«Сделали выводы до окончания обыска»: суд арестовал главу РИА Новости Украина на 60 суток

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский арестован на два месяца. Такое решение вынес суд Херсона. Сам журналист отрицает свою вину, на суде он заявил, что все действия украинских правоохранительных органов и спецслужб готовились заранее. Как сообщила RT супруга Вышинского Ирина, украинские власти не выходили с ней на связь после задержания журналиста. В России призывают власти Украины немедленно освободить Кирилла Вышинского.

Херсонский городской суд арестовал на два месяца главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене. По этой статье журналисту грозит до 15 лет тюремного заключения.

«Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля 2018 года», — сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Отмечается, что статья 111 Уголовного кодекса Украины не предусматривает меры пресечения — за исключением содержания под стражей. Также суд отказал адвокатам Вышинского во внесении залога, передаёт Интерфакс-Украина.

Сам Вышинский отрицает свою вину, а на суде заявил, что все действия украинских правоохранительных органов и спецслужб готовились заранее.

«Понятно, что всё это готовилось заранее. И даже то, как проходили следственные действия и что происходило во время следственных действий, параллельно в нашей действительности, свидетельствовало о том, что всё было расписано заранее», — отметил он.

«И в тот момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ госпожа Гитлянская уже заявляла о моём задержании, уже проводилась пресс-конференция, на которой звучали не только обвинения... Я прекрасно понимаю, что пока идут следственные действия, пока ещё не изъято половина из того, что находится в этом клопотаннi (ходатайстве. — RT), пресс-служба СБУ уже делает определённые выводы по поводу моей виновности и говорит о моём процессуальном статусе», — заявил журналист.

Он также указал на многочисленные нарушения, допущенные правоохранительными органами в ходе оперативно-следственных действий.

«Я уже не говорю про размещение на сайте СБУ каких-то материалов по этому поводу. Я уже не говорю о том, что в ходе следственных действий в моей квартире — их проводили сотрудники СБУ, Управления по Автономной республике Крым с размещением в городе Херсоне, по результатам этого действия я расписался — при этом с их подписями — под статьёй, в которой было сказано, что я не имею права (как и те, кто ещё распишется дальше) разглашать какие-либо данные следственных действий. А ещё в момент проведения, то есть до окончания следственных действий фотографии со следственного действия в моей квартире появились в интернете и широко тиражировались. У меня в этот момент были изъяты все мобильные устройства с доступом в интернет. В моём помещении находились сотрудники СБУ, которые делали фотографии и отсылали их в средства массовой информации», — рассказал Вышинский.

«Знаете, я в профессии давно и считаю, что какие-то стандарты, особенно если ты под ними подписываешься, должны соблюдаться», — подчеркнул журналист.

«То, что сотрудники Службы безопасности Украины — люди, которые носят погоны и, наверное, гордятся тем, что они соблюдают закон, вот так поступают, нарушая нормы КПК (Криминальный процессуальный кодекс. — RT), для меня это как минимум странно», — отметил Вышинский.

В свою очередь, после оглашения вердикта суда адвокат журналиста Андрей Доманский заявил, что защита намерена опротестовать это решение, подав заявление в апелляционный суд Херсонской области.

«Схватили пять человек в гражданском»

Ранее о похищении в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского RT рассказала его супруга Ирина Вышинская. По словам женщины, пять человек в гражданской одежде затолкали её мужа в машину и увезли в неизвестном направлении.

«Я позвонила ему (Кириллу Вышинскому. — RT), но он уже не брал трубку. После я позвонила водителю, и он мне в двух словах объяснил, как всё случилось. Это произошло на автостоянке. Люди в гражданской форме — их было пять человек — подошли, схватили моего мужа, посадили его в машину и увезли», — отметила Ирина.

При этом, по словам супруги главы РИА Новости Украина, никто из представителей официальных властей Украины не выходил на связь с родственниками похищенного журналиста.

Сейчас женщина находится в Киеве, куда она направилась сразу после того, как узнала о задержании мужа. Ирина Вышинская заверяет, что не может ощущать себя в безопасности.

«Я не понимаю, в чём обвиняют моего мужа. Я не могу понять, что такое госизмена и журналистика и почему это сливается в одно единое целое», — заключила Вышинская в беседе с RT.

«Дикая охота на журналистов»

У украинских властей отсутствует желание расследовать нападения на сотрудников СМИ в стране. Такое заявление сделал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Ведь для этого нет политической воли. Соответственно, ни Генеральная прокуратура, ни Нацполиция не отчитываются публично о том, как они защищают журналистов», — сказал он.

Дикой охотой на журналистов ситуацию вокруг ситуации с Кириллом Вышинским назвала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она призвала всех прийти на акцию в поддержку журналистов у посольства Украины в Москве.

«Регулярные стенания»: как в России отреагировали на заявления Киева об убытках Украины от Крымского моста «Наш коллега и друг Кирилл Вышинский сейчас в застенках СБУ. По надуманным обвинениям в госизмене ему грозит до 15 лет тюрьмы. Других наших журналистов допрашивают, у них идут обыски. Трудно поверить, что такая дикая охота на журналистов, которые просто выполняют свою работу, вообще возможна, тем более в Европе. Но это так. Приходите к посольству Украины в Москве, поддержим коллег и друзей», — приводит слова Симоньян РИА Новости.

Также 17 мая Государственная дума РФ приняла заявление с требованием немедленно освободить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве. По мнению депутатов, действия украинских спецслужб являются произволом в отношении журналистов.

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Напомним, в пятницу, 18 мая, в 14:00 у здания украинского посольства в Москве пройдёт согласованная с властями города акция в поддержку Кирилла Вышинского.

«За эти трое суток у нас с вами возникло много вопросов по задержанию руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского украинскими властями. Например, почему Кирилл, будучи журналистом, сейчас находится в СИЗО, где помещаются люди, которых считают боевиками из Донбасса? Почему задержание Кирилла СБУ произошло в день запуска Крымского моста? Почему правомерную деятельность журналиста информационного агентства, которая заключает в себе объективное освещение событий в стране, украинские власти сочли госизменой?» — говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

Там также отметили, что продолжат «до последнего биться» за освобождение Кирилла Вышинского, и призвали всех поддержать журналиста, придя на молчаливый митинг у посольства Украины.