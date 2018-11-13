«Сделал коммерческий проект»: Трамп потребовал от Европы заплатить США за обеспечение безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Соединёнными Штатами и Европой несправедливы. По его словам, Вашингтон тратит «большие средства» на обеспечение военной безопасности европейских стран и при этом теряет деньги на торговле с этими государствами. Он пригрозил, что если Европа не будет платить за защиту, ей придётся полагаться в этой сфере на себя. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию. Эксперты считают, что хозяин Белого дома сделал из европейской безопасности «коммерческий проект», и страны региона в будущем будут отказываться от услуг Вашингтона.

Европейские государства несправедливо относятся к Соединённым Штатам как в военном, так и в торговом вопросе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он пояснил, что Вашингтон тратит крупные суммы на финансирование безопасности Европы и при этом теряет деньги на торговле со Старым Светом.

«Отношения с США должны строиться справедливо, а это не так и в военном сфере, и в торговле. Мы тратим большие средства на военную защиту других стран, сотни миллиардов долларов за возможность потерять сотни миллиардов с этими же странами на торговле», — написал американский президент в Twitter.

Трамп подчеркнул, что либо европейские страны будут «платить за свою большую военную защиту, либо — защищать себя сами».

.....of money spent on protecting other countries, and we get nothing but Trade Deficits and Losses. It is time that these very rich countries either pay the United States for its great military protection, or protect themselves...and Trade must be made FREE and FAIR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2018 г.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, чтобы обеспечивать безопасность без США.

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

При этом Макрон добавил, что европейским государствам необходимо защищать себя в том числе и от «Китая, России и даже США».

Трамп это заявление осудил. Он призвал европейские страны больше сконцентрироваться на финансировании НАТО.

«Президент Франции Макрон заявил, что Европе стоит создать свои собственные вооружённые силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Это очень оскорбительно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которое США значительно спонсируют!» — написал он в своём Twitter.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью RT France в Париже на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны назвал идею Макрона о создании общеевропейской армии положительной «с точки зрения укрепления многополярного мира».

«Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз. И в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности. Думаю, что это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира. В этом смысле у нас перекликаются позиции и с Францией в том числе», — сказал он.

«Запоздалая реакция на катастрофу»

Европейские государства поставлены в ситуацию, в которой вынуждены платить Соединённым Штатам за обеспечение собственной безопасности, отметил в беседе с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Трамп сделал из европейской безопасности коммерческий проект. Он, неожиданно для европейцев, выставил счёт, заявив, что все услуги по безопасности, которые оказывали США всё то время, пока Европа жила под «американским зонтиком» — они стоят денег. И Европа оказалась большим должником Штатов», — подчеркнул он.

По мнению Манойло, решение Макрона создать общеевропейскую армию должно было возникнуть до того, как Трамп начал требовать уступок от Европы.

«То, что Макрон заявил о необходимости общеевропейской армии — это запоздалая реакция на катастрофу, которая уже произошла в европейско-американских отношениях. Конечно, Европа сейчас будет думать, как им побыстрее создать армию», — отметил эксперт.

Однако ведущие страны Европы, напомнил Манойло, за годы «под зонтиком США» сокращали свои национальные армии. По его словам, в таких условиях возможности создать общеевропейскую армию нет.

«А у Трампа другие возражения. Он говорит, что сначала Европе надо расплатиться с долгами, а потом хоть народное ополчение могут создавать», — резюмировал политолог.

При этом США понимают, что в будущем европейские страны будут отказываться от услуг американцев в вопросе обеспечения безопасности, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Скорее всего, это и произойдёт, потому что континентальная Европа сейчас пытается выбраться из этого кризиса, куда её столкнули как раз США с мигрантами», — сказал он в беседе с RT.

В то же время Мухин считает, что заявления Трампа носят «предупреждающий, либо профилактический» характер.