше американских товаров. За два года она должна приобрести у Америки продукции на 200 миллиардов долларов: промышленных товаров, энергоносителей и сельхозпродукции.

Впрочем, и китайцы внакладе не остались: Вашингтон не станет вводить повышенные пошлины на китайскую высокотехнологичную продукцию на сумму 160 миллиардов долларов. Плюс к тому Минфин США исключил Китай из списка валютных манипуляторов и пообещал не вводить новых ограничительных мер.

А ведь еще не так давно стороны регулярно обменивались экономическими ударами: введением этих самых повышенных пошлин на десятки и даже сотни миллиардов, а также разного рода санкций. В результате заключения сделки Трамп, разумеется, сможет записать ее в актив и предъявить избирателям, а также оппонентам как убедительный аргумент в свою пользу на предстоящих выборах. Нельзя не учитывать, что к ожидаемому результату Вашингтон пришел отнюдь не только при помощи прямого давления на Пекин.

По сути, американская военно-политическая машина задействовала максимальный инструментарий, чтобы влиять на партнеров Китая, ослабляя переговорные позиции последнего. События в Иране в большой степени тоже элемент в этой игре, хотя у Трампа есть и свое собственное отношение к Тегерану, которое симпатией никак не назовешь. Не секрет, что Пекин закупает много иранской нефти. И нанося урон Исламской республике Иран, США пытаются убить двух зайцев: ослабить враждебный режим в Тегеране, но в первую очередь заменить покупаемую КНР иранскую нефть своей.

Кстати, добиваясь этой цели, американцы действуют не только "окольными путями", но и напрямую. Министр финансов США Стивен Мнучин так и заявил: Белый дом в ходе торговых переговоров добивается полной отмены закупок Китаем углеводородов из Ирана. Более того, Вашингтон уже ввел санкции в отношении китайских компаний, занимающихся их транспортировкой. Так что тактические и отчасти стратегические успехи Дональда Трампа по установлению принципиально новой модели отношений с Пекином, безусловно, есть. Глупо это отрицать.

Но и Китай с его мудростью, богатейшим опытом и философией не был бы Китаем, если бы просто так сдавал свои позиции. Некоторые конспирологи считают, что все мировые процессы сегодня моделируются в Пекине. Наверное, это преувеличение. Но знаменитая фраза Мао Цзедуна "умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра" – далеко не абстракция. Возможно, эта умная обезьяна когда-то еще будет наблюдать гибель тигров. Каких бы то ни было.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik