Сдайте ДНК! Дипломаты выставили американцам два пугающих условия

Дипломаты Госдепа США выставили своим гражданам два пугающих условия посещения Украины. Американцев прямым текстом призывают сдать ДНК.

В частности, Госдеп предупредил жителей США о нежелательном посещении Украины. Однако тем, кто всё же решится поехать на свой страх и риск, рекомендуют предварительно составить завещание и "оставить образцы ДНК поставщику медицинских услуг на случай, если его семье понадобится доступ к ним".

Среди других вопросов, которые рекомендуется решить, - кто в случае печального исхода будет воспитывать детей и смотреть за домашними животными.

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд раскрыла, чего на самом деле ждут США от спецоперации России на Украине. По её словам, "с точки зрения США конечной целью является стратегическое поражение президента Путина".