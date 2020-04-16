Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали, что их учили терроризму спецы из США

На брифинге Журавлёв пояснил, что группа боевиков незаконных вооружённых формирований предприняла попытку покинуть зону Эт-Танф. Это произошло в ночь с 13 на 14 апреля. Террористов атаковал отряд радикальных бандформирований, находящийся под контролем США. Лишь 27 человек смогли вырваться. Сдавшихся боевиков отправили в Пальмиру. Их охраняют правительственные силы Сирии.

Журавлёв добавил, что боевики обучались неподалёку от лагеря Эр-Рукбан. Там расположена база вооружённых сил Соединённых Штатов. Сдавшиеся признались, что американские инструкторы готовили их к диверсионным мероприятиям на объектах транспорта и нефтегазовой промышленности. Также их учили организовывать теракты. Действовать боевики должны были на территориях, которые находятся под контролем сирийских правительственных сил.

Сдавшиеся боевики сложили оружие. В их арсенале, в числе прочего, были пулемёты крупного калибра, гранатомёты. Часть вооружения - западного производства, отметил руководитель ЦПВС. Террористы сообщили, что и оружие, и транспорт им дали военнослужащие армии США.