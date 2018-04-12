«Сделал в «Зимней вишне» всё, что мог»: жена задержанного в Кемерове спасателя рассказала, что он сам нуждался в помощи

Кемеровские спасатели начали сбор средств в поддержку обвиняемого в халатности Сергея Генина. Начальник караула пожарно-спасательной части №2 участвовал в ликвидации возгорания в торговом центре «Зимняя вишня». По версии следствия, он не предпринял необходимых мер для быстрой эвакуации людей из охваченного огнём здания. Коллеги Генина считают аргументы СК надуманными, а его жена рассказала RT, что после пожара он сам нуждался в помощи.

Как рассказала RT жена Сергея Генина Галина, она до сих пор находится в шоке и не понимает, за что задержали её мужа.

«Мой муж невиновен! Это первый случай, чтобы его за спасение жизней вот так привлекали к ответственности. За что?» — возмущается Галина.

Она рассказала, что Сергей — ветеран первой чеченской кампании. После окончания военной службы в 1995 году он пришёл работать в пожарную часть.

«Он проработал в этой пожарной части 22 года, дослужился до начальника пожарного звена, у него много наград за безупречную службу. Я уже не говорю о том, что он прекрасный муж и отец. Для нас обоих это был такой шок! — призналась RT Галина. — Они идут в этот огонь, а ведь они же тоже люди! Уверена, что он и ребята сделали в «Зимней вишне» всё, что могли.

По её словам, после тушения пожара в торговом центре и Сергею, и его коллегам пришлось обращаться к психологам и даже психиатрам. У самого Сергея начались проблемы со сном, и как раз в день, когда стало известно о претензиях следствия, он должен был идти на очередной приём к врачу.

Как рассказали RT в Следственном комитете, 42-летний командир звена газодымозащитной службы Сергей Генин проигнорировал слова одного из очевидцев, который указывал короткий путь к кинозалу. Вместо этого он вместе с командиром отделения Антоном Бридовым и пожарным Александром Малышенко побежал за охранником «Зимней вишни» окружным путём. Однако им пришлось вернуться назад, к лестнице, потому что двери были заперты.

Таким образом, по мнению следователей, пожарное звено потеряло на поиски пути наверх несколько минут. На четвёртом этаже им удалось спасти только одного мужчину, который лежал в заполненном дымом коридоре.

Адвокат Генина Елена Киселёва утверждает, что, наоборот, охранник «Зимней вишни» хотел показать пожарным более короткий путь.

«Сергей Владимирович вместе с ребятами побежал за другим охранником, который должен был показать им короткий путь наверх, — рассказывает RT адвокат Генина Елена Киселёва. — Если бы не запертая дверь, они бы сразу попали на четвёртый этаж. Охранник на допросе всё это подтвердил. У звена кислород в масках был на нуле, когда они пострадавшего мужчину вытащили! Этого тоже быть не должно, потому что, если в таком дыму пожарный без кислорода остался, он тоже погибнет и никого не спасёт. А там ничего не видно было даже с фонарём! Но ребята услышали, как хрипит мужчина, и смогли его спасти».

«Мы с тобой»

Задержание Генина вызвало волну возмущения среди сотрудников МЧС. В соцсетях коллеги Генина запустили хештег #сергеймыстобой. Кроме того, кемеровские спасатели начали сбор информации и средств в поддержку командира звена пожарной части и его семьи. Активисты сняли видео с коллегами задержанного пожарного для запуска канала на Youtube и открыли счёт, куда все желающие смогут присылать деньги.

В МЧС России объяснили, что Сергей Генин не должен был слушать очевидцев, которые повели его не в том направлении, из-за чего звено потеряло время, возвращаясь по задымленным коридорам ТЦ и пытаясь найти дорогу к запертым людям.

«Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Так, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах, — прокомментировали ТАСС ситуацию в МЧС России.

По словам представителя ведомства, старшим должностным лицом на месте происшествия является руководитель тушения пожара (РТП), именно он ставит задачи и распределяет ресурсы. «Руководствоваться указаниями очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны», — отметили в ведомстве.

В МЧС сообщили, что вся документация о действиях пожарных по тушению и спасению людей в Кемерове передана Следственному комитету.

Ранее родственники погибших подали в прокуратуру заявления с жалобой на бездействие сотрудников МЧС. По их мнению, из-за того что Генин пошёл за охранником, от дыма, ожогов и удушья погибли не менее 37 человек, которые были в кинозале №2 на четвёртом этаже «Зимней вишни».

Напомним, что по факту пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Злоупотребление должностными полномочиями».

Помимо Сергея Генина, обвиняемыми проходят управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, генеральный директор торгового центра Юлия Богданова, начальник инспекции областного Госстройнадзора Танзилия Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей пожарные сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко и монтёр пожарных сигнализаций Александр Никитин.