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"Сделают выводы": чем обернется скандал с сербами для Захаровой

11 сентября 2020, 18:30  •  89 • Политика
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломат рассказал о последствиях для представителя МИД РФ
Международный скандал из-за шутки Марии Захаровой об Александре Вучиче исчерпан – Владимир Путин лично извинился перед коллегой. Какими будут последствия для официального представителя МИД и дойдет ли до увольнения, рассказал завкафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
Эксперт высказался: в этом деле масса нюансов. Скорее всего, Захаровой скажут, что впредь в таких случаях лучше советоваться, а вот увольнять ее, по мнению Панова, не будут. Порой и дипломаты ошибаются, а Мария Владимировна прославилась как раз благодаря своим "живым" высказываниям.
"Пожурят, сделают выводы",
– резюмировал специалист. Панов также добавил в беседе с НСН: этот случай показал, что российская дипломатия переживает не лучший период. С близкими союзниками необходимо быть осторожнее.
Скандал разгорелся после того, как Мария Захарова прокомментировала фото со встречи сербского президента с Дональдом Трампом. Позже представитель МИД объяснила, что таким образом она раскритиковала "видимость собственной исключительности", которую создают США, напоминает "Свободная пресса".
Позже перед Александром Вучичем лично извинились Владимир Путин и Сергей Лавров.

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