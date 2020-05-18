Сдающие в Сети: закон о регистрации на выборах через госуслуги рассмотрят в мае

Законопроект о внедрении метода электронного сбора подписей для прохождения муниципального фильтра на выборах глав регионов будет внесен на рассмотрение Госдумы в мае. Об этом «Известиям» сообщили авторы инициативы — процесс, по их замыслу, должен проходить с помощью портала госуслуг. Сейчас кандидатам в губернаторы для выдвижения необходимо собрать подписи минимум 10% муниципальных депутатов в регионе. Также депутаты предлагают перенести в онлайн и регистрацию желающих участвовать в выборах. Единого мнения о необходимости нововведения среди думских фракций нет, но опрошенные «Известиями» политологи считают, что оно могло бы повысить уровень легитимности избирательного процесса. Однако в ЦИК подчеркнули, что предложенная система не согласуется с действующим законодательством.

Онлайн-фильтр

О разработке законопроекта, предусматривающего прохождение муниципального фильтра через портал государственных услуг «Известиям» сообщил депутат фракции ЛДПР Алексей Диденко. Речь идет о процедуре сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидатов в губернаторы. Нововведение — в случае одобрения законопроекта — позволит участникам предвыборной гонки отказаться и от нотариальной заверки подписей мундепов.

— Было бы удобно, если это можно было сделать дистанционно, через интернет, — заявил «Известиям» замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

По мнению директора по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александра Пожалова, предлагаемая мера позволит ограничить применение распространенной технологии «задвоения подписей».

— Муниципальных депутатов разными способами уговаривают проставить подписи в двух разных заявлениях (в поддержку кандидатов. — «Известия»). Накануне их проверки «активируют» несколько задублированных подписей, чтобы нежелательный кандидат не прошел фильтр, — объяснил «Известиям» Александр Пожалов.

Инициатива будет актуальна для независимых кандидатов, а предлагаемые нормы могут повысить уровень легитимности и конкурентности избирательного процесса, считает эксперт. Кроме того, в России есть отдаленные регионы, где объехать всех муниципальных депутатов для получения подписи сложно физически, отметил политолог Константин Калачев. Поэтому, уверен он, предложенная система имеет право на существование.

В апреле 2019 года Алексей Диденко и его коллега по фракции Михаил Дегтярев уже предлагали снизить уровень муниципального фильтра до 5%. Тогда законопроект получил отрицательный отзыв правительства. После рассмотрения в профильном комитете Госдумы вопрос снижения уровня муниципального фильтра был отложен для проведения консультаций с представителями других фракций парламента.

Цифровой кандидат

Через портал госуслуг авторы инициативы предлагают регистрировать и желающих участвовать в выборах.

— Для кандидатов это станет возможностью без проблем подать документы. Данные формируются самостоятельно — не будет необходимости копировать документы, переписывать от руки какие-то заявления. Всё есть в облаке (онлайн-хранилище данных), — пояснил «Известиям» Алексей Диденко.

По его словам, при регистрации кандидатов оппозиционные партии регулярно сталкиваются с проблемами в отдаленных населенных пунктах. Возможность получить статус кандидата в онлайн-режиме упростит жизнь политическим силам — особенно на муниципальных выборах.

— В отделенных поселениях приходится ехать в райцентр, ведь документы сдаются по месту нахождения территориальной или окружной избирательных комиссий. А бывают такие расстояния, что приходится несколько раз менять транспорт, — пояснил Алексей Диденко.

Политолог Александр Пожалов считает предлагаемую систему удобной для всех кандидатов. Впрочем, уверен эксперт, таким образом оппозиция минимизирует риски появления технических ошибок в регистрационных документах.

При этом в пресс-службе ЦИК России «Известиям» сообщили, что в настоящее время вопрос заполнения регистрационных документов через портал госуслуг не согласуется с законодательно установленным принципом личного участия кандидата в основных этапах избирательной кампании.

Подлежит изучению

Скептически относятся к инициативе и в «Справедливой России». Первый замруководителя фракции Михаил Емельянов считает предлагаемые меры «преждевременной новацией, необеспеченной гарантией соблюдения закона». Политик убежден, что онлайн-система может стать объектом целенаправленной атаки хакеров.

— Мы не поддержим данную инициативу. Есть сложность с проверкой подписей и свободой волеизъявления тех, кто дает эти подписи. Может, над ними (муниципальными депутатами) кто-то стоит с пистолетом или кто-то подкупил их. Мы не видим, как они дают подписи, — заявил «Известиям» Михаил Емельянов.

Коммунисты сформируют мнение после тщательного изучения предлагаемых норм, сообщил «Известиям» пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко.

— Мы категорически против муниципального фильтра. Будем настаивать и будем говорить об этом. Поэтому бессмысленно обсуждать, какой муниципальный фильтр легче проходить. Это регулируемый инструмент, рычаг давления, — заявил он.

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Савастьянова сообщила «Известиям», что решение по поводу инициативы партия примет после ее внесения в Госдуму. Напомним, Ольга Савастьянова стала одним из авторов законопроекта о сборе необходимых для регистрации кандидатов в законодательные собрания половины подписей избирателей через портал государственных услуг. 14 апреля 2020 года Госдума приняла этот документ в первом чтении. Как выяснили «Известия», предложения о прохождении муниципального фильтра и регистрации кандидатов с помощью сайта госуслуг планировалось внести в нижнюю палату как поправки к этому законопроекту, но позднее депутаты решили разработать отдельную норму.