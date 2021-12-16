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«Сделаем всё, чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать»: телеканал RT DE начинает вещание

16 декабря 2021, 07:05  •  140 • В мире
Новостной круглосуточный телеканал RT DE начинает вещание. Канал со студиями в Москве и Берлине будет транслировать на немецком языке новости, ток-шоу и документальные фильмы. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что запуск нового канала впервые оказался таким трудным из-за позиции немецких властей и общественных деятелей, которые сопровождали весь процесс старта вещания различными нападками. Вместе с тем Симоньян подчеркнула, что высокие показатели RT DE, работающего с 2014 года онлайн и в соцсетях, говорят о признательности и интересе немецкой аудитории. Главред RT пообещала, что коллектив телеканала сделает всё, чтобы не разочаровать зрителей.
 
 

RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE. Канал со студиями в Москве и Берлине будет транслировать в прямом эфире новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вещание распространится на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией. Среди них Германия, Австрия и Швейцария.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поздравила коллектив телеканала, отметив множество сложностей, с которыми пришлось столкнуться в процессе запуска RT DE в Германии.

«Это большой праздник для нас, для всех ребят, которые работали над этим. А так сложно, как в этот раз, мы не открывали канал ещё ни разу», — сказала главный редактор RT.

Она пояснила, что запуск RT DE пришёлся на период пандемии. Кроме того, Симоньян отметила, что Германия неожиданно проявила нетерпимость к свободе распространения информации.

  • Маргарита Симоньян о запуске вещания RT DE

«Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной. Об этом говорят показатели RT DE на сайте и в соцсетях, которых удалось добиться, ещё не запустив телеканал как таковой. Мы сделаем всё, для того чтобы нашу публику на немецком языке не разочаровать», — сказала Симоньян.

В эфире канала, в частности, будет представлена аналитическая программа Fasbenders Woche («Неделя Фасбендера»), ведущим которой выступает известный немецкий журналист Томас Фасбендер.

Фасбендер более 20 лет прожил в России. Он отметил, что, несмотря на формальную свободу прессы в Германии, описывать российскую действительность и политику в СМИ приходится в одностороннем виде на фоне нарастающего противостояния востока и запада.

«Я надеюсь, что вклад RT DE, немецкоговорящего канала российского телевидения, поможет нам выжить все эти конфликты, выжить все эти сложные, напряжённые ситуации», — сказал Фасбендер.

  • RT

В эфире RT DE также появится кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus («Картофельное пюре») с ведущей Цукаиной Груно и другие ток-шоу и документальные фильмы.

Руководитель RT DE Динара Токтосунова полагает, что растущий интерес западной аудитории к России привлечёт зрителей к формату телеканала.

«Мы видим, как растёт интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живёт сегодня Россия и какая она изнутри», — сказала она.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что рада, что RT «так мощно шагает по миру».

«Это и есть свобода слова, когда каждый гражданин может выбрать ту информацию, которой он интересуется, только он вправе определить, правда или неправда, чему верить. Давайте предоставим такую возможность в том числе немецкоговорящим гражданам. Интеллектуальная часть немецкой аудитории с большим интересом будет смотреть Russia Today», — отметила председатель Совфеда.

С началом вещания RT DE поздравила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «Я от всего сердца желаю всей редакции всего наилучшего в связи с началом вещания RT DE. От Берлина до Москвы, а также во всех уголках мира — больших успехов! Пусть в новостном потоке будут и хорошие новости, поводы для уверенности необходимы каждому из нас», — сказала Кнайсль.

RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. К настоящему времени RT DE стал номером один немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook. За последние 12 месяцев RT DE обходит Bild, Spiegel, ZDF и Tagesschau (данные Crowdtangle).

Также на russian.rt.com После заявления RT DE о начале вещания: Der Spiegel упражняется в «расследовательской журналистике»

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол отмечал: «Я буквально сегодня прочитал, что RT занял лидирующие позиции по охвату аудитории в соцсетях на немецком языке накануне предстоящих выборов в Германии. Это очень впечатляет».

Страница RT DE в Facebook входит в ТОП-5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории «Новости и политика», опережая Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online, по данным Tubular Labs. Наряду с этим сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (по данным SimilarWeb).

Трудности с запуском RT DE

Запуску новостного телеканала RT DE в Германии предшествовала масштабная атака со стороны СМИ, официальных лиц и организаций в ФРГ. Нападки на журналистов, готовых работать на российский канал, звучали на высшем уровне.

В частности, в январе 2019 года Немецкий союз журналистов призвал надзорные органы Германии не выдавать телеканалу RT лицензию на вещание в Германии. Руководство объединения заявило, что RT DE не является СМИ и представляет собой «инструмент пропаганды».

В июне 2020 года RT был упомянут в подготовленном МВД Германии докладе о работе немецкой контрразведки. Телеканал попал в раздел «Шпионаж и прочая разведывательная деятельность». В тексте документа говорилось, что Россия «пытается повлиять на политическое и общественное мнение в Германии» при помощи СМИ, среди которых упоминался RT.

Впоследствии с заявлениями о работе телеканала выступил Вольфганг Шойбле, занимавший на тот момент пост главы бундестага. По его словам, Москва «пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями» за счёт вещания RT.

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Наряду с этим в августе 2021 года RT получил официальный отказ в выдаче лицензии на вещание со стороны Люксембурга. Власти этой страны заявили, что приняли соответствующее решение после ознакомления с выводами немецкого руководства.

Позднее нападки на RT в Германии коснулись успехов телеканала в социальных сетях. В издании Rheinische Post вышел материал, в котором говорилось, что «медийная мощь России в Германии растёт». Там же приводились данные, согласно которым RT обогнал Deutsche Welle по числу подписчиков на Facebook.

Новым этапом обострения стало решение YouTube удалить канал RT DE, а также второй канал DFP без права восстановления за якобы «нарушения правил сообщества».

Российская сторона раскритиковала решение медийного гиганта, назвав решение YouTube по блокировке немецкоязычных проектов RT «актом беспрецедентной информационной агрессии».

В заявлении российского МИД говорилось, что «принятие ответных симметричных мер» в отношении немецких СМИ в РФ, неоднократно уличённых в участии во вмешательстве во внутренние дела страны, совершенно уместно и полностью вписывается в логику развязанной против России информационной войны.

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