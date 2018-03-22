«Сделан первый шаг»: пенсии в России продолжат индексировать выше уровня инфляции

Минтруд разрабатывает предложения по индексации пенсий в России выше уровня инфляции, заявил глава ведомства Максим Топилин на заседании правления Пенсионного фонда. По оценкам экономистов, министр поставил вполне реальную задачу. Первый шаг к намеченной цели был сделан уже в 2017 году, однако властям ещё предстоит подготовить ряд мер для повышения доходов пенсионной системы.

Министерство труда России готовит предложения по индексации пенсии. Предполагается, что в период с 2019 по 2021 год выплаты пенсионерам буду постепенно повышаться с расчётом на преодоление инфляции. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России.

«Вы знаете о том, что задача поставлена — выйти на индексацию пенсий выше инфляции. Мы уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи. Я напомню, что на 3,7% пенсии проиндексированы с 1 января... Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019—2021 годов, готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставлены президентом», — заявил министр.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин

© Russian Government Press Office/Global Look Press

По его словам, Минтруд будет ориентироваться на утверждённую в 2013 году стратегию развития пенсионной системы, согласно которой к 2030 году уровень пенсий должен составить 2,5—3 прожиточных минимума.

Выполнимая задача

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал в разговоре с RT, что задачи, связанные с превышением уровня инфляции, вполне реальны и достичь их можно уже в течение года.

«Инфляция на сегодняшней день является довольно низкой, что облегчает поставленную задачу. Поэтому индексация будет небольшой. Таким образом 2—3% индексации — это вполне возможный сценарий… При желании уже за год можно выйти на индексацию выше инфляции. В рамках всей страны это значительные суммы, но найти их проще, чем прежде, когда инфляция была высокой», — пояснил эксперт.

По его словам, повышение пенсий будет иметь двойной эффект. С одной стороны, эта мера увеличит спрос в экономике и поддержит потребительскую способность, а с другой — даст людям средства к существованию. Но всё же в области пенсий останутся задачи, которые необходимо будет решить в ближайшее время.

«Проблема только одна: у нас всё ещё много пенсионеров, которые получают выплаты ниже среднего. Пенсионеры, которые получают высокую пенсию, являются ветеранами труда, они могут говорить: «Надо было лучше работать». Но проблема всё равно остаётся. Таким образом, в какой-то момент встанет вопрос о том, что пенсии надо не только индексировать, но и повысить номинально, то есть повысить всем на равную сумму», — подчеркнул Василий Колташов.

РИА Новости

Среди мер, которые могли бы принять в правительстве, руководитель Центра политэкономических исследований называет легализацию зарубежных рабочих в России, которые сейчас трудятся без документов и не платят налоги. Именно эти средства потенциально могли бы создать прочную базу для выплат пенсионерам.

«Для выполнения этой задачи (увеличения пенсий. — RT) нужно закончить пенсионную реформу, стабилизировать систему. Необходимо провести санацию Пенсионного фонда, то есть проверить, что не работает сейчас. Нужно постараться обеспечить этому фонду рентную базу, то есть дать ему источник постоянных доходов», — заключил он.

Повышая объёмы пенсионной системы

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский напомнил, что индексация будет происходить в соответствии с поставленной президентом России Владимиром Путиным задачей. Он пояснил, как будет функционировать этот механизм.

«У нас бюджет Пенсионного фонда является бездефицитным, потому что дефицит, искусственно создающийся в рамках льгот тем или иным плательщикам пенсионных взносов, потом компенсируется дополнительными перечислениями из государственного бюджета. Но это нельзя считать дефицитом бюджета. А бюджет в любом случае всегда свёрстывается либо с нулевой отметкой, либо с позитивной. Поэтому реализация указанной в послании президента цели индексации пенсий и постепенное их повышение в процентном соотношении к заработной плате, которую человек получал до выхода на пенсию, — это всё звенья одной цепи», — подчеркнул он.

В сложившейся ситуации важно повышать доходы пенсионной системы, прежде всего путём увеличения заработной платы, процентные отчисления от которой пополняют пенсионную копилку страны. Для этого следует «мобилизовать усилия самозанятого населения» и расширить возможности создания добровольных накопительных компонентов в системе. И естественно, задействовать возможности федерального бюджета.

«Эти компоненты могут помочь повысить объёмы Пенсионного фонда. И мы сможем проводить индексацию пенсий выше, чем инфляция. В этом году уже была сделана индексация с 1 января, она выше, чем инфляция. 2,5% по концу года у нас ожидаемая инфляция. Индексация была проведена не с 1 февраля, а с 1 января и была 3,7%. В 2018 году, получается, был сделан первый шаг», — подчеркнул глава социального комитета Совета Федерации.

Приоритеты Пенсионного фонда

Напомним, в середине февраля вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что приоритетом пенсионной системы на данный момент является повышение уровня пенсий до размера примерно в 25 тыс. рублей.

Минтруд, со своей стороны, выступил с предложением проиндексировать пенсии с 1 апреля на 2,9%. Коэффициент был рассчитан исходя из величины прожиточного минимума пенсионера. С учётом этого повышения средний размер выплат составит 9062 рубля. Эти изменения коснутся почти 3,9 млн человек.

Согласно пояснительной записке к проекту, расходы на апрельскую индексацию составят 1,07 млрд рублей в месяц, или 9,6 млрд рублей до конца текущего года. Стоит отметить, что бюджет Пенсионного фонда России на 2018—2020 годы формировался в соответствии с прогнозом о росте прожиточного минимума пенсионеров в 2017 году на 4,1%. Фактический же рост оказался ниже ожидаемого.

Для военных, получивших инвалидность по время службы по контракту, соцпенсия увеличится до 12 688 рублей (рост на 355 рублей). Семьи военнослужащих, потерявших кормильца во время службы по призыву, смогут рассчитывать на 10 746 рублей после индексации (рост на 303 рубля). Социальные пенсии ветеранов ВОВ и инвалидов военных действий вырастут на 392 рубля и 399 рублей соответственно.