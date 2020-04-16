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Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали, что их учили терроризму спецы из США

16 апреля 2020, 10:10  •  326 • В мире
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал, что сдавшиеся боевики проходили подготовку на базе американских вооружённых сил. Там их учили не только диверсионным методам, но организации терактов.
На брифинге Журавлёв пояснил, что группа боевиков незаконных вооружённых формирований предприняла попытку покинуть зону Эт-Танф. Это произошло в ночь с 13 на 14 апреля. Террористов атаковал отряд радикальных бандформирований, находящийся под контролем США. Лишь 27 человек смогли вырваться. Сдавшихся боевиков отправили в Пальмиру. Их охраняют правительственные силы Сирии.
Журавлёв добавил, что боевики обучались неподалёку от лагеря Эр-Рукбан. Там расположена база вооружённых сил Соединённых Штатов. Сдавшиеся признались, что американские инструкторы готовили их к диверсионным мероприятиям на объектах транспорта и нефтегазовой промышленности. Также их учили организовывать теракты. Действовать боевики должны были на территориях, которые находятся под контролем сирийских правительственных сил.
Сдавшиеся боевики сложили оружие. В их арсенале, в числе прочего, были пулемёты крупного калибра, гранатомёты. Часть вооружения - западного производства, отметил руководитель ЦПВС. Террористы сообщили, что и оружие, и транспорт им дали военнослужащие армии США.

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