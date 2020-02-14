«Сделано у них»: сравнение экономики Украины образца 1989 с годом 2019 • 74 • Аналитика

Говоря об экономике Украины, называя умопомрачительные цифры, якобы характеризующие «взрывной рост ВВП», сегодняшняя власть (как, впрочем, и все предыдущие правительства) молчит о том непреодолимом разрыве, который отделяет нынешнюю полуколонию Запада от одной из наиболее развитых в промышленном и научном отношении республик Советского Союза – УССР.



Итак, 1989 год.







Украинская Советская Социалистическая Республика по численности населения (тогда еще с Крымом и Донбассом) была равна таким крупнейшим европейским государствам, как, допустим, Франция. Более того, она превосходила их по целому ряду показателей - как добывающей и перерабатывающей промышленности, так и другим экономическим параметрам. Еще бы – шахты (в основном Донецкого и Луганского регионов) выдавали на-гора по 130 миллионов тонн угля в год, стабильная добыча железной руды и высокоразвитое металлургическое производство позволяли УССР держать первое место в Европе по выплавке стали — 56 миллионов тонн ежегодно. Чугуна выплавлялось 47 миллионов тонн в год. Республика по праву гордилась своим машиностроением – только тракторов в год с конвейеров ее заводов сходило более 100 тысяч. Также – более 150 тысяч легковых и 30 тысяч грузовых автомобилей.



Только на Украине делались знаменитые на весь СССР роторные экскаваторы и комбайны для сбора кукурузы и свеклы. Изготовлялось более 40% силовых трансформаторов, оборудования для металлургических производств – доменного, сталеплавильного и сталепрокатного. Не отставало и высокоточное, наукоемкое машиностроение – авиазаводы УССР отправляли в небо по 250 крылатых машин в год, КБ «Южное» разрабатывало и создавало мощнейшие ракеты как для оборонных, так и для мирных нужд. На стапелях расположенных на юге республики судостроительных заводов закладывались не только сухогрузы и сейнеры, но также грозные крейсеры и даже авианосцы. Черноморское пароходство, в которое входило более 230 судов различного водоизмещения и назначения, считалось крупнейшим в мире и приносило ежегодно прибыль в сотни миллионов полновесных советских рублей. Его годовая валютная выручка к описываемому нами моменту перевалила за 750 миллионов долларов.



Более чем успешным было и украинское сельское хозяйство. Десятки миллионов голов крупного рогатого скота и свиней, сотни миллионов голов домашней птицы, развитая пищевая и перерабатывающая промышленность. Аграрии УССР обеспечивали продуктами питания не только местных жителей, но и значительную часть населения Советского Союза. В 1989 году УССР давала стране больше половины сахара, треть растительного масла, четверть – животного, пятую часть кондитерской продукции и пива. Одним словом, УССР имела народное хозяйство, которым гордилась вполне по праву. Гордился весь СССР.



Что от этого осталось по состоянию на прошлый год? Что "сделано у них"...



Авиационная промышленность и кораблестроение уничтожены практически полностью. Украинские тракторы и автомобили? Да не смешите... Фактически разрушены не только машиностроение, крупнейшие оборонные производства, но даже легкая и пищевая промышленность. Уже к 2016 году (когда украинской «нэзалэжности» исполнилось четверть столетия) было подсчитано: добыча угля упала почти в 4 раза, выплавка стали — в 2,5 раза. По всем остальным параметрам статистика либо такая же, либо еще более печальна.



Сельское хозяйство? Вот оно вроде бы демонстрирует рост. Однако тут надо понимать тонкости — поголовье крупного рогатого скота, к примеру, упало в 12 раз, свиней и птицы – более чем вдвое. Зато что ни год растут посевы масличных культур, идущих на экспорт (подсолнечник, рапс) и кукурузы (на нее велик сейчас спрос в Китае). А вот самую обычную картошку Украина вынуждена ввозить из-за рубежа.



И это далеко не предел — общий объем падения промпроизводства на Украине в 2019 году составил 5%. При этом в некоторых отраслях он намного больше – 12% в металлургии, 15% с лишним в легкой промышленности.



Перепись населения, которая планировалась на 2019-2020 год, скорее всего, в «нэзалэжной» проводить никто не будет. Слишком уж шокирующими будут ее результаты. Согласно официальным данным Госстата Украины, количество жителей страны в прошлом году немного не дотягивало до 42 миллионов. «Прекрасный» результат – 10 миллионов потеряны за 30 лет без всяких войн и глобальных стихийных бедствий! Однако, по оценкам независимых экспертов, все намного хуже, истинное число украинцев сегодня не составляет и 32 миллионов – если учесть тех, кто, уехав на заработки как в Европу, так и в Россию, не собирается возвращаться. Понять их, в общем, можно. Возвращаться, по сути, уже и некуда… Прежней Украины уже нет. Говоря об экономике Украины, называя умопомрачительные цифры, якобы характеризующие «взрывной рост ВВП», сегодняшняя власть (как, впрочем, и все предыдущие правительства) молчит о том непреодолимом разрыве, который отделяет нынешнюю полуколонию Запада от одной из наиболее развитых в промышленном и научном отношении республик Советского Союза – УССР.Итак, 1989 год.Украинская Советская Социалистическая Республика по численности населения (тогда еще с Крымом и Донбассом) была равна таким крупнейшим европейским государствам, как, допустим, Франция. Более того, она превосходила их по целому ряду показателей - как добывающей и перерабатывающей промышленности, так и другим экономическим параметрам. Еще бы – шахты (в основном Донецкого и Луганского регионов) выдавали на-гора по 130 миллионов тонн угля в год, стабильная добыча железной руды и высокоразвитое металлургическое производство позволяли УССР держать первое место в Европе по выплавке стали — 56 миллионов тонн ежегодно. Чугуна выплавлялось 47 миллионов тонн в год. Республика по праву гордилась своим машиностроением – только тракторов в год с конвейеров ее заводов сходило более 100 тысяч. Также – более 150 тысяч легковых и 30 тысяч грузовых автомобилей.Только на Украине делались знаменитые на весь СССР роторные экскаваторы и комбайны для сбора кукурузы и свеклы. Изготовлялось более 40% силовых трансформаторов, оборудования для металлургических производств – доменного, сталеплавильного и сталепрокатного. Не отставало и высокоточное, наукоемкое машиностроение – авиазаводы УССР отправляли в небо по 250 крылатых машин в год, КБ «Южное» разрабатывало и создавало мощнейшие ракеты как для оборонных, так и для мирных нужд. На стапелях расположенных на юге республики судостроительных заводов закладывались не только сухогрузы и сейнеры, но также грозные крейсеры и даже авианосцы. Черноморское пароходство, в которое входило более 230 судов различного водоизмещения и назначения, считалось крупнейшим в мире и приносило ежегодно прибыль в сотни миллионов полновесных советских рублей. Его годовая валютная выручка к описываемому нами моменту перевалила за 750 миллионов долларов.Более чем успешным было и украинское сельское хозяйство. Десятки миллионов голов крупного рогатого скота и свиней, сотни миллионов голов домашней птицы, развитая пищевая и перерабатывающая промышленность. Аграрии УССР обеспечивали продуктами питания не только местных жителей, но и значительную часть населения Советского Союза. В 1989 году УССР давала стране больше половины сахара, треть растительного масла, четверть – животного, пятую часть кондитерской продукции и пива. Одним словом, УССР имела народное хозяйство, которым гордилась вполне по праву. Гордился весь СССР.Что от этого осталось по состоянию на прошлый год? Что "сделано у них"...Авиационная промышленность и кораблестроение уничтожены практически полностью. Украинские тракторы и автомобили? Да не смешите... Фактически разрушены не только машиностроение, крупнейшие оборонные производства, но даже легкая и пищевая промышленность. Уже к 2016 году (когда украинской «нэзалэжности» исполнилось четверть столетия) было подсчитано: добыча угля упала почти в 4 раза, выплавка стали — в 2,5 раза. По всем остальным параметрам статистика либо такая же, либо еще более печальна.Сельское хозяйство? Вот оно вроде бы демонстрирует рост. Однако тут надо понимать тонкости — поголовье крупного рогатого скота, к примеру, упало в 12 раз, свиней и птицы – более чем вдвое. Зато что ни год растут посевы масличных культур, идущих на экспорт (подсолнечник, рапс) и кукурузы (на нее велик сейчас спрос в Китае). А вот самую обычную картошку Украина вынуждена ввозить из-за рубежа.И это далеко не предел — общий объем падения промпроизводства на Украине в 2019 году составил 5%. При этом в некоторых отраслях он намного больше – 12% в металлургии, 15% с лишним в легкой промышленности.Перепись населения, которая планировалась на 2019-2020 год, скорее всего, в «нэзалэжной» проводить никто не будет. Слишком уж шокирующими будут ее результаты. Согласно официальным данным Госстата Украины, количество жителей страны в прошлом году немного не дотягивало до 42 миллионов. «Прекрасный» результат – 10 миллионов потеряны за 30 лет без всяких войн и глобальных стихийных бедствий! Однако, по оценкам независимых экспертов, все намного хуже, истинное число украинцев сегодня не составляет и 32 миллионов – если учесть тех, кто, уехав на заработки как в Европу, так и в Россию, не собирается возвращаться. Понять их, в общем, можно. Возвращаться, по сути, уже и некуда… Прежней Украины уже нет. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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