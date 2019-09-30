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Сделал сына и дочку - получи отсрочку: Что изменится этой осенью в правилах призыва

30 сентября 2019, 18:24  •  66 • В России

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал об особенностях осеннего призыва - 2019 на срочную военную службу. Он ответил и на те вопросы, которые чаще всего интересуют читателей «Комсомолки».

СКОЛЬКО НОВОБРАНЦЕВ ВСТАНЕТ ПОД РУЖЬЕ?

В соответствии с Указом президента России призыву на военную службу этой осенью подлежит 132 тысячи человек. Это на 500 человек меньше, чем осенью прошлого года. И на 3 тысячи меньше, чем весной.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

Что касается порядка проведения призыва, то по сравнению с предыдущим существенных отличий нет. Но есть особенности.

В соответствии с директивой Генштаба определен Перечень отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним, где граждане призываются на военную службу только один раз в год. Это касается 53 муниципальных образований 10 регионов: Республики Коми, Красноярского, Камчатского и Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, где граждане весной 2019 года призыву не подлежали. Сейчас они будут призываться с 1 ноября по 31 декабря.

КАК БУДУТ СТАНОВИТЬСЯ В СТРОЙ УЧИТЕЛЯ И СЕЛЯНЕ?

Педагогические работники осенью призываться не будут (они призываются 1 раз в год с 1 мая по 15 июля).

А граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.

ХОЧЕШЬ СЛУЖИТЬ? ПИШИ ЗАЯВЛЕНИЕ

В законы внесены изменения, по которым с 1 октября этого года граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва, могут от них отказаться, написав заявление об этом. Тогда призывная комиссия будет решать - позволяет ли здоровье новобранца нести ему службу. И если да, то определят в войска.

При этом военнослужащие могут быть досрочно уволены с военной службы при наличии у них особых обстоятельств, возникших, пока человек был в армии (например, рождение второго ребенка).

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