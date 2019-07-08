«Сделка — на стадии реализации»: в Москве и Анкаре рассказали о поставках Турции российских С-400

Комплексы С-400 «Триумф» будут доставлены в Турцию авиацией, вопросом их размещения займётся Минобороны республики, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, подготовка к поставке Анкаре российских зенитных ракетных систем продолжается. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что соглашение находится «на стадии реализации». При этом стороны уклонились от разглашения каких-либо подробностей о сроках поставок и месте дислокации зенитных комплексов, хотя все даты уже согласованы.

Реализация контракта по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Анкаре идёт согласно графику и находится «на должной стадии». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшийся предоставить более подробную информацию на этот счёт.

По его словам, российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали эту тему в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора.

«Они (поставки. — RT) упоминались, безусловно. Это сделка, находящаяся на стадии реализации», — уточнил Песков.

В свою очередь, Эрдоган в ходе брифинга перед отлётом в Сараево для участия в саммите организации «Процесс сотрудничества Юго-Восточной Европы» рассказал о текущей ситуации по этому вопросу.

«Подготовка к отправке С-400 в нашу страну продолжается. Есть даты, о которых мы договорились с российской стороной, но не заставляйте меня их называть, это некорректно», — отметил турецкий лидер.

Он также ушёл от ответа на вопрос о том, где конкретно будут установлены системы «Триумф» после их получения. При этом глава государства выразил надежду на то, что постановка С-400 на вооружение турецкой армии внесёт свой вклад в обеспечение безопасности страны, региона и мира в целом.

«Где ЗРК будут размещены в Турции? Этим занимаются соответствующие ведомства: Минобороны, Генштаб. Они примут решение», — добавил Эрдоган.

При этом президент уточнил, что поставки комплексов будут осуществляться с помощью авиации.

В пятницу, 5 июля, телеканал Haberturk сообщил, что девять российских технических специалистов уже прибыли в Турецкую Республику для проведения работ по разворачиванию С-400. На этой неделе ожидается прибытие ещё одной команды, а также непосредственная поставка первого зенитно-ракетного комплекса. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын 4 июля также указывал на то, что системы окажутся на территории страны «в ближайшие дни».

Напомним, что контракт о поставках российских систем ПВО «Триумф» был подписан Москвой и Анкарой в сентябре 2017 года. Соглашение подразумевает приобретение четырёх дивизионов С-400 за $2,5 млрд.

Вместе с тем вопрос реализации контракта сопровождается давлением на Турцию со стороны Соединённых Штатов Америки, в том числе посредством американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Обе страны входят в НАТО, и в Вашингтоне заявляют, что российские ЗРК несовместимы со стандартами Североатлантического альянса, поэтому Анкара должна отказаться от С-400 и приобрести взамен американские системы ПВО Patriot.

К тому же в Пентагоне пригрозили приостановить участие Турции в программе по созданию американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, если Анкара не откажется от исполнения контракта по российским ЗРК. На турецких предприятиях производят порядка 800 деталей для истребителей, включая части фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилота. Турция намеревалась приобрести около 100 самолётов F-35.

В конце июня власти США подтвердили невозможность использования турецкой стороной как российской, так и американской военной техники.

«Мы не хотим, чтобы российские системы выявляли способности нашего «Стелса». Вы не можете иметь обе системы одновременно», — заявила постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон на брифинге в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны стран НАТО.

По её словам, Турция столкнётся с «серьёзными последствиями», если не откажется от С-400. Она также выразила надежду, что президенты Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган найдут решение в ходе встречи на саммите G20 в Осаке.

Позднее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал, что напряжённость между Анкарой и Вашингтоном снизилась после беседы глав государств в Японии.

«Сделка по С-400 закончена, речь идёт о процессе поставок. С-400 мы покупаем. После последних заявлений разноголосица насчёт С-400 начала утихать. Могу сказать, что сейчас процесс идёт в более спокойном русле», — пояснил глава МИД республики.

Добавим, согласно опубликованным турецким изданием Hürriyet Daily News результатам опроса, следует: 44% опрошенных поддерживают реализацию сделки с Москвой по покупке ЗРК С-400, несмотря на угрозу американских санкций.

Вместе с тем 55% респондентов положительно высказались о партнёрстве с Россией, тогда как 40% заметили, что Соединённые Штаты не заслуживают доверия. Вдобавок 80% опрошенных видят в США угрозу для Турции.